 የኢዜማ መሪዎች ምርጫ | ኢትዮጵያ | DW | 08.06.2022

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢዜማ መሪዎች ምርጫ

ለፓርቲዉ መሪ፣ ሊቀመንበር፣ ዋና ፀሐፊ እና የገዘብ ዘርፍ ኃላፊነቶችን ለመያዝ የሚሹ የፓርቲዉ ፖለቲከኞች እስከ ሰኔ 24 ድረስ የምረጡኝ ዘመቻ እያደረጉ ነዉየኢዜማ ባለሥልጣናት ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት፣ ፓርቲያቸዉ ሰኔ 25 እና 26 በሚያደርገዉ አንደኛ መደበኛ ጉባኤው መሪዎቹን ይመርጣል።

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የመሪዎች ምርጫ ሰኔ 25ና 26 ይደረጋል

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) የፖርቲውን ከፍተኛ ሥልጣን የሚይዙ መሪዎችን በቅርቡ እንደሚመርጥ አስታወቀ።ለፓርቲዉ መሪ፣ ሊቀመንበር፣ ዋና ፀሐፊ እና የገዘብ ዘርፍ ኃላፊነቶችን ለመያዝ የሚሹ የፓርቲዉ ፖለቲከኞች እስከ ሰኔ 24 ድረስ የምረጡኝ ዘመቻ እያደረጉ ነዉ።የኢዜማ ባለሥልጣናት ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት፣ ፓርቲያቸዉ  ሰኔ 25 እና 26 በሚያደርገዉ አንደኛ መደበኛ ጉባኤው መሪዎቹን ይመርጣል።ኢዜማ በፌዴራል መንግሥት እና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የብልጽግና ፓርቲ በሚመራው  ካቢኔ  ዉስጥ የተሾሙ መሪዎች ካሏቸዉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ ነው።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

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የመሪዎች ምርጫ ሰኔ 25ና 26 ይደረጋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የፖለቲከኞች ጦር ግንባር የመዝመት ውሳኔ 

የፖለቲከኞች ጦር ግንባር የመዝመት ውሳኔ  24.11.2021

ከፍተኛ አመራሮቹን ጨምሮ አባላትና ደጋፊዎቹ ወደ ጦር ግንባር እንዲዘምቱ ትናንት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የወሰነው ኢዜማ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆነው እንዲህ ባለው ጊዜ ለሀገር ህልውና በጋራ መቆም ምርጫ የሌለው ግዴታ ነው ብሏል።

ኢዜማ እና ነፃነትና እኩልነት ፓርቲዎች በሶማሌ ክልል ከሚካሄደው ምርጫ ራሳቸውን አገለሉ

ኢዜማ እና ነፃነትና እኩልነት ፓርቲዎች በሶማሌ ክልል ከሚካሄደው ምርጫ ራሳቸውን አገለሉ 23.09.2021

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ እና ነፃነትና እኩልነት ፖርቲ ቀደም ሲል ራሱን ከምርጫው ያገለለውን የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃ አውጪ ግንባርን ተከትለው ከምርጫው ራሳቸውን ማግለላቸውን አሳውቀዋል። ፖርቲዎቹ ከምርጫው ራሳቸውን ያገለሉት በክልሉ ከመራጮች ምዝገባ ጋር ተያይዞ አሉ ባሏቸው ችግሮች ምክንያት ነው።

ኢዜማ የምርጫው ሒደት የከፋ ነበር አለ

ኢዜማ የምርጫው ሒደት የከፋ ነበር አለ 24.06.2021

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ)በምርጫው ላይ ታዩ ያላቸውን ከአራት መቶ ስድሳ በላይ ስህተቶች ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማቅረቡን ዐሳወቀ። ኢዜማ የምርጫው የመጨረሻ ውጤት እስኪሰጥ እንደሚጠብቅ ገልጧል።