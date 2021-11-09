የኢትዮጵያ ጦርነትና መፍትሔዉ

የዓለም አቀፉ ድርጅት የዘር ማጥፋት ወንጀል መከላከል ከፍተኛ አማካሪ ወይዘሮ አሊሴ ዋይሪሙ ናዴይቱ እንደሚሉት የኢትዮጵያን ሁኔታ ለመለወጥ በተለይ አፍሪቃዉያን አበክረዉ መጣር አለባቸዉ
ኢትዮጵያን የሚያወድመዉን ጦርነት ለማስቆም ዓለም አቀፉ ማሕበረሰብ በተለይም የአፍሪቃ ሕብረትና የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግሥታት ሁነኛ እርምጃ እንዲወስዱ የተባበሩት መንግስታት የዘር ማጥፋት መከላከል ባለሙያ ጠየቁ።የዓለም አቀፉ ድርጅት የዘር ማጥፋት ወንጀል መከላከል ከፍተኛ አማካሪ ወይዘሮ አሊሴ ዋይሪሙ ናዴይቱ እንደሚሉት የኢትዮጵያን ሁኔታ ለመለወጥ በተለይ አፍሪቃዉያን አበክረዉ መጣር አለባቸዉ።ተፋላሚ ኃይላት እስካሁን ድርድርን እንቢኝ ማለታቸዉ ጦርነቱ መፍትሔ እንዳይገኝ እንቅፋት መሆኑን ባለሙያዋ አስታወቀዋል።ከእንግዲሕ ግን ሌላ አማራጭ የለም ባይ ናቸዉ።ገበያዉ ንጉሴ ከወይዘሮ ናዴይቱ ጋር ከተደረገዉ ቃለ ምልልስ ዋና ዋናዉን እንደሚከተለዉ ተርጉሞታል።
ገበያዉ ንጉሴ
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ