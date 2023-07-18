 የኢትዮ-ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋዜጣዊ መግለጫ | አፍሪቃ | DW | 18.07.2023

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አፍሪቃ

የኢትዮ-ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋዜጣዊ መግለጫ

ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በተለያዪ የሀገሪቱ ከፍሎች ከሚከሰተው ግጭት ጋር በተይያዘ በተቋሙ ላይ የደረሰውን ጉዳት የዋጋ ተመን እንዲያሳውቁ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቂ ሲመልሱ በጉዳዪ ላይ በርካታ ባለድርሻ አካላት ስላሉበት አሁን መረጃውን መስጠት አሳሳች ይሆናል ሲሉ ብለዋል። በዓመቱ የተለያዪ ተግዳሮቶች ቢኖሩም እንደተወጡትም አስታውቀዋል።

የኢትዮ-ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋዜጣዊ መግለጫ

ኢትዮ ቴሌኮም በበጀት አመቱ  75 ነጥብ 8 ቢሊየን ብር ገቢ  ያገኘበትን እና 101 ከመቶ  የገቢ እቅዱን አሳክቼበታለሁ ሲል  ያስታውቀበትን  አመት  ያሸበረቀ ውጤት የተመዘገበበት የበጀት አመት አፈፃፀም  ሲሉ ዋና ስራ አስፈፃሚዋ ገልፅዋል ። ኢትዮ ቲሌኮም በያዝነው አመት ያስመዘገበው ውጤት ፤ ከባለፈው የበጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ23.5 በመቶ ብልጫ እንዳለው አስረድተዋል።እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ ከሚያስገኙ ገቢዎች 164 ነጥብ 1 ሚሊየን ዶላር ገቢ መገኘቱን ዋና ሥራ አስፈፃሚዋ ጨምረው ገልጸዋል። በበጀት ዓመቱ የኢትዮ ቴሌኮም ተጠቃሚ ደንበኞች ቁጥር 72 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን፤ ይህ የተያዘው ዕቅድ አንፃርም ሲትይ 98 በመቶ ውጢት  መመዝገቡን ተነግሯል።  ከመደበኛ አገልግሎት በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ 203 ምርትና አገልግሎት ለደንበኞች የቀረበ ሲሆን ከዚህም መካከል 116ቱ አዲስ ምርትና አገልግሎቶች መሆናቸውም ተነግርዋል ።የተቀሩት  ማሻሻያ ተደረገባቸው ለደንበኞቹ ቀርቧል ተብሏል ። ምንም እንኳን  አመቱ የተሳካ ቢሆንም የተለያዪ ተግዳሮቶች እንደነበሩበት እና ይህንንም በተገቢው ሁኔታ እንደተወጣው አስታውቀዋል።

ዋና ስራ አስፈፃሚዋ በተለያዪ  የሀገራችን ከፍሎች ከሚከሰተው ግጭት  ጋር በተይያዘ በተቋሙላይ የደረሰውን ጉዳት የዋጋ ተመን እንዲያሳውቁ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቂ ሲመልሱ በጉዳዪላይ በርካታ ባለድርሻ አካላት ስላሉበት አሁን መረጃውን መስጠት አሳሳች ይሆናል ሲሉ ገልፅዋል።ከተገኘው ገቢ መካከል 43.7 በመቶ የሚሆነው የሚሸፍነው የድምጽ አገልግሎት ሲሆን 26.6 በመቶ የሚሆነውን ደግሞ የኢንተርኔት ጥቅል ነውም ተብሏል ። ኢትዮ ቴሌኮም  20 በመቶ የነበረውን የተጠቃሚዎች ቁጥርም ወደ 33 በመቶ ማድረስ መቻሉ ሲገለጽ 164 ከተሞች 4ጂ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነዋልተብሏል ።በ300 ከተሞች 4ጂ እና አድቫንስድ 4ጂ   አገልግሎቶች  መስጠት  መጀመሩንም  አስታውቋል  ። በበጀት ዓመቱ ገቢን ለማሳደግ  ትርፋማነቱን ለማጠናከር ባቀደው መሰረት ያልተጣራ ትርፍ 51.2 በመቶ ማስመዝገቡ ይህም ከዓምናው ጋር ሲነጻጸር 24 በመቶ እድገት ማሳየቱም  ሰምቷል። ዋና ስራስፈፃሚዋ ከተለያዪ የቲክኖሎጂ ተቋማት ጋር እየሰሩ እንደሆነም ተናግረዋል
ሀና ደምሴ 
ኂሩት መለሰ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር
 

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የኢትዮ-ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋዜጣዊ መግለጫ

ተዛማጅ ዘገባዎች

ኢትዮ ቴሌኮም ስለ ኢንተርኔት ገደቡ ምን አለ?

ኢትዮ ቴሌኮም ስለ ኢንተርኔት ገደቡ ምን አለ? 23.06.2023

ኢትዮጵያ ውስጥ የተጣለው የኢንተርኔት አገልግሎት ገደብ ከሥልጣኔ ውጪ ነው ሲል መንግስታዊው የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ ኢትዮ ቴሌኮም ገልፀ ። የተቋሙ የበላይ ኃላፊ ይህንን ያሉት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ9 ወራት የሥራ እንቅስቃሴያቸውን ዘገባ ሲያቀርቡ ጥያቄ ከቀረበላቸው በኋላ ነው።

ኢትዮ ቴሌኮም ስለሰሜን ኢትዮጵያ ሠራተኞቹ

ኢትዮ ቴሌኮም ስለሰሜን ኢትዮጵያ ሠራተኞቹ 12.01.2023

በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሲካሄድ በነበረበት አካባቢ በተለይ ትግራይ ይሠሩ ከነበሩ የኢትዮ ቴሌኮም 700 ሠራተኞቹ መካከል 200 ያህሉ ወደ ሥራ ገበታቸው ለመመለስ አለማመልከታቸው ተገለጠ። ኢትዮ ቴሌኮም ሥራ ለመጀመር እስካሁን ያመለከቱት 500 ሠራተኞች ብቻ ናቸው ብሏል።

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተና ዉጤት ይፋ ሆነ

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተና ዉጤት ይፋ ሆነ 16.07.2023

ዘንድሮ በተሟላ መልኩ ለሁሉም ቅድሜ ምሩቃን ተመሰሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተና ውጤት ይፋ ሆነ፡፡ በዚህም ከተሰጠው ፈተና 50 (ግማሽ) እና ከዚያ በላይ ውጤት በማግኘት የመውጫ ፈተናውን ማለፍ የቻሉ 40 በመቶ ገደማ ተማሪዎች ብቻ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር ዛሬ በሰጠው መግለጫ አመልክቷል፡፡