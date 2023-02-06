የኢትዮጵዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አለመግባባትና ሽምግልና

በዚሁ ላይ ለዶይቼ ቬለ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የምዐሰራብ አርሲ፣ ሲዳማ እና ጌዴኦ አገረስብከት ሊቀጳጳስ አቡነ ዮሴፍ እንደሚሉት ይህ የቤተክርስቲያን አቋም ጣልቃገብነትን ለመከላከል ያለመ ነው፡፡
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረውን አለመግባባት በሽምግልና ለመፍታት የሚደረገዉ ጥረት የቤተክርስቲያኒቱን ህግጋትን ያገናዘበ እንደሚሆን ተነግሯል።ቅዱስ ሲኖዶስ «በሕገወጥ ሲኖዶስ ምስረታ» ያወገዛቸውን ወገኖች የእርቅና የይቅርታ ዕድል ለመፍጠር በሚል የሰየማቸዉ አሸማጋዮች ሚናም ይህንኑን ማስፈጸም መሆኑን አመልክቷል። በሲኖዶሱ የተወገዙ ወገኖችም ለመደራደር ፈቃደኛ መሆናቸዉን አስታዉቀዋል። ይሁንና ቤተክርስቲያኒቱ የሰየመቻቸዉ ሽማግሌዎች ከአውጋዥ አካል በተሰጠ መመሪያ ብቻ የሚሰሩ በመሆኑ ለመቀበል እንቸገራለን እያሉ ነው፡፡
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሰሞኑ በውስጧ የተፈጠረውን ችግር እልባት ለመስጠት በሚል በዚህ ሳምንት ካወጀችው የፆም-ጸሎት መርሀግብር በተጨማሪ የሽማግሌዎች ቡድንን በማዋቀር ወደ አፈጻጸም መግባቷ ይታወቃል፡፡ በዚህ እርቅን እንዲያመጣ በተባለው ደብዳቤም በቀኖና ቤተክርስቲያን ከሰሞኑ የተወገዙ የቤተክርስቲያኒቱ አባቶች በይቅርታ እንዲመለሱ የሚል ይዘትን ማእከል ያደረገ ነው፡፡
በዚሁ ላይ ለዶይቼ ቬለ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የምዕራብ አርሲ፣ ሲዳማ እና ጌዴኦ አገረስብከት ሊቀጳጳስ አቡነ ዮሴፍ እንደሚሉት ይህ የቤተክርስቲያን አቋም ጣልቃገብነትን ለመከላከል ያለመ ነው፡፡
በሌላ በኩል «የኦሮሚያና ብሔርብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ» በሚል የተቋቋመውና በቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ በተወገዙ አባቶች በኩል በቃል አቀባይነት የሚያገለግሉት መምህር ኃይለሚካኤል ታደሰ እንደሚሉት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ተዋቀረ የተባለው የሽማግሌዎች ስብስብ ከአንድ ወገን የተዋቀሩ በመሆኑ ለመቀበል እንቸገራለን ብለዋል፡፡
ይሁንና የተፈጠረውን አለመግባባት በየትኛውም መንገድ ተቀምጠው በመነጋገር ለመፍታት እንደማያመነቱ አስረድተዋል፡፡ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል አቡኔ ዮሴፍ ግን ከሕገ ቤተክርስቲያን ባፈነገጠ መንገድ የሚደረግ ድርድር ሁሉ ጣልቃገብነት በመሆኑ ተቀባይነት እንደማይኖረው፤ተፈጽሟል ካሉት የጣልቃ ገብነት ድርጊት ጋር አብራርተዋል፡፡
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል በቅርቡ የተፈጠረውን ልዩነት ተከትሎ የተለያዩ ውዝግቦች የተሰሙ ሲሆን፤ ባለፈው ቅዳሜ ጥር 27 ቀን 2015 ዓ.ም.. ሻሸመነ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ በተፈጠረው አለመግባባት የሰው ህይወት ማለፉ ውዝግቡ ያስከተለው ትልቁ ክስተት ነበር፡፡
የኢትዮጵያ መንግሥት በበኩል ቤተክርስቲያንቱ በሰላማዊ መንገድ በውስጥ አሰራሯ ችግሩን እንድትፈታ ሁሉም አካላት የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ በማሳሰብ የአገር ሽማግሌዎች እና የሃይማኖት አባቶች ሁለቱን ወገኖች በማቀራረብ በሰከነ መንገድ ሊፈቱት ይገባል እያለ ነው፡፡
አማኞች ችግሩን ከማወሳሰብ እንዲቆጠቡ በማሳሰበም የፀጥታ አካላት የአከባቢውን ሰላም እንዲያስከብሩ ትእዛዝ በመስጠት መፍትሄ ያለውን አቅጣጫ ማስቀመጡ አይዘነጋም፡፡
ስዩም ጉቱ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ