 የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ | አፍሪቃ | DW | 01.07.2022

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አፍሪቃ

የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ

በፖሊቲካል ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን የሰሩትና መመረቂያ ፅሁፋቸውን በዓባይ ወንዝ ላያ ያደረጉት አቶ ተስፋሁን ዓለምነህ በበኩላቸው የሱዳን ትንኮሳ ሁለት ምክንያቶች አሉት አንደኛው የውስጥ ጉዳይ ችግሯን አቅጣጫ ለማስቀየር ሲሆን ሌላው ደግሞ ግብፅን ለማስደሰት ነው ብለዋል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:23

የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ

ሱዳን ሰሞኑን በምዕራብ ኢትዮጵያ አንዳንድ አካባዎች ያደረገችው ትንኮሳ በውስጥ ያለባትን የፖለቲካ ቀውስ ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመውሰድ ያደረገችው ስልት ነው ሲሉ ምሁራን ተናገሩ። ሰሞኑን ከባድ መሳሪያ ወደ ኢትዮጵያ ሲተኩሱ የነበሩ የሱዳን ወታደሮች አሁን ትንኮሳውን ማቆማቸውን ደግሞ የምዕራብ አርማጭሆ አስተዳደር አስታውቋል፡፡
የሱዳን ወታደራዊ መንግሰት ሰሞኑን በምዕራብ ኢትዮጵያ አዋሳኝ የድንበር አካባቢዎች በከባድ መሳሪያ ተኩስ የአካባቢውን ሰላም አናግቶ ሰንብቷል፡፡ ሱዳን በዚህ ወቅት 7 ወታደሮቼ በኢትዮጵያ የመንግስት ወታደሮች ተገደሉብኝ በማለት ከሳለች፤ የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የሱዳን መደበኛ ጦር ድንበር ተሻግሮ ከአካባቢው ሚሊሺያ ጋር ባደረገው ውጊያ ወታደሮቹ እንደተገደሉ በመጥቀስ የቀረበበትን ክስ አስተባብሏል፡፡
በፖሊቲካል ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን የሰሩትና መመረቂያ ፅሁፋቸውን በዓባይ ወንዝ ላያ ያደረጉት አቶ ተስፋሁን ዓለምነህ በበኩላቸው የሱዳን ትንኮሳ ሁለት ምክንያቶች አሉት አንደኛው የውስጥ ጉዳይ ችግሯን አቅጣጫ ለማስቀየር ሲሆን ሌላው ደግሞ ግብፅን ለማስደሰት ነው ብለዋል፡፡
የሱዳን መንግስት የህዝቡን ቁጣና ጥያቄ ወደ ሌላ አቅታጫ ለማዞር ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌደራሊዝም መምህር ዶ/ር ሲሳይ መንግስቴ ዶ/ር ሲሳይ አመልክተዋል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በሱዳን አመፅ ከተነሳበት ከትናንት ጠዋት ጀምሮ በምዕራብ አርማጭሆ ለቀናት በሱዳን ወታደሮች ሲተኮስ የነበረ መሳሪያ ማቆሙን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡
በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን የምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ ሰላምና ደህንነት ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አብራራው ተስፋ ላለፉት ሁለት ተከታታይ ቀናት አካባቢው ሰላም መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡
በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረው ወታደራዊ ውጥረት በሰላም እንዲፈታ የአፍሪካ ህብረት ሰሞኑን ጠይቋል፡፡ 
ዓለምነው መኮንን
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
አዜብ ታደሰ

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የኢትዮ-ሱዳን ዉዝግብ 01.02.2021

ባለፉት ጥቂት ወራት ከአዲስ አበባና ከካርቱም የምንሰማዉ ግን 50 ዓመት የዘለቀዉን ዉል ማክበር ሳይሆን የዉጊያ ፉከራ ቀረርቶ ነዉ።የኢትዮጵያ መንግሥት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ እንዳስታወቁት የሱዳን ጦር ድንበር አልፎ በርካታ አካባቢዎችን ተቆጣጥሯል።ሱዳን በዚሕ ወቅት የኢትዮጵያን ግዛት በኃይል የያዘችበት ምክንያት እንደየተመልካቹ የሚለያይ ነዉ።

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed meets Sudan's Head Of Transitional Military Council, Lieutenant General Abdel Fattah Al-Burhan Abdelrahman to mediate in the political crisis that has followed the overthrow of President Omar al-Bashir at the airport in Khartoum, Sudan June 7, 2019. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

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የሱዳን ጦር የኢትዮጵጵያን ድንበር ዘልቆ ተጨማሪ ግዛቶች መቆጣጠሩን የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ዛሬ አስታዉቋል።የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት የሱዳን መንግስት የኢትዮጵያ ግዛቶችን መዉረሩን እንዲያቆም ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ብትጠይቅም እስካሁን ሰሚ አላኘችም።