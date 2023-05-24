 የኢትዮጵያ ግብርናን የማዘመን ውጥን | ኢትዮጵያ | DW | 26.05.2023

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ግብርናን የማዘመን ውጥን

ኢትዮጵያ ውስጥ የግብርናን ዘርፍ በማዘመን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የፖሊሲ ማሻሸያዎች መደረጋቸው ተነገረ። በኢትዮጵያ 80 በመቶ ለሚሆን ህዝብ የኑሮ መሰረት ነው የሚባለው ግብርና ለአገሪቱ የጀርባ አጥንት ተደርጎም ይወሰዳል፡፡

Landwirtschaft Äthiopien Dreschen von Hirse

ኢትዮጵያ ውስጥ የግብርናን ዘርፍ በማዘመን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የፖሊሲ ማሻሸያዎች መደረጋቸው ተነገረ። ዘርፉን የሚያዘምኑ የሜካናይዝ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ከቀረጥ ነጻ በማድረግ ወደ አገር ውስጥ ማስገባት የፖሊሲ ማሻሻያው ያመጣው አንዱ ውጤት መሆኑም ተገልጿል። ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት ዋጋው እየናረ የመጣውን የአፈር ማዳበሪያ ብቻ በ36 ቢሊየን ብር ደጉማለችም ተብሏል። የግብርና ሚኒስትር ዶ/ር ግርማ አመንቴ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ቃለምልልስ ደግሞ፤ በመንግሥታቸው ተወስደዋል ባሏቸው እርምጃዎች ምርታማነት መሻሻሉን ገልጸዋል።

በኢትዮጵያ 80 በመቶ ለሚሆን ህዝብ የኑሮ መሰረት ነው የሚባለው ግብርና ለአገሪቱ የጀርባ አጥንት ተደርጎም ይወሰዳል፡፡ ይህ ዘርፍ የአገሪቱን አንድ ሦስተኛ አጠቃላይ ምርት (GDP) ይሸፍናል፡፡ ከ70-80 በመቶ የአገሪቱ የወጪ ምርትም (Export) እስካሁንም ድረስ በዚሁ ዘርፍ ላይ የተንጠለጠለ ነው፡፡

ይሁንና ግብርና በኢትዮጵያ ከእጅ ወደ አፍ ከሚባል ደረጃ የተሻገረ አይመስልም፡፡ ዘርፉ በመጡ በሄዱ መንግሥታትም ቅድሚያ ትኩረት የተሰጠው ይባል እንጂ የአገሪቷን አቅም ያህል ፍሬ ያፈራል ከሚባልበት ደረጃም ገና አልደረሰም፡፡ የግብርና ሚኒስትሩ ዶ/ር ግርማ አመንቴ በተለይም ከዶቼ ቬለ ጋር ባደረጉት ቃለመጠይቅ የዘርፉ ዋነኛ ማነቆ ሆኖ የቆየው ዘርፉ የሚፈልገውን ያህል አለመደገፉ ነው ይላሉ፡፡

Äthiopien | Oromiya Region

የአርሶ አደሮች መንደር

ሚኒስትሩ እንደሚሉት አሁንም ቢሆን ግን ግብርናውን የማዘመኑ ሥራ ገና ብዙ የሚቀረውና ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያለ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከሚታረሰው 14 ሚሊየን ሄክታር መሬት ሜካናይዝድ የተደረገው 2.9 ሚሊየኑ ብቻ ነውም ብለዋል፡፡ ይሁንና ይህ አሃዝ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ በባሌ እና አርሲ አከባቢ ብቻ ባሉ የእርሻ መሬት ተወስኖ ከ1 ሚሊየን ሄክታር በታች ተነስቶ እዚህ መድረሱ ተስፋ ሰጪ ነው ባይ ናቸው፡፡ በቀጣይ ምዕራፍ ደግሞ በወጥነት (ኩታ ገጠም) ሜካናይዝድ ማድረጉ የእርሻ መሬትን ማስፋት እንደ እልባትም ታይቷል፡፡ ሚኒስትሩ ዶ/ር ግርማ እንደሚሉት ባለፉት ጥቂት ዓመታት አገሪቱ በስንዴ ምርት ላይ ያሳየችውን እመርታ በሌሎች የእህል ምርቶች ላይም መድገም የአገሪቱን የምግብ ዋስትና የሚያረጋግጥ ግብ ተደርጎ ተይዟል፡፡

ቅድስና ሰብስቤ ደግሞ በሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ መምህርትና የግብርና ተመራማሪ ናቸው፡፡ በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ትልቁ ፈተና የግብርናን ዘርፍ ማዘመን አለመቻል እንደሆነ አጉልተው ያነሱታል፡፡ «ትልቁ ችግር ብዬ የማስበው ዘመናዊ የግብርና ዘዴን አለመጠቀም ነው፡፡ አሁን ኩታ ገጠም በሚል ትንንሽ መሬቶችን አንድ ላይ ሜካናይዝ ማድረጉ ጥሩ ጅምር ነው፡፡ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እድገትና ተለዋዋጭና በድርቅ የሚፈተን የአየር ጠባይ ባለበት አገር ሌላው ሊፈታ ሚገባው ትልቁ ችግር አካባቢን የዋጀ ቴክኖሎጂ መጠቀም ነው፡፡ አሁን የሚታየኝ ተስፋ ግን አርሶ አደሩ ለቴክኖሎጂ ያለው አመለካከት መሻሻሉ ነው፡፡»

Äthiopien Landwirtschaft in West Gondar

አርሶ አደሮች በእርሻ ስፍራ

የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች በተለየም ባለፉት አምስት ዓመታት ከአፈር ማዳበሪያ ጀምሮ እስከ ፀረ-አረም ባሉ በግብርና ማሻሻያ ግብዓቶች እጥረት እና የዋጋ ንረት ላይ ተደጋጋሚ ቅሬታ ሲያሰሙ ይስተዋላል፡፡ እነዚህን በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ ምን ተወጥኗል የሚል ጥያቄ ያቀረብንላቸው የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶ/ር ግርማ አመንቴ፡ «ይህ የቴክኖሎጂ ግብዓቶችን ለመጠቀም ያለውን የፍላጎት መሻሻል ያሳያል» ነው ያሉት፡፡ ሚኒስትሩ አክለውም ምርጥ ዘር ዝግጅት ላይ የተሻለ ሥራ መሥራት እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል፡፡ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትን በተመለከተ ግን በአገሪቱ የሚፈለግ በቂ ግብዓት በያመቱ ለማስገባት ያላሰለሰ ጥረት ቢደረግም የውጭ ምንዛሬ እጥረት እና ተለዋዋጩ የዓለም ሁኔታ ፈተና መደቀኑን አልሸሸጉም፡፡ ይሁንና ለግብርናው ዘርፍ የተሰጡ የፖሊሲ ማሻሻዎች ከምን ጊዜውም የተሻሉ ናቸው ብለዋል፡፡ መንግሥት የግብርና ሜካናይዜሽን ማሽነሪዎችን ከቀረጥ ነጻ ከማድረግ ባሻገር በዚህ ዓመት ማዳበሪያ ላይ ብቻ የ21 ቢሊየን ድጎማ፤ ባለፈው ዓመት ደግሞ የ15 ቢሊየን ባጠቃላይም በዚህ ሁለት ዓመታት ማዳበሪያ ብቻ 36 ቢሊየን ብር መደጎሙን በማሳያነት አቅርበዋል፡፡ ይህ ማለት አንድ ኩንታል ማዳበሪያ 1,560 ብር ተደጉሟል፡፡ ይህም አርሶ አደሩን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ማኅበረቡን መደጎም ነው የሚሉት ዶ/ር ግርማ፤ የምርት ግብዓት ዋጋን መቀነስ ምርቱ በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ እንዲቀርብ እንደሚያስችልም አመልክተዋል፡፡ እንዲያም ሆኖ  ከሰሞኑ በአማራ ክልል በተለያየ አካባቢ አርሶ አደሮች ክረምቱ በቀረበበት በዚህ ወቅት የአፈር ማዳበሪያ አላገኘንም በሚል ጥያቄ እያቀረቡ መሆኑን ከሀገር ውስጥ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ።

 ሥዩም ጌቱ 

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

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የኢትዮጵያ ግብርናን የማዘመን ውጥን

ተዛማጅ ዘገባዎች

FILE PHOTO: A destroyed tank is seen in a field in the aftermath of fighting between the Ethiopian National Defence Force (ENDF) and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) forces in Kasagita town, in Afar region, Ethiopia, February 25, 2022. REUTERS/Tiksa Negeri SEARCH NEGERI ETHIOPIA AFAR FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES/File Photo

ከኤኮኖሚው ዓለም 24.05.2023

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የኬንያው ፕሬዝደንት ዊልያም ሩቶ ወደ ጀርመን ለጉብኝት የመጡት ሀገራቸው በኑሮ ውድነት ምክንያት በተነሳው ተቃውሞ ውስጥ ሆና ነው። ለሀገራቸው የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት መንገድ ለመጥረግ ወደ አውሮጳ የዘለቁት የኬንያው ፕሬዝደንት የዩክሬን ጦርነት ባስቸኳይ መቆም እንዳለበትም አሳስበዋል።