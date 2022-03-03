የኢትዮጵያ ጦርነት፣ የሕወሓት አቋም

ሕወሓት በበኩሉ ዛሬ ዓመት ከመንፈቁን የያዘዉ ጦርነት በድርድር እንዲፈታ የሚሻ መሆኑን አስታዉቋል። የትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በተለይ ለዶቸ ቬለ እንደገለፀዉ የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትንና ሕወሓትን ለማስታረቅ የአፍሪቃ ሕብረት፣ ኬንያና ሌሎች ወገኖች የሚያደርጉት ጥረት እንደቀጠለ ነዉ
ትግራይን የሚቆጣጠረዉ ሕወሓት በበኩሉ ዛሬ ዓመት ከመንፈቁን የያዘዉ ጦርነት በድርድር እንዲፈታ የሚሻ መሆኑን አስታዉቋል። የትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በተለይ ለዶቸ ቬለ እንደገለፀዉ የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትንና ሕወሓትን ለማስታረቅ የአፍሪቃ ሕብረት፣ ኬንያና ሌሎች ወገኖች የሚያደርጉት ጥረት እንደቀጠለ ነዉ።ይሁንና ጥረቱ ለዉጤት የማይበቃ ከሆነ ሕወሓት በስም ያልጠቀሱትን ግን «ሌላ» አማራጭ ለማየት እንደሚገደድ ወይዘሮ ሊያ ተናግረዋል።
ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ