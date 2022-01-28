 የኢትዮጵያ ጦርነትና ዩናይትድ ስቴትስ | ዓለም | DW | 28.01.2022

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ዓለም

የኢትዮጵያ ጦርነትና ዩናይትድ ስቴትስ

የዩናይትድ ስቴትስ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትንናት ለጋዜጠኞች እንደገሩት ዉጊያዉ በቀጥታ ከሚያደርሰዉ ጥፋት በተጨማሪ የሰብአዊ ዕርዳታ አቅርቦትንም ስለሚያዉክ ባስቸኳይ መቆም አለበት

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ዩናይትድ ስቴትስ ዉጊያ እንዲቆም ጠየቀች

    

በቅርቡ በአፋር ክልል አዲስ ዉጊያ መቀስቀሱን ዩናይትድ ስቴትስ ተቃወመች።የአፋር ክልልና የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ከፈተዉ ባሉት ጥቃት በርካታ ሰዉ ተገድሏል።በመቶ ሺሕ የሚቆጠር ሕዝብ ተፈናቅሏል። የዩናይትድ ስቴትስ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትንናት ለጋዜጠኞች እንደገሩት ዉጊያዉ በቀጥታ ከሚያደርሰዉ ጥፋት በተጨማሪ የሰብአዊ ዕርዳታ አቅርቦትንም ስለሚያዉክ ባስቸኳይ መቆም አለበት።በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት የዛሬ 3 ወር ግድም የጣለዉን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማንሳት የጀመረዉን እርምጃ ቃል አቀባዩ አድንቀዋል።

ታሪኩ ኃይሉ 

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ

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ዩናይትድ ስቴትስ ዉጊያ እንዲቆም ጠየቀች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - JULY 01 : Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed (L) delivers remarks on the latest developments in the country during a session on 2018/2019 budget year at the parliament in Addis Ababa, Ethiopia on July 01, 2019. Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ዜና መፅሔት፣ ጥር 20፣2014 28.01.2022

በትግራይ እና አፋር አዋሳኝ የተቀሰቀሰው ጦርነት እና መዘዙ

በትግራይ እና አፋር አዋሳኝ የተቀሰቀሰው ጦርነት እና መዘዙ 27.01.2022

የትግራይ እና አፋር ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በአዲስ መልክ ባገረሸው ጦርነት ከአፋር 5 ወረዳዎች 200 ሺህ ሰዎች ገደማ መፈናቀላቸውን ክልሉ ዐስታወቀ። የአፋር ክልል አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ መሃመድ ሁሴን ለዶይቼ ቬለ (DW) እንደተናገሩት በተቀሰቀሰው በከባድ ጦር መሣሪያ የታገዘ ጦርነት በርካቶች በየመንገዱ ወድቀዋል።

ሕወሓት አፋር ውስጥ ይዞታዎችን መቆጣጠሩ ተገለጠ

ሕወሓት አፋር ውስጥ ይዞታዎችን መቆጣጠሩ ተገለጠ 25.01.2022

ሰሜናዊ የአፋር ክልል አካባቢ የሆኑትን በርሃሌን እና መጋሌን ሕወሓት እንደ አዲስ በከፈተው ጥቃት ምክንያት በቁጥጥሩ ሥራ እንዳደረጋቸው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ገለፀ።የክልሉ መንግሥት እንዳለው የፌዴራል መንግሥት ለሰላም ባለው ፍላጎት ምክንያት በአካባቢዎቹ የመከላከያ ሠራዊት የለም።