 የኢትጵያና የሩሲያ ወዳጅነት | ዓለም | DW | 27.07.2022

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ማስታወቂያ

ዓለም

የኢትጵያና የሩሲያ ወዳጅነት

ላቭሮቭ አዲስ አበባ ዉስጥ ከጋዜጠኞችና ከዲፕሎማቶች ለቀረቡላቸዉ ጥያቄዎች በሰጡት መልስና ማብራሪያ ደግሞ ዓለም አንድም በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ቻርተር መተዳደርን ሁለትም በኃይል መገዛትን የሚመርጥበት ወሳኝ ጊዜ ላይ ደርሷል ብለዋልም።

Äthiopien | Russlands Außenminister Sergei Lawrow in Addis Ababa

የኢትዮጵያ መንግሥት ሐገሪቱን ለማረጋጋትና ሰላም ለማስፈን የሚያደርገዉን ጥረት ሩሲያ እንደምትደግፍ የሩሲያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ አስታወቁ።ላቭሮቭ በኢትዮጵያ ያደረጉትን የሁለት ቀን ጉብኝት ዛሬ ሲያጠናቅቁ «የኢትዮጵያ መንግሥት ሐገሪቱን ለማረጋጋት የሚያደርገዉን ጥረትና በቁልፍ ጥያቄዎች ላይ የሚነጋገር ብሔራዊ ምክክር መጥራቱን ከመጀመሪያዉ ጀምሮ በፅኑዕ ስንደገፍ ነበር።» ብለዋል።ኢትዮጵያ የሰሜኑ ጦርነት እስከተጀመረበት እስከ ጥቅምት 2013 ድረስ የምዕራባዉያን ጥብቅ ወዳጅ የምትባል ሐገር ነበረች።ዩናይትድ ስቴትስና የአዉሮጳ ሕብረት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደር ሲጀምሩ ግን  አዲስ አበባም ፊቷን ወደምሥራቅ መልሳለች።ላቭሮቭ አዲስ አበባ ዉስጥ ከጋዜጠኞችና ከዲፕሎማቶች ለቀረቡላቸዉ ጥያቄዎች በሰጡት መልስና ማብራሪያ ደግሞ ዓለም አንድም በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ቻርተር መተዳደርን ሁለትም በኃይል መገዛትን የሚመርጥበት ወሳኝ ጊዜ ላይ ደርሷል ብለዋልም። 
«በጣም አስፈላጊ ታሪካዊ ወቅት ላይ ነዉ የምንገኘዉ።የምንኖርበትና ለልጆቻችን፣ ለልጅ ልጆቻችን የምናወርሰዉ ዓለም የሚኖረዉን መልክና ባሕሪ የምንወስንበት ጊዜ ነዉ።የምንፈልገዉ፣ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የተመሠረተዉ እኩል በሆኑ ሉዓላዊ መንግሥታት ነዉ-በሚለዉ በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት የሚመራ ዓለም ነዉ ወይስ ጉልበት የሰፈነበት፣ ኃይለኛዉ ሌላዉን የሚጫንበት ዓለም ነዉ።»
ላቭሮብ በአዲስ አበባ ጉብኝታቸዉ የኢትዮጵያን ፕሬዝደንት ጨምሮ ከሐገሪቱ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር ተነጋረዋል።የሩሲያዉ ትልቅ ዲፕሎማት በዩክሬኑ ጦርነት ሰበብ ከምዕራባዉያን ጋር ዓይን እና ናጫ ለሆነች ሐገራቸዉ ድጋፍ ለማሰባሰብ ከኢትዮጵያ ሌላ ሶስት የአፍሪቃ ሐገራትን ጎብኝተዋል።አብዛኞቹ የአፍሪቃ ሐገራት በዩክሬኑ ጦርነት ገለልተኛ አቋም ይዘዋል።
 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

የላቭሮቭ የኢትዮጵያ ጉብኝት

የላቭሮቭ የኢትዮጵያ ጉብኝት 27.07.2022

የረጅም ዘመን መልካም ግንኙነት ያላቸው ሩሲያ እና ኢትዮጵያ በተለይ ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ላይ ይደርስ በነበረው ዓለም አቀፍ ጫናና በመብት ጥሰት ዙሪያ ይሰነዘርባት የነበረን ወቀሳ እና ውግዘት ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጎን በመሆን በተባበሩት መንግሥታት ውስጥ ያላትን ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ስትከላከል ቆይታለች።

In this handout photo released by Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, second left, and Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi, right, attend talks in Cairo, Egypt, Sunday, July 24, 2022. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

የሐምሌ 17 ቀን 2014 የዓለም ዜና 24.07.2022

Nur für die abgesprochene Berichterstattung! *** I MISS YOU, RJM © Fadi Elias: Hahn, Hersteller*in nicht dokumentiert, Königreich Benin, Nigeria, spätes 18./frühes 19. Jh., Kupferlegierung; H: 43 cm, B: 20 cm, T: 41cm; hergestellt für den Oba (König) von Benin, seit 1902 im RJM Köln (RJM Inv. Nr. 5241) Rooster, artist not documented, Benin Kingdom, Nigeria, late 18th/early 19th c., copper alloy; h: 43 cm, w: 20 cm, d: 41cm; produced for the Oba (king) of Benin, since 1902 in the RJM Cologne (RJM inv. no. 5241)

የሰኔ 25 ቀን 2014 የዓለም ዜና 02.07.2022