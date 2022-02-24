 የኢዜማ ማሳሰቢያ | ኢትዮጵያ | DW | 04.03.2022

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ኢትዮጵያ

የኢዜማ ማሳሰቢያ

ፓርቲው የኢትዮጵያን የፀጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በመንግሥት ትኩረት ማነስ በአገሪቱ የሚከሰቱ ችግሮች ከዕለት ወደ ዕለት መጠናቸው እየበዛ መጥቷል ብሏል። የመንግሥት መዋቅር በተለያዩ ስውር አላማ ባላቸው ብሎ በገለፃቸው አካላት ተጠልፋልም ሲልም አመልክቷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:04

የኢዜማ መግለጫ

መንግሥት ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ የሕዝብን ደኅንነት ሊያስጠብቅ፣ መዋቅሩንም በጥልቀት ሊፈትሽ ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) ጠየቀ። ፓርቲው የኢትዮጵያን የፀጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በመንግሥት ትኩረት ማነስ በአገሪቱ የሚከሰቱ ችግሮች ከዕለት ወደ ዕለት መጠናቸው እየበዛ መጥቷል ብሏል። የመንግሥት መዋቅር በተለያዩ ስውር አላማ ባላቸው ብሎ በገለፃቸው አካላት ተጠልፋልም ሲልም አመልክቷል።
ፓርቲው ሕወሓት በአፋር እና አማራ ክልሎች የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ በአማራ ክልል ሕገ ወጥ የጦር መሣሪያ ዝውውር አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ አንዳንድ ከተሞችም ከፍተኛ የመሣሪያ ምሸጫ ማዕከል እየሆኑ ነው እንደሆነም ገልጿል። ኢዜማ በኦሮሚያ ክልል መጠነ ሰፊ ጥፋት እያደረሰ ነው ያለው ኦነግ ሸኔ ከሕወሓት ጋር በአንደኛ ደረጃ የብሔራዊ ደኅንነት ሥጋት ተደርጎ ሊወሰድ ይገባልም ነው ያለው። ኢዜማ አክሎም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ውስጥ የሚከሰቱ ግጭቶች መነሻዎች በመንግሥታዊ መዋቅር የታገዙ ናቸው ሲልም ከሷል።

ሰሎሞን ሙጬ

ሸዋዬ ለገሠ

እሸቴ በቀለ

 

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የኢዜማ መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ወቀሳና ጥሪ 

የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ወቀሳና ጥሪ  24.02.2022

መንግሥት ብቸኛ አድራጊ ፈጣሪ በመሆን የብሔራዊ ምክክሩን ውጥኑን ከወዲሁ እምነት የታጣበት አድርጎታል ሲል የተቸው ፓርቲው ሀገራዊ ዕርቅ ፣ ብሔራዊ መግባባት ፣ የሽግግር ሂደት እና ሕገ መንግሥት በምክክሩ የትኩረት አጀንዳዎች እንዲሆኑ ጠይቋል። ሕብር ፓርቲ መንግሥት ለአገሪቱ ሁለንተናዊ ችግሮች ዘላቂ መፍትሔ እንዲሰጥም ጠይቋል።

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በንጹሐን ላይ የቀጠለው ጥቃት እና የጸጥታ ስጋት  20.02.2022

መንግሥት ሰላማዊው ሕዝብ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲያስቆም እንዲሁም ዜጎች ላለባቸው የደህንነት ስጋት መፍትሄ እንዲፈልግ ጥሪ እየቀረበ ነው።

በመንግሥት ውሳኔ ላይ የሦስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት

በመንግሥት ውሳኔ ላይ የሦስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት 10.01.2022

ሦስት ዋና ዋና ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎችም ይህንን የመንግሥት ውሳኔ በፅኑ ኮንነው በየፊናቸው መግለጫ አውጥተዋል። ፓርቲዎች በሰፊው ውዝግብ ያስነሳው የመንግሥት ውሳኔ የፍትሕ ተቋሞችን የሚያዳክምና ከፊት ለፊታችን ለታሰበው ብሔራዊ ምክክር መተማመን እንዳይኖር ሥጋት የፈጠረ መሆኑንም አመልክተዋል።