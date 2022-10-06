 የኢትዮ ቴሌኮም አዲስ የግንኙነት ማዕከል | ኢትዮጵያ | DW | 19.10.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮ ቴሌኮም አዲስ የግንኙነት ማዕከል

ኢትዮ ቴሌኮም በተለያዩ አማራጮች አገልግሎት ይሰጣል ያለውን አዲስ የግንኙነት ማዕከል ይፋ አደረገ። ይኽ አዲስ የግንኙነት ማዕከል የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ተጠቃሚ ተቋማት ወይም ድርጅቶች ማሰራጨት የሚፈልጉትን መረጃ ከየትኛውም ቦታ በፈለጉት አይነት የማኅበራዊ ትስስር ገፅ አማራጭ ለደንበኞቻቸው በአንድ ጊዜ ተደራሽ የሚያደርጉበት ነው ተብሏል።

ኢትዮ ቴሌኮም

የኢትዮጵያ ቴሌኮም ከደንበኞች የግኙነት አገልግሎት ባሻገር የዲጂታል አገልግሎትን በማቅረብ በሀገር ውስጥ ያሉ ድርጅቶች በዘመናዊ የቴክኖሎጂ ብልሀት ተጠቅመው ሥራቸውን የተቀላጠፈ ብሎም የበለጠ ተደራሽ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የግንኙነት ማእከል ኮንታክት ሴንተር  መጀመሩን ስታውቋል። ይህ በተለያዩ አማራጮች አገልግሎት መስጠት የሚያስችል አዲስ የግንኙነት ማዕከል ወይም ኮንታክት ሴንተር የኢትዮ ቲሌኮም አገልግሎት ተጠቃሚ ተቋማት ወይም ድርጅቶች ማሰራጨት የሚፈልጉትን መረጃ ከየትኛውም ቦታ በፈለጉት አይነት የማኅበራዊ ትስስር ገፅ አማራጭ ለደንበኞቻቸው በአንድ ጊዜ ተደራሽ የሚያደርጉበት ነው ተብሏል። ይህም ተገልጋዮች መደበኛ የስልክ ኔትዎርክን ጨምሮ ሁሉንም የማኅበራዊ መገናኛ አማራጮች ሁሉ በመጠቀም የሚፈልጉትን አገልግሎት በቀላሉ የሚያገኙበት ነው። የተለያዩ የመገናኛ ስልቶችን ወደ አንድ መድረክ በማምጣት ለደንበኞች ቀጥተኛ አገልግሎት አማራጭ፤ ለተቋማት እና ለድርጅቶች መስጠት መጀመሩ የኢትዮ ቲሌኮምን ወጪ እንደሚቀንስ ነው የተነገረው።

Äthiopien Telecom 5G Internet Service

ኢትዮ ቴሌኮም 5Gን ይፋ አድርጓል

በሌላ በኩል በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የስልክ አገልግሎት ያለመኖር እንዲሁም በጥራት ችግር እንደልብ  ተደራሽ  እንዳልሆነም ይነገራል። በተለይ  ከከተማ ወጣ ባሉ አካባቢዎች ደግሞ ችግሩ ይሰፋል።  «ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ» በአዲስ አበባ ስራ ጀመረብዙዎች ከኢትዮ ቲሌኮም በተጨማሪ ሳፋሪ ኮም የተሰኘው የስልክ አገልግሎት ሰጭ በሀገራችን መግባቱ የሚታየውን የአገልግሎት ተደራሽነት ችግር ሊቀርፍ በዚያም ላይ በዋጋ እና በአገልግሎት በኩልም የተሻለ አማራጭ እንዲኖረው ያስችላል የሚል ተስፋ አላቸው። ድርጅታቸው የቴሌኮም ተደራሽነት እና ጥራት ቁጥጥር ላይ እንደሚሠራ የሚናገሩት የኢትዮጵያ ኮምንኬሽን ባለሥልጣን የተደራሽነት እና ሁሉን አቀፍ ዳይሪክቶሪት ዳይሪክተር አቶ አሰግደው ፍሰሀ አወቅ፤ በተለያዩ አካባቢዎች የጥራት እና ተደራሽነት ላይ የሚነሱ ጥያቂዎች መኖራቸውን ያረጋግጣሉ።

Firehiwot Tamiru

የኢትዮ ቴሌኮም ሥራ አስኪያጅ ፍሬሕይወት ታምሩ

የኢትዮ ቲሌኮም በኢትዮጵያ ከፍተኛ የኔት ወርክ ሽፋን አለው 98 ከመቶ የሚሆን ህዝብ ዘንድ ተደራሽ ነው። ከዚህ ውጭ ያሉ አንዳድን ቦታዎች ላይ ያለውን የተደራሽነት ችግር ተቋማቸው ጥናት አድርጎ መረጃውን እንደያዘና በዚህ መሰረት ችግሩን ለማስወገድ እንደሚሠራም አቶ አሰግድ ተናግረዋል። የጥራት እና የተደራሽነት ችግር ከከተማ ውጭ ሳይሆን ከተማ ውስጥም በየጊዜው የሚገጥም ነገር ነው ያሉት ባለሙያው « የቴሌኮም አገልግሎት መሰረተ ልማት ግንባታ በጣም ውጭ ይጠይቃል ለዚህም  የቴሌኮም ኩባንያዎች ፍላጎት እና ገበያ ያለበትን አካካባቢ ለመምረጥ ይገደዳሉ» ብለዋል።

ሃና ደምሴ 

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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ኢትዮ ቴሌኮም  

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