 የኢትዮጵያ ጦርነት፣ የሕወሓት አቋም | ኢትዮጵያ | DW | 03.03.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ጦርነት፣ የሕወሓት አቋም

ሕወሓት በበኩሉ ዛሬ ዓመት ከመንፈቁን የያዘዉ ጦርነት  በድርድር እንዲፈታ የሚሻ መሆኑን አስታዉቋል። የትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በተለይ ለዶቸ ቬለ እንደገለፀዉ የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትንና ሕወሓትን ለማስታረቅ የአፍሪቃ ሕብረት፣ ኬንያና ሌሎች ወገኖች የሚያደርጉት ጥረት እንደቀጠለ ነዉ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:11

የድርድር ሒደትና የሕወሓት አቋም

ትግራይን የሚቆጣጠረዉ ሕወሓት በበኩሉ ዛሬ ዓመት ከመንፈቁን የያዘዉ ጦርነት  በድርድር እንዲፈታ የሚሻ መሆኑን አስታዉቋል። የትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በተለይ ለዶቸ ቬለ እንደገለፀዉ የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትንና ሕወሓትን ለማስታረቅ የአፍሪቃ ሕብረት፣ ኬንያና ሌሎች ወገኖች የሚያደርጉት ጥረት እንደቀጠለ ነዉ።ይሁንና ጥረቱ ለዉጤት የማይበቃ ከሆነ ሕወሓት በስም ያልጠቀሱትን ግን «ሌላ» አማራጭ ለማየት እንደሚገደድ ወይዘሮ ሊያ ተናግረዋል።

ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ

 

 

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የድርድር ሒደትና የሕወሓት አቋም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ለአፋር ጦርነት የፌዴራል መንግሥት ምላሽ

ለአፋር ጦርነት የፌዴራል መንግሥት ምላሽ 03.03.2022

በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)ና በአፋር ልዩልዩ ኃይላት መካከል የሚደረገዉ ዉጊያ ከቀጠለ የፌደራሉ መንግሥት «ጥብቅ» ያለዉን  ዕርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ። በአፋር ክልል ላጭር ጊዜ ጋብ ብሮ የነበረዉ ዉጊያ ከተባባሰ ሁለት ወር ሊሞላዉ ጥቂት ነዉ የቀረዉ።

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መንግሥትና ሕወሓት፤ ኢሰመኮ ስለአባገዳዎች ግድያ 04.02.2022

የኢትዮጵያ መንግሥት እና ሕወሓት እየተደራደሩ ነው ስለመባሉ በእየ ፊናቸው መልስ ሰጥተዋል። ስለ ከረዩ አባገዳዎች ግድያ ኢሰመኮ ባወጣው መግለጫ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። አዲስ አበባ ለአፍሪቃ ኅብረት የመሪዎች ስብሰባ ዝግጅት ሽር ጉድ እያለች ነው። የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት በእነዚህ ሦስት ጉዳዮች ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል።  

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በትግራይ እና አፋር አዋሳኝ የተቀሰቀሰው ጦርነት እና መዘዙ 27.01.2022

የትግራይ እና አፋር ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በአዲስ መልክ ባገረሸው ጦርነት ከአፋር 5 ወረዳዎች 200 ሺህ ሰዎች ገደማ መፈናቀላቸውን ክልሉ ዐስታወቀ። የአፋር ክልል አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ መሃመድ ሁሴን ለዶይቼ ቬለ (DW) እንደተናገሩት በተቀሰቀሰው በከባድ ጦር መሣሪያ የታገዘ ጦርነት በርካቶች በየመንገዱ ወድቀዋል።