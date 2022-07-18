የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ጥሪ  

“በወለጋ የገጠመው ሰሞነኛው የንጹሃን ሰዎች ጭፍጨፋ፣ በምእራብ ሸዋ በተፋላሚ ኃይሎች ፍልሚያ የአርሶ አደሮች ቤት መቃጠል እና ሶማሌ እና አፋር ክልሎች አዋሳኝ ጨምሮ በተለያዩ አከባቢዎች የሚስተዋሉ አለመረጋጋቶች አሳሳቢ በመሆናቸው” መግለጫውን ማውጣታቸውን አመልክተዋልም፡፡
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ (መድረክ) የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ (መድረክ) ኢትዮጵያ ትገኝበታለች ላለው ምስቅልቅል መፍትሄ ይሆናል ተብሎ የተወጠኑት የሰላም አማራጮች ገቢራዊ እንዲሆኑ ጠየቀ፡፡
የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት የሆነው መድረክ አሳስቦኛል ያለው ወቅታዊ የአገሪቱ የፖለቲካ ችግሮች የባሰ ሳይወሳሰብ ፣ገለልተኛ ባለው አደራዳሪ ሁሉን አካታች ውይይቶች እንዲጀመሩና ጠመንጃን ያነገቡ አካላት በሙሉ ጦራቸውን እንዲያስቀምጡ ጠይቋል፡፡
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ (መድረክ) ኢትዮጵያ አሁን ላይ ትገኝበታለች ላለው ውስብስብ የፖለቲካ እና ፀጥታ ሁኔታዎችን ዋነኛ መንስኤ እድርጎ ያቀረበው አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት በተሟላ የዴሞክራሲያዊ ሂደት በትረ ስልጣን አለመያዙ ነው ሲል ከሷል፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት ፎረም የሆነው መድረክን በጽ/ቤት ኃላፊነት የሚያገለግሉት አቶ ደስታ ዲንቃ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያም የመግለጨውን ዐበይት ትኩረትና አስፈላጊነት ተንትነዋል፡፡
“በወለጋ የገጠመው ሰሞነኛው የንጹሃን ሰዎች ጭፍጨፋ፣ በምእራብ ሸዋ በተፋላሚ ኃይሎች ፍልሚያ የአርሶ አደሮች ቤት መቃጠል እና ሶማሌ እና አፋር ክልሎች አዋሳኝ ጨምሮ በተለያዩ አከባቢዎች የሚስተዋሉ አለመረጋጋቶች አሳሳቢ በመሆናቸው” መግለጫውን ማውጣታቸውን አመልክተዋልም፡፡
የፖለቲካ ችግሮቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተወሳሰቡና የወጣቶችን ሁለንተናዊ ጥያቄዎቻቸውን መመለስ አለመቻል ከሠላማዊው የፖለቲካ ትግል በመሸሽ የትጥቅ ትግልን እንዲቀላቀሉ ዳርጎየአቸዋል ይላል የመድረግ መግለጫ፡፡ የፓርቲው የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደስታ ዲንቃ ማብራሪያቸውን ሲያክሉም፡
“በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል-ጉሙዝ፣ በጋምቤላ፣ እና በአማራ ክልሎች ነፍጥ አንግበው ከመንግስት ጋር የሚዋጉ ኃይሎች ተበራክተዋል፡፡ መንግስትም በበኩሉ ከእነዚህ የታጠቁ ኃይሎች ጋር ለሚያደርገው የትጥቅ ትግል ብዙ ወጣቶችን በወታደርነት፣ በፖሊስነት፣ በልዩ ኃይልነት፣ በሥርዓት መከታና ጠባቂነት በማሰልጠንና በማስታጠቅ ላይ በመጠመዱ ምክንያት የሀገር ሀብት በአብዘኛው ለጦርነት እየዋለ ይገኛል” ነው ያሉት፡፡
የመድረክ መግለጫ በተለያዩ የአገሪቱ አከባቢዎች ጦርነትና ግጭት በመበራከቱ የሰላማዊ ዜጎች ሕይወት ለጭፍጭፋና ለአደጋ እየተጋለጠ ሕጻናት፣ አዛውንቶች፣ ሴቶች፣ አቅመ-ደካሞችና ሌሎች ሰላማዊ ሰዎች ሕይወታቸውን በአሳዛኝ ሁኔታ እያጡ ስለመሆኑም ያነሳል፡፡ መንግስት በጦርነት በመጠመዱ ምክንያት የሀገሪቱን ሀብትም ለጦርነት ፍጆታ እያዋለው ይገኛል ሲልም ከሷል፡፡ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ችግሮች፣ ስርቆት፣ ዝርፍያ፣ የህዝብ ለህዝብ ግጭትና ሌሎች ማህበራዊ ችግሮች የዜጎችን ኑሮ እያመሰቃቀሉ ሀገሪቷንና ህዝቧን ለከፍተኛ ማህበራዊ ችግሮች መዳረጉንም ያነሳል መድረክ፡፡
መድረክ ከዚህ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች መውጫ አማራጭ መንገድ ነው ያለው ሃሳብ ላይም ምክረሃሳቡን ሲያስቀምጥ፤ በየቦታው በሰላማዊ ዜጎች ላይ እየደረሰ ላለው የዜጎች ጭፍጨፋና መፈናቀል የጥቃት አድራሾቹ ማንነት በነጻና ገለልተኛ አካል በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ደረጃ ተጣርቶ አጥፊዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ብሏል፡፡
ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከተማ በጋራ መኖሪያ ቤቶች የእጣ አወጣጥ ላይ የታየው ከፍተኛ ማጭበርበርና እንዲሁም በኢትዮጵያ አደጋ ስጋትና ሥራ አመራር ኮሚሽን መሥሪያ ቤት የታየው የሙስናና ስርቆት ወንጀል ጥርጣሬ በመንግስታዊ አስተዳደሩ ውስጥ የተንሰራፋው የሙስና እና ሌብነት ደረጃ የሚያሳይ መሆኑንም ፎረሙ አንስቷል።
በአገሪቱ በተለይም መንግስታዊ ለውጡ ወደ ስልጣን በመጣበት ባለፉት አራት ዓመታት የተለያዩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችም አዎንታዊ ሚናቸውን እንዳልተወጡ የገለጹት የመድረክ ዋና ጸኃፊ አቶ ደስታ ዲንቃ፤ አሁን ሁሉም ተቀምጠው ወደ መነጋገር አስገዳጅ ሁኔታ መምጣት አለባቸው ነው ያሉት፡፡
መድረክ በመግለጫው አክሎም በተለያዩ ክልሎች እየተከሰቱ ላሉት ግጭቶች ዋነኛ መንስኤ የአንዱ ክልል በሌላ ክልል የውስጥ ጉዳይ የመግባት ሁኔታ በመኖሩ ምክንያት ነው ብሏል፡፡ አቶ ደስታን ለዚህም ማደሳያ እንዲያቀርቡልን ጠይቀን፤
በተለይም በኦሮሚያ እና በትግራይ ክልል ውስጥ ይስታዋላል ላሉት የአንድ ክልል ፀጥታ ኃይል በሌላ ክልል ጉዳይ መግባት የፌዴራሉ መንግስት ክልከላ የማድረግ ሕገ-መንግስታዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ መድረክ አበክሮ ይጠይቃል ብለዋል።
ከዚህ ጋር ተያይዘው ጥያቄውን ያቀረብንላቸው የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ በአንድ ክልል ጉዳይ የሌላ ክልል የጸጥታ ኃይል የተሰማራበት አግባብ የለም ሲሉ መልሰዋል፡፡
መድረክ በመግለጫው የሁሉም ግጭቶችና ጦርነቶች ምንጭ ፖለቲካዊ በመሆኑ መቋጫ ሊያገኝ የሚችለውም በፖለቲካዊ መፍትሔ ነው ብሏል፡፡ በመሆኑም የሚጠፋውን የዜጎች ሕይወት ለመታደግ እና ጦርነት የሚበላውን የሀገር ኢኮኖሚ ለማስቀረት ሲባል በተለያዩ የሀገሪቱ አከባቢዎች እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙ በዋናነት ለመንግስት ቀጥሎ ለሁሉም ተፋላም ወገኖች ጥሪ እንደሚያቀርብም በመግለጫው አመላክቷል፡፡
ስዩም ጌቱ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ