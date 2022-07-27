የኢትጵያና የሩሲያ ወዳጅነት

ላቭሮቭ አዲስ አበባ ዉስጥ ከጋዜጠኞችና ከዲፕሎማቶች ለቀረቡላቸዉ ጥያቄዎች በሰጡት መልስና ማብራሪያ ደግሞ ዓለም አንድም በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ቻርተር መተዳደርን ሁለትም በኃይል መገዛትን የሚመርጥበት ወሳኝ ጊዜ ላይ ደርሷል ብለዋልም።
የኢትዮጵያ መንግሥት ሐገሪቱን ለማረጋጋትና ሰላም ለማስፈን የሚያደርገዉን ጥረት ሩሲያ እንደምትደግፍ የሩሲያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ አስታወቁ።ላቭሮቭ በኢትዮጵያ ያደረጉትን የሁለት ቀን ጉብኝት ዛሬ ሲያጠናቅቁ «የኢትዮጵያ መንግሥት ሐገሪቱን ለማረጋጋት የሚያደርገዉን ጥረትና በቁልፍ ጥያቄዎች ላይ የሚነጋገር ብሔራዊ ምክክር መጥራቱን ከመጀመሪያዉ ጀምሮ በፅኑዕ ስንደገፍ ነበር።» ብለዋል።ኢትዮጵያ የሰሜኑ ጦርነት እስከተጀመረበት እስከ ጥቅምት 2013 ድረስ የምዕራባዉያን ጥብቅ ወዳጅ የምትባል ሐገር ነበረች።ዩናይትድ ስቴትስና የአዉሮጳ ሕብረት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደር ሲጀምሩ ግን አዲስ አበባም ፊቷን ወደምሥራቅ መልሳለች።ላቭሮቭ አዲስ አበባ ዉስጥ ከጋዜጠኞችና ከዲፕሎማቶች ለቀረቡላቸዉ ጥያቄዎች በሰጡት መልስና ማብራሪያ ደግሞ ዓለም አንድም በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ቻርተር መተዳደርን ሁለትም በኃይል መገዛትን የሚመርጥበት ወሳኝ ጊዜ ላይ ደርሷል ብለዋልም።
«በጣም አስፈላጊ ታሪካዊ ወቅት ላይ ነዉ የምንገኘዉ።የምንኖርበትና ለልጆቻችን፣ ለልጅ ልጆቻችን የምናወርሰዉ ዓለም የሚኖረዉን መልክና ባሕሪ የምንወስንበት ጊዜ ነዉ።የምንፈልገዉ፣ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የተመሠረተዉ እኩል በሆኑ ሉዓላዊ መንግሥታት ነዉ-በሚለዉ በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት የሚመራ ዓለም ነዉ ወይስ ጉልበት የሰፈነበት፣ ኃይለኛዉ ሌላዉን የሚጫንበት ዓለም ነዉ።»
ላቭሮብ በአዲስ አበባ ጉብኝታቸዉ የኢትዮጵያን ፕሬዝደንት ጨምሮ ከሐገሪቱ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር ተነጋረዋል።የሩሲያዉ ትልቅ ዲፕሎማት በዩክሬኑ ጦርነት ሰበብ ከምዕራባዉያን ጋር ዓይን እና ናጫ ለሆነች ሐገራቸዉ ድጋፍ ለማሰባሰብ ከኢትዮጵያ ሌላ ሶስት የአፍሪቃ ሐገራትን ጎብኝተዋል።አብዛኞቹ የአፍሪቃ ሐገራት በዩክሬኑ ጦርነት ገለልተኛ አቋም ይዘዋል።
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ