የኢዜማ መሪዎች ምርጫ

ለፓርቲዉ መሪ፣ ሊቀመንበር፣ ዋና ፀሐፊ እና የገዘብ ዘርፍ ኃላፊነቶችን ለመያዝ የሚሹ የፓርቲዉ ፖለቲከኞች እስከ ሰኔ 24 ድረስ የምረጡኝ ዘመቻ እያደረጉ ነዉየኢዜማ ባለሥልጣናት ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት፣ ፓርቲያቸዉ ሰኔ 25 እና 26 በሚያደርገዉ አንደኛ መደበኛ ጉባኤው መሪዎቹን ይመርጣል።
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) የፖርቲውን ከፍተኛ ሥልጣን የሚይዙ መሪዎችን በቅርቡ እንደሚመርጥ አስታወቀ።ለፓርቲዉ መሪ፣ ሊቀመንበር፣ ዋና ፀሐፊ እና የገዘብ ዘርፍ ኃላፊነቶችን ለመያዝ የሚሹ የፓርቲዉ ፖለቲከኞች እስከ ሰኔ 24 ድረስ የምረጡኝ ዘመቻ እያደረጉ ነዉ።የኢዜማ ባለሥልጣናት ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት፣ ፓርቲያቸዉ ሰኔ 25 እና 26 በሚያደርገዉ አንደኛ መደበኛ ጉባኤው መሪዎቹን ይመርጣል።ኢዜማ በፌዴራል መንግሥት እና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የብልጽግና ፓርቲ በሚመራው ካቢኔ ዉስጥ የተሾሙ መሪዎች ካሏቸዉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ ነው።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ