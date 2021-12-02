የኢትዮጵያ ጦር መልሶ በያዘቸው አካባቢዎች የተጣለው የሰዓት እላፊ ገደብ

የፌደራል መንግሥት መልሶ በተቆጣጠራቸው የምሥራቅ እና ምዕራብ ግንባር አካባቢዎች የሰዓት እላፊ ገደብ ጥሏል። በሌላ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ የተለያየ ጥፋት የተገኘባቸው ሰዎች ላይ ሰነድ የማጠናከርና ምርመራ የማድረግ ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የፍትሕ ሚኒስቴር ለዶይቼ ቬለ ተናግሯል።
የኢትዮጵያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዕዝ በሕወሓት ቁጥጥር ሥር ቆይተው አሁን የፌደራል መንግሥት መልሶ በተቆጣጠራቸው የምሥራቅ እና ምዕራብ ግንባር አካባቢዎች የሰዓት እላፊ ገደብ ጥሏል። በሌላ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ የተለያየ ጥፋት የተገኘባቸው ሰዎች ላይ ሰነድ የማጠናከርና ምርመራ የማድረግ ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የፍትሕ ሚኒስቴር ለዶይቼ ቬለ ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ትናንት ባስተላለፉት መልዕክት ደግሞ በሁለት ሦስት ቀናት ውስጥ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ድል የምናበስርበት ጊዜ ከፊታችን ነው በማለት ተናግረዋል።ሰሎሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ አለው።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ