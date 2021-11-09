 የኢትዮጵያ ጦርነትና መፍትሔዉ | ኢትዮጵያ | DW | 10.11.2021

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ጦርነትና መፍትሔዉ

የዓለም አቀፉ ድርጅት የዘር ማጥፋት ወንጀል መከላከል ከፍተኛ አማካሪ ወይዘሮ አሊሴ ዋይሪሙ ናዴይቱ እንደሚሉት የኢትዮጵያን ሁኔታ ለመለወጥ በተለይ አፍሪቃዉያን አበክረዉ መጣር አለባቸዉ

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ከተመድ አማካሪ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

ኢትዮጵያን የሚያወድመዉን ጦርነት ለማስቆም ዓለም አቀፉ ማሕበረሰብ በተለይም የአፍሪቃ ሕብረትና የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግሥታት ሁነኛ እርምጃ እንዲወስዱ የተባበሩት መንግስታት የዘር ማጥፋት መከላከል ባለሙያ ጠየቁ።የዓለም አቀፉ ድርጅት የዘር ማጥፋት ወንጀል መከላከል ከፍተኛ አማካሪ ወይዘሮ አሊሴ ዋይሪሙ ናዴይቱ እንደሚሉት የኢትዮጵያን ሁኔታ ለመለወጥ በተለይ አፍሪቃዉያን አበክረዉ መጣር አለባቸዉ።ተፋላሚ ኃይላት እስካሁን ድርድርን እንቢኝ ማለታቸዉ ጦርነቱ መፍትሔ እንዳይገኝ እንቅፋት መሆኑን ባለሙያዋ አስታወቀዋል።ከእንግዲሕ ግን ሌላ አማራጭ የለም ባይ ናቸዉ።ገበያዉ ንጉሴ ከወይዘሮ ናዴይቱ ጋር ከተደረገዉ ቃለ ምልልስ ዋና ዋናዉን እንደሚከተለዉ ተርጉሞታል።

ገበያዉ ንጉሴ

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

 

 

 

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ከተመድ አማካሪ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

(211007) -- UNITED NATIONS, Oct. 7, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Oct. 6, 2021 shows a view of the Security Council meeting on Ethiopia at the UN headquarters in New York. Guterres said on Wednesday that Ethiopia has no right to expel UN staff and it is violating the international law in doing this. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም በኢትዮጵያ ጉዳይ 09.11.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ የአፍሪቃ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል።

Martin Griffiths, United Nations Special Envoy for Yemen speaks during an interview with Reuters in Glion, Switzerland, September 27, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

የማርቲን ግሪፊትስ የኢትዮጵያ ጉብኝት ውጤት 09.11.2021

ለአንድ ዓመት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለርዳታ ለተዳረጉ ሰባት ሚሊየን ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል እንቅፋቶች እንዲወገዱ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ) የሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጠየቀ።

(211007) -- UNITED NATIONS, Oct. 7, 2021 (Xinhua) -- United Nations Secretary-General Antonio Guterres addresses the Security Council meeting on Ethiopia at the UN headquarters in New York, Oct. 6, 2021. Guterres said on Wednesday that Ethiopia has no right to expel UN staff and it is violating the international law in doing this. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

የተመድ ከኢትዮጵያ ስለተባረሩት ሠራተኞቹ ማስረጃ ጠየቀ 07.10.2021

በተመድ የኢትዮጵያ ልዑክ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት ስለጉዳዩ ባደረገው ስብሰባ ልይ ለድርጅቱ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መግባቱን ሠራተኞቹም ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ እንደተነገራቸው ገልፀዋል።ስለሠራተኞቹ ጥፋት የተፃፈው ደብዳቤ እንዳልደረሳቸው የተናገሩት የድርጅቱ ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ማስረጃ እንዲቀርብላቸው ጠይቀዋል።