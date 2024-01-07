የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል (ገና) በኢትዮጵያ
የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በኢትዮጵያ
የሰላም መታጣት፣ ጦርነት፣ የጦርነት ዜና፣ እሥር ፣ ረሃብና ድርቅ ፣ ምን ይከሰት ይሆን የሚል ሥጋት የፈጠረው ድባቴ እና ቁዘማ የሚነበብበት እንዲሁም የኑሮ ውድነት ያስከተለው የግብይት መቀዛቀዝ የተስተዋለበት የገና በዓል ሰሞን እና ዕለት ቢሆንም።
የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ወይም የገና በዓል በኢትዮጵያዊያን ክርስትያኖች ዛሬ እየተከበረ ነው። ኢትዮጵያ የምትገኝበት የፖለቲካ ቀውስ የፈጠረው የመንፈስ እርጋታ አለመኖር በክብረ በዓሉ ላይ መፋዘዝ እንደፈጠረበት የበዓሉ አክባሪዎች ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ ለወትሮው ያጡ፣ ጧሪ ደጋፊ የሌላቸውን ተሰባስበው ሲያበሉ እና ሲያጠጡ ይታዩ የነበሩ በጎ አድራጊ ወጣቶችም ይሁን ስብስቦች በዚህኛው በዓል ብዙም አልተስተዋሉም።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን በዋዜማው በሺህ የሚገመቱ ምእመኖቿ በብዛት በቦሌ መድኃኒያለም ቤተ ክርስትያን ተሰባስበው ደማቅ ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት አከናውናለች። ገና በአማራ ክልል የግጭት ድባብ እና የዋጋ ንረት ተጭኖታል
ቤተሰቦቻቸው በጦርነት ቀጣና ውስጥ የሚገኙባቸው መብዛት ፣የመንገድ መዘጋት ፣ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ መበራከት፣ የወዳጅ ዘመድ የበዓል እንቅስቃሴዎችን የገታ ሆኗል።
አዲስ አበባ በምርት እጥረት ፣ በኑሮ ውድነት፣ አማራ ክልል ውስጥ በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ድንጋጌ ምክንያት በየ እሥር ቤቱ የታጎረ በሺህ የሚቆጠር ወጣት የተያዘባት ከተማ መሆኑ ፣ በየመዝናኛ ስፍራዎች ሰዎች ድንገት የሚገደሉበት አዝማሚያ መጨመሩ ፣ የበዓሉን ድባብ የደበዘዘ አድርጎታል።//
በዓሉና የምርት አቅርቦት ሁኔታ
የኢየሲስ ክርስቶስ ልደት ወይም የገና በዓል በኢትዮጵያዊያን ክርስትያኖች ዛሬ ሲከበር ከዋዜማው ጀምሮ ለእርድ የቀረቡ በግና ፍየሎች እንዲሁም ዶሮ እንደ ከዚህ ቀደሙ ባይሆንም ለግብይት ቀርበዋል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስ ያስከተለው አሉታዊ ድባብ የግብይት መሳሳት ግን ተስተውሏል። የሕዝብ የመግዛት አቅም መዳከምም በግብይቱ ላይ ተስተውሏል።
ቀውስ ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ እና ገና
የፖለቲካ ቀውስ የፈጠረው የመንፈስ እርጋታ አለመኖር በገና በዓል አከባበር ላይ ጉልህ መፋዘዝ አስከትሏል።
በየ መዝናኛው ሥፍራዎች ይስተዋል የነበረው ዳንኪራና የመዝናናት ልማድ ብከፊል የተገታ ይመስላል።ዩኔስኮ ለመዘገባቸዉ የኢትዮጵያ ቅርሶች ጥበቃ ያደርጋል?
የእንኳን አደረሳችሁ መልካም ምኞት መግለጫዎችም እንደ ወትሮው አለመሆኑን መታዘብ ተችሏል።
ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መልእክት ያስተላለፉት የኢፊዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ "የክርስቶስ የልደት በዓል ሁለት አስደናቂ ነገሮች የተፈጸሙበት" መሆኑን ፣ እነዚህም "የተጠበቀው ባልተጠበቀው መንገድ የመጣበት እና ያልተጠበቁት ባልተጠበቀ ቦታ የተገኙበት" እንደሆነ ጠቅሰው እያደር ወደ ቀውስ የምትገባው የሚመሯት ኢትዮጵያ በዚህ ጉዞ ላይ እንደምትገኝ ገክፀዋል። "አሁን ሀገራችን ያለችው እንዲህ ባለ ጉዞ ላይ ነው"፡፡
ከውጪ ለበዓሉ የንግድ አውደ ርእይ ለመሳተፍ በኤግዚቢሽን ማእከል ይገኙ የነበሩ የውጭ ሀገራት ነጋዴዎች ብዙም አልተስተዋሉም። የሃይማኖት ተቋማትና መሪዎች በበዓለ ላይ ተረዳዱ ፣ ተካፈሉ ከሚለውን በጎ ምክር በላይ ዛሬም የጦርነት፣ የግጭትና የአለመግባባት ችግር እንዲፈታ ከመማፀን አልቦዘኑም።
የብዙኃን መገናኛዎች በዓል እና እውነታው
ሚሊዮኖች ፈቅደው እና ፈልገው የሚመለከቱ የሚያደምጧቸው ብዙኃን መገናኛዎች ምናልባትም በሚከታተሏቸው አድማጭ ተመልካቾቻቸው ቤት ውስጥ የሌሉ ለጆሮ የሚስማሙ፣ የማይጨበጡ ምግብና መጠጦችን የሚዘረዝሩና የሚያሳዩ የሙዚቃ ሥራዎችን በስፋት የመስተጋባታቸው ልማድ ጎልቶ የሚስተዋል ሆኗል። የሰው ኑሮ ከዚያ በተቃራኒው ቢሆንም። የበዓል ሸመታ በአዲስ አበባ (2015)
እሥር እና ታሳሪ በበዛበት ሁኔታ የሚከበረው የገና በዓል
ብዙዎች ቤተሰቦቻቸው በጦርነት አውድማ በሚካለቡበት ፣
በተለያየ አቅጣጫ የመንገድ መዘጋት ፣ የአሽከርካሪዎች ከነ መኪናዎቻቸው በሚቃጠሉበት ፣ የበዓል አክባሪዎች ከመንግድ ታግተው በሚገደሉበት፣ እናቶች በሚያለቅሱበት፣ ምርት በነፃነት ወደ ገበያ ተይዞ በማይወጣት፣ ድርቅና ጦርነት የገረፋቸው በረሃብ በሚሰቃዩባት በርካቶች በየ እሥር ቤቱ በታሰሩበት መሃል የሚከበረው የገና ሃይማኖታዊ ክብረ -በዓል የተቀዛቀዘ ሆኖ አልፏል።
ሰለሞን ሙጬ