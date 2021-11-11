 የኢትዮጵያ ጦርነትና የአሜሪካ ጥሪ | ኢትዮጵያ | DW | 03.11.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ጦርነትና የአሜሪካ ጥሪ

በኢትዮጵያ በቀጠለው ጦርነት ተፋላሚ ኃይላት ለሰላማዊ መፍትሔ ዕድል እንዲሰጡ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልዕክተኛ ጥሪ አቀረቡ::ልዩ መልዕክተኛው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ትናንት በዩናይትድስቴትስ የሰላም ተቋም ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ጦርነቱን የሚያስቆሙ እርምጃዎችን እንዲጀምሩ ጠይቀዋል::

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:45

አምባሳደር ጄፍሬይ ፌልት ማን ለኢትዮጵያውያን ተፋላሚ ኃይላት ያቀረቡት ጥሪ


በኢትዮጵያ በቀጠለው ጦርነት ተፋላሚ ኃይላት ለሰላማዊ መፍትሔ ዕድል እንዲሰጡ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልዕክተኛ ጥሪ አቀረቡ::ልዩ መልዕክተኛው አምባሳደር ጄፍሪ ፊልትማን የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ትናንት በዩናይትድስቴትስ የሰላም ተቋም ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ጦርነቱን የሚያስቆሙ እርምጃዎችን እንዲጀምሩ ጠይቀዋል:: የተራዘመ ጦርነት ኢትዮጵያን ወደ አደገኛ አቅጣጫ እንደሚወስዳት ልዩ መልዕክተኛው አስጠንቅቀዋል::

ታሪኩ ኃይሉ 
ታምራት ዲንሳ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
 

Audios and videos on the topic

አምባሳደር ጄፍሬይ ፌልት ማን ለኢትዮጵያውያን ተፋላሚ ኃይላት ያቀረቡት ጥሪ  