የኢትዮጵያ ጦር ዝግጅት እና አንደምታዉ

ኢትዮጵያ በጦር ኃይል ማጠናከር ተግባር ላይ የተጠመደች ትመስላለች፡፡ በቅርቡ በአዋሽ አርባ የውጊያ ስልጠና ማዕከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ተመላልሰው ይህንኑ ሲያሳዩ ታይተዋል፡፡ አገሪቱ ከአገር ውስጥም ሆነ ከጎረቤት አገራት ጋር የተሻለ ሰላምን ለማስፈን በምትሄድበት በአሁን ወቅት ወታደራዊ ኃይሏን ማጠናከር የተያያዘችው ለምን ይሆን።
ኢትዮጵያ ከሰሜኑ ጦርነት መጠናቀቅ በኋላም በጦር ኃይሎቿ ማጠናከር ተግባር ላይ ተጠምዳ ተስተውላለች፡፡ በቅርቡ እንኳ በአዋሽ አርባ የውጊያ ስልጠና ማዕከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ተመላልሰው ይህንኑን ሲያሳዩት ቆይተዋል፡፡ አገሪቱ ከአገር ውስጥም ሆነ ከጎረቤት አገራት ጋር የተሻለ አንጻራዊ ሰላም ወደ ማስፈን በምትሄድበት ባሁን ወቅት ወታደራዊ ኃይሏን ለማጠናከር የተያያዘችው ለምን ይሆን። የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን የአገሪቱ ክፍል ከህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወሓት) ጋር ለድፍን ሁለት ዓመታት የቆየችበትን አስካፊ ጦርነት በዚህ ኣመት በስምምነት መቋጨቱን ተከትሎ በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም የሚሰፍንበት መንገድ ላይ መስራትን በርካቶች የሚጠብቁት ነው፡፡ ይሁንና ከባዱን የአገር ውስጥ ጦርነት ሰላማዊ እልባት የሰጠው የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም የጦር ኃይሉን ማዘመንና ማዘጋጀት ላይ መጠመዱን በተለያዩ መንገዶች እየገለጸ ይገኛል፡፡
ባለፉት ሁለት ሳምንታት እንኳ ሁለቴ ወደ አዋሽ አርባ የተቀናጀ የውጊያ ልምምድ ስፍራ የተመላለሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ፤ ኢትዮጵያ “ጦርነትን የሚያስቀር ሀይል በመገንባት ላይ ናት” ሲሉ ገልጸውታል፡፡ ዶይቼ ቬለ ምናልባትም አሁን ላይ አገሪቱ የተለየ የሰራዊት ግንባታ ላይ እንድትጠመድ ያደረጋት ስጋት ተደቅኖባት ይሆን ወይ የሚለው ጥያቄ ላይ ከመከላከያ እና ከመንግስት የኮሚዩኒኬሽን ኃላፊዎች ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ጥረት በኃላፊዎቹ ስልክ አለመመለስ ሳይሳካ ቀርቷል፡፡
መቀመጫቸውን ዩናይትድ ኪንግደም ለንደን ያደረጉት የአፍሪካ ቀንድ እና ቀይ ባህር ፖለቲካን በመተንተን የሚታወቁት አብዱርሃማን ሰይድ ግን ለዚህ ለኢትዮጵያ ወታደራዊ ኃይል ማጠናከር ሶስት መላምቶችን ያስቀምጣሉ፡፡ “ሰሜን ኢትዮጵያ ከህወሓት ጋር የተደረሰው ስምምነት በማንኛውም ጊዜ ሊቀለበስ ይችላል የሚል ጥርጣሬ፣ ምእራብ ኢትዮጵያ እና በተለያዩ የአገሪቱ አከባቢዎች የሚስተዋሉ አለመረጋጋቶች እና ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዘው ከውጪ ሊመጡ ይችላሉ” ያሏቸው ጫናዎች ለኢትዮጵያ ጦር አቅም ማጠናከር አስፈላጊነት ዋነኞቹ ምክኒያቶች ሊሆኑ ከሚችሉ ብለዋል፡፡
አጋራቱ መካከል ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ሰፍኖ የነበረው ውጥረት አሁን ሌላ መልክ የያዘም መስሏል፡፡ የአፍሪቃ ቀንድ ፖለቲካ ተንታኙ አብዱራሃማን ሰይድም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ካሁን ወዲያ ከዲፕሎማሲ ውጪ መፍትሄ እንደማይኖረው ምልከታቸውን አስቀምጠዋል፡፡ “ግብጽ በዲፕሎማሲው ጥረት ወደ ፀጥታው ምክር ቤት እና ዋሽንግተን የተመላለሰችበት የህዳሴ ግድቡ ውዝግብ ወደ አፍሪካ ህብረት መመለሱ ከግድቡ ወደ ሃይል ማመንጨት ምዕራፍ መሸጋገር ጋር ተያይዞ አሁንም ይህ ውዝግብ ከዲፕሎማሲ ውጪ መፍትሄ እንደሌለው አመላካች ነው” ብለዋልም፡፡
በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ውጥረት እንዳነገሰ ለሁለት ዓመታት የቀጠለው ጦርነትም አሁን ላይ እልባት ወደማግኘቱ ብሔድም እስካሁንም የጎረቤት ኤርትራ ጦር ከትግራይ መውጣት አለመውጣት የውዝግብ አካል ሆኖ እንደቆየ ነው፡፡ የአሜሪካ መንግስት ባለፈው ሳምንት መጨረሻም የኤርትራ ሰራዊት ወደ ድንበር ከመጠጋቱ ውጪ ከትግራይ ጨርሶ አልወጣም በሚል መግለጹ ይታወቃል፡፡ የፖለቲካ ተንታኙ አብዱራሃማን ግን ይህ ጉዳይ የመጨረሻውን እልባት የሚያገኘው በኢትዮጵያ መንግስት እና ህወሓት መካከል በሚሰፍን መርህ ላይ የተመሰረተ መተማመን ነው ይላሉ፡፡ “የኤርትራን ጨምሮ የትኛውም ትግራይ ውስጥ የሚገኙ ኃይላትን የማስገባቱም የማስወጣቱም ሃላፊነትና ድርሻው የኢትዮጵያ መንግስት ነው፡፡ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ ዘልቆ የገባው ሁለቱ አገራት ባላቸው የወታደራዊ ትብብር ስምምነት መሰረት ነው የሚሆነው፡፡ አሁንም መንግስት የትኛውንም ሰራዊት ከትግራይ ለማስወጣት አስቀድሞ በክልሉ የኢትዮጵያ መንግስት ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ የሚፈልግ መስላል፡፡ ለዚህ ደግሞ ህወሓት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የገባውን ስምምነት በተግባር ማሳየት ከቻለ የኤርትራን ሰራዊት በዚያ የሚያቆየው ምክኒት የሚኖር አይመስለኝም”፡፡
ከወራት በፊትም በምስራቅ ኢትዮጵያ በኩል ስጋት ደቅኖ የነበረውን አልሸባብን ለመዋጋትም ትናንት በሶማሊያ ሞቃዲሾ ተገኝተው ከኬንያ፣ ከሶማሊያ እና ጂቡታ መሪዎች ጋር ስምምነት ያኖሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ የአገሪቱን ወታደራዊ ኃይል ለማጠናከራቸው ሌላው ምክኒያት በሚልም ተገምቷል፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
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