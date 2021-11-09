የኢትዮ፣ ኤርትራ አሜሪካዉያን ድምፅ

ለበርካታ ዓመታት የዴሞክራቲክ ፓርቲ ፖለቲከኞች ሲፈራረቁበት የነበረዉን ስልጣን አሁን የሪፐብሊካኑ ዕጩ ለመያዝ የበቁት ኢትዮጵያዉያን አሜሪካዉያንና ሌሎች አፍሪቃ አሜሪካዉያንን አስተባብረዉ ድምፅቸዉን ለሪፐብሊካኖቹ በመስጠታቸዉ ነዉ ተብላሏል።
ዩናይትድ ስቴትስ ዉስጥ ለቨርጂኒያ ግዛት አገረገዢነት ባለፈዉ ማክሰኞ በተደረገዉ ምርጫ የወግ አጥባቂዉ የሪፐብሊካን ዕጩ ግሌን ዮንኪን አሸንፈዋል። ለበርካታ ዓመታት የዴሞክራቲክ ፓርቲ ፖለቲከኞች ሲፈራረቁበት የነበረዉን ሥልጣን አሁን የሪፐብሊካኑ ዕጩ ለመያዝ የበቁት ኢትዮጵያዉያን አሜሪካዉያንና ሌሎች አፍሪቃ አሜሪካዉያንን አስተባብረዉ ድምፅቸዉን ለሪፐብሊካኖቹ በመስጠታቸዉ ነዉ ተብላሏል። የኢትዮጵያዉያን አሜሪካዉያን ማሕበረሰብ አባላት እንዳሉት መራጮቹ ለሪፐብሊካኑ ድምፅ የሰጡት ወይም ዴሞክራቶቹን ድጋፍ የነፈጉት የፕሬዝደንት ጆ ባይደን መስተዳድር በኢትዮጵያ ላይ ያሳደረዉን ጫና ለመቃወም ነዉ።
ታሪኩ ኃይሉ
ነጋሽ መሐመድ
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