የኢትዮጵያ ጦርነትና የአሜሪካ ጥሪ

በኢትዮጵያ በቀጠለው ጦርነት ተፋላሚ ኃይላት ለሰላማዊ መፍትሔ ዕድል እንዲሰጡ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልዕክተኛ ጥሪ አቀረቡ::ልዩ መልዕክተኛው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ትናንት በዩናይትድስቴትስ የሰላም ተቋም ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ጦርነቱን የሚያስቆሙ እርምጃዎችን እንዲጀምሩ ጠይቀዋል::
በኢትዮጵያ በቀጠለው ጦርነት ተፋላሚ ኃይላት ለሰላማዊ መፍትሔ ዕድል እንዲሰጡ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልዕክተኛ ጥሪ አቀረቡ::ልዩ መልዕክተኛው አምባሳደር ጄፍሪ ፊልትማን የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ትናንት በዩናይትድስቴትስ የሰላም ተቋም ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ጦርነቱን የሚያስቆሙ እርምጃዎችን እንዲጀምሩ ጠይቀዋል:: የተራዘመ ጦርነት ኢትዮጵያን ወደ አደገኛ አቅጣጫ እንደሚወስዳት ልዩ መልዕክተኛው አስጠንቅቀዋል::
ታሪኩ ኃይሉ
ታምራት ዲንሳ
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