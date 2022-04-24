የኢትዮ ሱዳን የድንበር ይገባኛል ውዝግብ እና ያገረሸው ስጋት

የኢትዮጵያ እና የሱዳን የድንበር ውዝግብ በሁለቱ አገሮች በሠላም ካልተቋጬ ቀጣናዊ እና አህጉራዊ ድርጅቶች ሊገቡበት ይገባል ሲሉ የፖለቲካ ተንተኞች አሳሰቡ። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሰሞኑ ሱዳን በወረራ የያዘችው የኢትዮጵያ ድንበር በምንም መመዘኛ ይመለሳል ብሏል።
የኢትዮጵያ እና የሱዳን የድንበር ውዝግብ በሁለቱ አገሮች በሠላም ካልተቋጬ ቀጣናዊ እና አህጉራዊ ድርጅቶች ሊገቡበት ይገባል ሲሉ የፖለቲካ ተንተኞች አሳሰቡ።
የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሰሞኑ ሱዳን በወረራ የያዘችው የኢትዮጵያ ድንበር በምንም መመዘኛ ይመለሳል ብሏል።
ይህ የመንግሥት ውሳኔ ሁለቱን አገራት ኃይል ወደ መጠቀም ሊገፋቸው ይችላል ያሉ የፖለቲካ ተንታኝ የሁለቱ አገሮች ሕዝቦች ያላቸውን መልካም የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት መሠረት አድርገው ችግሩን በሠላም የመፍታቱን አማራጭ ሊመርጡ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ሱዳን ሉዓላዊ ግዛቴን በኃይል ከመያዝ አልፋ በሽብርተኝነት ለተፈረጀው ሕወሓት ከለላ በመስጠት ከመውጋት የማይተናነስ ችግር ፈጥራብኛለች ብሏል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ