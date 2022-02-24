የኢዜማ ማሳሰቢያ

ፓርቲው የኢትዮጵያን የፀጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በመንግሥት ትኩረት ማነስ በአገሪቱ የሚከሰቱ ችግሮች ከዕለት ወደ ዕለት መጠናቸው እየበዛ መጥቷል ብሏል። የመንግሥት መዋቅር በተለያዩ ስውር አላማ ባላቸው ብሎ በገለፃቸው አካላት ተጠልፋልም ሲልም አመልክቷል።
መንግሥት ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ የሕዝብን ደኅንነት ሊያስጠብቅ፣ መዋቅሩንም በጥልቀት ሊፈትሽ ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) ጠየቀ። ፓርቲው የኢትዮጵያን የፀጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በመንግሥት ትኩረት ማነስ በአገሪቱ የሚከሰቱ ችግሮች ከዕለት ወደ ዕለት መጠናቸው እየበዛ መጥቷል ብሏል። የመንግሥት መዋቅር በተለያዩ ስውር አላማ ባላቸው ብሎ በገለፃቸው አካላት ተጠልፋልም ሲልም አመልክቷል።
ፓርቲው ሕወሓት በአፋር እና አማራ ክልሎች የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ በአማራ ክልል ሕገ ወጥ የጦር መሣሪያ ዝውውር አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ አንዳንድ ከተሞችም ከፍተኛ የመሣሪያ ምሸጫ ማዕከል እየሆኑ ነው እንደሆነም ገልጿል። ኢዜማ በኦሮሚያ ክልል መጠነ ሰፊ ጥፋት እያደረሰ ነው ያለው ኦነግ ሸኔ ከሕወሓት ጋር በአንደኛ ደረጃ የብሔራዊ ደኅንነት ሥጋት ተደርጎ ሊወሰድ ይገባልም ነው ያለው። ኢዜማ አክሎም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ውስጥ የሚከሰቱ ግጭቶች መነሻዎች በመንግሥታዊ መዋቅር የታገዙ ናቸው ሲልም ከሷል።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ