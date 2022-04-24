 የኢትዮ ሱዳን የድንበር ይገባኛል ውዝግብ እና ያገረሸው ስጋት | ኢትዮጵያ | DW | 28.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮ ሱዳን የድንበር ይገባኛል ውዝግብ እና ያገረሸው ስጋት

የኢትዮጵያ እና የሱዳን የድንበር ውዝግብ በሁለቱ አገሮች በሠላም ካልተቋጬ ቀጣናዊ እና አህጉራዊ ድርጅቶች ሊገቡበት ይገባል ሲሉ የፖለቲካ ተንተኞች አሳሰቡ። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሰሞኑ ሱዳን በወረራ የያዘችው የኢትዮጵያ ድንበር በምንም መመዘኛ ይመለሳል ብሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:19

መፍትሄ ያልተበጀለት የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ እንደ አዲስ አገርሽቷል

የኢትዮጵያ እና የሱዳን የድንበር ውዝግብ በሁለቱ አገሮች በሠላም ካልተቋጬ ቀጣናዊ እና አህጉራዊ ድርጅቶች ሊገቡበት ይገባል ሲሉ የፖለቲካ ተንተኞች አሳሰቡ።
የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሰሞኑ ሱዳን በወረራ የያዘችው የኢትዮጵያ ድንበር በምንም መመዘኛ ይመለሳል ብሏል።
ይህ የመንግሥት ውሳኔ ሁለቱን አገራት ኃይል ወደ መጠቀም ሊገፋቸው ይችላል ያሉ የፖለቲካ ተንታኝ የሁለቱ አገሮች ሕዝቦች ያላቸውን መልካም የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት መሠረት አድርገው ችግሩን በሠላም የመፍታቱን አማራጭ ሊመርጡ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ሱዳን ሉዓላዊ ግዛቴን በኃይል ከመያዝ አልፋ በሽብርተኝነት ለተፈረጀው ሕወሓት ከለላ በመስጠት ከመውጋት የማይተናነስ ችግር ፈጥራብኛለች ብሏል።

ሰለሞን ሙጬ

ታምራት ዲንሳ

 

Audios and videos on the topic

መፍትሄ ያልተበጀለት የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ እንደ አዲስ አገርሽቷል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Russian President Vladimir Putin attends the Orthodox Easter service at the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow, Russia April 23, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov

የሚያዝያ 16 ቀን 2014 የዓለም ዜና 24.04.2022

እየጨመረ የመጣዉ የሞት ቅጣት ፍርድ

እየጨመረ የመጣዉ የሞት ቅጣት ፍርድ 24.05.2022

አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሞት ቅጣትን በተመለከተ ዛሬ ባወጣው ዓመታዊ ዘገባ በምሥራቅ አፍሪካ የሞት ቅጣት ተፈጻሚነት በእጥፍ ማደጉን ገልጿል። ሶማልያ 21 ደቡብ ሱዳን ደግሞ ቢያንስ 8 ሰዎች ላይ የሞት ቅጣት ተፈጻሚ ማድረጋቸውን በቅደም ተከተል መዝግቧል።

April 9, 2022, Mariupol, Ukraine: A woman walks along in a destroyed Mariupol street. The battle between Russian/Pro Russian forces and the defending Ukrainian forces led by the Azov battalion continues in the port city of Mariupol. Mariupol Ukraine - ZUMAs197 20220409_zaa_s197_534 Copyright: xMaximilianxClarkex

የሚያዝያ 13 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 21.04.2022