 የኢትዮጵያ ጦር መልሶ በያዘቸው አካባቢዎች የተጣለው የሰዓት እላፊ ገደብ | ኢትዮጵያ | DW | 03.12.2021

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ጦር መልሶ በያዘቸው አካባቢዎች የተጣለው የሰዓት እላፊ ገደብ

የፌደራል መንግሥት መልሶ በተቆጣጠራቸው የምሥራቅ እና ምዕራብ ግንባር አካባቢዎች የሰዓት እላፊ ገደብ ጥሏል። በሌላ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ የተለያየ ጥፋት የተገኘባቸው ሰዎች ላይ ሰነድ የማጠናከርና ምርመራ የማድረግ ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የፍትሕ ሚኒስቴር ለዶይቼ ቬለ ተናግሯል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:17

የሰዓት እላፊ ገደብ የኢትዮጵያ ጦር መልሶ በያዛቸው አካባቢዎች

የኢትዮጵያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዕዝ በሕወሓት ቁጥጥር ሥር ቆይተው አሁን የፌደራል መንግሥት መልሶ በተቆጣጠራቸው የምሥራቅ እና ምዕራብ ግንባር አካባቢዎች  የሰዓት እላፊ ገደብ ጥሏል። በሌላ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ የተለያየ ጥፋት የተገኘባቸው ሰዎች ላይ ሰነድ የማጠናከርና ምርመራ የማድረግ ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የፍትሕ ሚኒስቴር ለዶይቼ ቬለ ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ትናንት ባስተላለፉት መልዕክት ደግሞ በሁለት ሦስት ቀናት ውስጥ  ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ድል የምናበስርበት ጊዜ ከፊታችን ነው በማለት ተናግረዋል።ሰሎሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ አለው።

ሰሎሞን ሙጬ

ኂሩት መለሰ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

የሰዓት እላፊ ገደብ የኢትዮጵያ ጦር መልሶ በያዛቸው አካባቢዎች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከሕወሃት ነጻ በወጡ ቦታዎች

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከሕወሃት ነጻ በወጡ ቦታዎች 02.12.2021

ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ቁጥጥር ውጪ ነጻ በወጡ አካባቢዎች ላይ ከምሽቱ 12 ሰአት እስከ ንጋቱ 12 ሰአት ድረስ የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጓል። በተጠቀሰው ሰአት ማንኛውም ሰው አዋጁ በተጣለባቸው ቦታዎች ለመንቀሳቀስ አይፈቀድለትም ተብሏል።

The Oromia regional state removed the recently imposed limitations of movement of cars and people at night in the region. A few days ago the command post of the region prohibited movement of cars in the region after 2:00 pm and people after 9:00 am till 5:30 am Author: Seyoum Getu DW Korri Schlagworte: Ethiopia, Äthiopian Addis Ababa, Addis Abeba, London

የኦሮሚያ  የሰዓት እላፊ ገደብ ማሻሻያ 18.11.2021

የክልሉ መንግሥት ሕገወጥ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር በሚል በጣለዉ የሰዓት እላፊ ገደብ መሰረት፣ ሰዎች መንቀሳቀስ የሚችሉት ከማለዳዉ 11ሰዓት ተኩል እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት፣ መኪኖች ደግሞ ከማለዳዉ 11ሰዓት ተኩል እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ ነበር።

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - NOVEMBER 03: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ETHIOPIAN PRIME MINISTRY OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and his wife Zinash Tayachew take part in a memorial service for the victims of the Tigray conflict organized by the city administration, in Addis Ababa, Ethiopia, on November 3, 2021. Ethiopian Prime Ministry Office / Anadolu Agency

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፤ኢትዮጵያ ከአጎዋ መታገዷ ፤ ፌስቡክ የጠ/ሚ ዐቢይን መልዕክት መሰረዙ 05.11.2021

ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አዎንታዊም አሉታዊም  አስተያየቶች ተሰጥተዋል።ዘገየ ከሚሉት አንስቶ አሁንም አልፈረደም ያሉ ምን ሊፈይድ ዓይነት አስተያየት የሰጡም አሉ። ከማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች አመዛኙ ፌስቡክ የዐቢይን መልዕክት መሰረዙን ተቃውመዋል።