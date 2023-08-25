የኢትዮጵያ ግጭት፣ አመፅ፣ እገታና ሁከት ምክንያትና መፍትሔዉ?

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«የፋኖ የተቃዉሞ እንቅስቃሴ መሠረት አለዉ።ባካባቢዉ ያሉ የትግራይም ሆኑ የኦሮሞ ኃይሎች ትጥቃቸዉን በያዙበት ሁኔታ፣ የፋኖ ብቻ፣ የአማራ ልዩ ኃይል ብቻ ትጥቁን እንዲያወርድ መንግሥት ያሳየዉ ፍላጎት ቅን አይደለም የሚል ጥርጣሬ ነዉ ወደዚሕ የመራዉ እና-----»
ኢትዮጵያ ካንዱ ጦርነት፣ግጭትና ሁከት ሳታገገም ከሌላ ግጭትና ጥፋት እየተዘፈቀች ነዉ።በልማዱ «የትግራይ» የሚባለዉ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ያጠፋዉ ሕይወት፣ሐብት፣ንብረትና ያሳደረዉ ቂም-ቁርሾ በቅጡ ሳይዘገብ አሁን አማራ ክልል በሌላ ጦርነትና ፖለቲካዊ አለመረጋጋት እየተመሰቃቀለ ነዉ።አንዳዴ በጎሳ፣ ሌላ ጊዜ በኃይማኖት ልዩነት፣ በግዛት ይገባኛል ሰበብ በአብዛኛዉ ግን በፖለቲካ ሽኩቻና በስልጣን ሰበብ የሚጫረዉ ግጭት መሠረታዊ ምክንያት ምንድነዉ? መፍትሔስ አለዉ ይሆን? የቀድሞዉ የኢሕዴን ተባባሪ መስራች፣ ደራሲና የፖለቲካ ተንታኝ ያሬድ ጥበቡ «አይ-አዎ» ዓይነት መልስ አላቸዉ።አቶ ያሬድ ከሰጡን አስተያየት የተቀነጨበዉን ያንብቡ።ሙሉ ቃለ መጠይቁን ደግሞ ከፅሁፉ ግርጌ ያለዉን ማገናኛ በመጫን ያድምጡ።ቃለመጠይቅ።ድርድሩ ተሰረዘ፤ ጦርነቱ ቀጠለ።ከዚያስ?
የማስተሳሰሪያዉ ድር
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ እንቶኒዮ ጉቴሬሽ ለምክንያቱ ብዙ አልተጨነቁም።ዉጤቱን ግን የሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት በከፋበት ባለፈዉ መስከረም ኢትዮጵያዉያንን የሚያስተሳስረዉ ማሕበራዊ ድር ወይም ክር «ተበጥሷል» ብለዉ ነበር።አቶ ያሬድ በትልቁ የዓለም ዲፕሎማት አባባል በከፊል ይስማማሉ።
«እዉነትነት አለዉ።ድሮ በጋራ እንካፈለዉ የነበረዉ የኢትዮጵያዊ ማንነትና የኢትዮጵያዊ ማንነት መሰረት ያደርግባቸዉ የነበሩት አስተሳሰብና የባሕል መሠረቶች የተዳከሙ መሆናቸዉና ይሕንን ለማስቆምና ወደነባሩ ለመመለስ ወይም አዲስ በጋራ የሚያስተሳስረን ያንድነት ሰንሰለት ለመፍጠር የምናደርገዉ ጥረትም ሆነ ዉይይት የሌለ መሆኑ ነገሩን አባብሶታል።»ማሕደረ ዜና፤ ኢትዮጵያ ከድጡ ወደ ማጡ
«ሁለት ኃይሎች ናቸዉ ግፊት የሚያደርጉት። ባንድ በኩል መንግስታዊ ሥልጣን ላይ የሚወጡ ኃይሎች በሁሉም ዓይነት መንገድ ሥልጣንን ማስጠበቅ፣ተገቢ፣ሕጋዊ፣ ፍትሐዊ አድርገዉ የሚያዩበት ራስ ወዳድ አስተሳሰባቸዉና ያ የሚፈጥረዉ አመፅን የመጠቀም፣ ወታደራዊ ኃይል የመጠቀም አቅምና ፍላጎታቸዉ አንዱ ችግር ነዉ። ሁለተኛዉ ችግር በሕዝብ ደረጃ ደግሞ ኤሊቱንም ይጨምራል------'ልከበር ይገባኛል፤ይሕንን መንግስት ሊወስድ መብት የለዉም-----’ ብሎ በመድረክ፣ ባደባባይ በምርጫ በሚገለፅ መንገድ የራስን ክብር የማስጠበቅ ፍላጎት የለም።»የአዋሳኝ ክልሎች የጸጥታ ስጋት
የአማራ ክልል ግጭት፤ የአዲስ አበቦች ዳተኝነት
«በተለይ አሁን አስጨንቆ የተነሳዉ የአማራዉን ክልል ሁኔታ፣አቶ ገዱ ባሉት መልክ የሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ባካተተ መፍትሔ የክልሉ አስተዳደር መፍትሔ እንዲያገኝ ማድረግ።ለፖለቲካ ችግሮች ወታደራዊ መፍትሔ ከመስጠት ይልቅ ፖለቲካዊ መፍትሔ መስጠት።በሐገር አቀፍ ደረጃ ይኼ ስንጮሕለት የነበረዉ ብሔራዊ ምክክር ሒደት የመፍጠሩን ነገር ከልባቸዉ ቢቀበሉት----»
«የፋኖ የተቃዉሞ እንቅስቃሴ መሠረት አለዉ።ባካባቢዉ ያሉ የትግራይም ሆኑ የኦሮሞ ኃይሎች ትጥቃቸዉን በያዙበት ሁኔታ፣ የፋኖ ብቻ፣ የአማራ ልዩ ኃይል ብቻ ትጥቁን እንዲያወርድ መንግሥት ያሳየዉ ፍላጎት ቅን አይደለም የሚል ጥርጣሬ ነዉ ወደዚሕ የመራዉ እና-----»የኢትዮጵያ ቀዉስ፣ምክንያቱና መፍትሔዉ-ቃለ መጠይቅ
«በተለይ ደግሞ እንዲሕ ዓይነቱን ለዉጥ ሊያመጣ ይችል የነበረዉ የሐገሪቱ ልሒቅ ሰባ በመቶ ይገኝበታል የሚባለዉ አዲስ አበባ ፍርሐቱም ዳተኝነቱም ያለዉ በመሆኑ የፖለቲካ ለዉጥ---- በጣም አስቸጋሪ ይመስላል።»
ያሬድ ጥበቡ
ነጋሽ መሐመድ