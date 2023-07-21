የኢትዮጵያ ግሽበት ከማይቀለበስበት ደረጃ ደርሷል

መንግሥት ይህንን መሠረታዊ አንገብጋቢ ችግር ለመቀልበስ «የመጀመሪያው እርምጃው ሰላም ፣ መረጋጋት፣ ሕግ እና ሥርዓትን ምጽናት ነው» ያሉት እኒሁ ተመራማሪ ማህበሩ በዛሬው ጉባኤው መንግሥትን ፖሊሲ ለመቅረጽ የሚያግዘውን -- ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ የሚያቀርብለትን አዲስ «የልማት መለኪያ» የምርምር ሥራ ማቅረቡንም ተናግረዋል።
የአብዛኛዉን የኢትዮጵያ ሕዝብ ኑሮ ያቃወሰዉ የዋጋ ግሽበት መንግሥት ሊቀለብሰው ከማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማሕበር አስታወቀ።ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን በማጥናት የሚታወቀዉ ማሕበር አጥኚዎች እንደሚሉት የኑሮ ዉድነትና የዋጋ ንረት አለቅጥ አሻቅቧል።አጥኚዎቹ እንደሚሉት የዓለምና የሐገር ዉስጥ ግጭቶች፣ የዓለም አቀፍ ድጋፍ መቀነስ፣ የሐገር ዉስጥ ምርትና አቅርቦት መቀነስ የዋጋ ግሽበቱን እጅግ ካናሩት ምክንያቶች ይጠቀሳሉ።ከአጥኒዎቹ አንዱ እንዳሉት የመንግስት የመጀመሪያ ሥራ መሆን ያለበት ሰላምና ሥርዓት ማስከበር ነዉ።
መንግሥት ይህንን መሠረታዊ አንገብጋቢ ችግር ለመቀልበስ "የመጀመሪያው እርምጃው ሰላም ፣ መረጋጋት፣ ሕግ እና ሥርዓትን ምጽናት ነው" ያሉት እኒሁ ተመራማሪ ማህበሩ በዛሬው ጉባኤው መንግሥትን ፖሊሲ ለመቅረጽ የሚያግዘውን፣ በክልሎች መካከል ፍትሐዊ የእድገት ደረጃ እንዲኖር የሚያስችለውን እና ሀብትን ለመደልደል ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ የሚያቀርብለትን አዲስ "የልማት መለኪያ" የምርምር ሥራ ማቅረቡንም ተናግረዋል።ስለኢትዮጵያ ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት የጥናት ውጤት
በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ዙሪያ ጠንካራ የምርምር ውጤት እና የፖሊሲ አማራጮችን በማጥናት ለሚመለከተው አካል በተለይም ለመንግሥት የሚያቀርበው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሴሽን በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ዙሪያ ያጠነጠነውን 20 ኛውን አለም አቀፍ ጉባኤውን ዛሬ በአዲስ አበባ ጀምሯል።የኑሮ ውድነትና የህዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄ
በጉባኤው መክፈቻ ንግግር ያደረጉት የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ጠንካራ ለማድረግ እየተሠራ ያለው ሥራ ከገጠሙት ፈተናዎች የዋጋ ግሽበት አንዱ መሆኑን ጠቅሰው ለመፍትሔው በጋራ ርብርብ እንዲደረግ ለተሰባሰቡት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ጥሪ አድርገዋል።
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሴሽን ተመራማሪ የሆኑት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ደግዬ ዓለሙ ማህበሩ ያከናወነውን አዲስ "የልማት መለኪያ" የምርምር ሥራ በዛሬው ጉባኤ አቅርበዋል። የሀገሪቱን የዋጋ ሽበት አሳሳቢነት በትምለከተ ጥያቄ አቅርበንላቸው ምላሽ ሰጥተዋል።
"የዩክሬን ራሺያ ጦርነት ሊከሰት ጥቂት ጊዜ ሲቀረው ጀምሮ በዓለም ላይ ግሽበቱ አለ። የእኛ የዋጋ ግሽበት ሁለት አሃዝ ከገባ ዘመን የለውም። አሁን ከ ከ 30 እስከ 40 በመቶ ነው በየዓመቱ። ይሄ በጣም ከፍተኛ ነገር ነው። ይህንን ለመቆጣጠር የተሟላ ጥናት አድርገን በ2021 ያሳተምነው፣ ለመንግሥትም ያጋራነው አሁን መንግሥት ያንን ሊተገብር፣ ሊቀለብስ የሚችልበት ትክክለኛ ጊዜ አይደለም" ብለዋል።
የኢትዮጵያንም ሆነ የሌሎች ሀገሮችን ፈርጀ ብዙ የልማት ሥራዎች መለካት የሚያስችል የተባለለትን "የልማት መለኪያ" የምርምር ውጤት ዛሬ በጉባኤው ያቀረቡት ባለሙያው ፋይዳውንም አመልክተዋል።የማህበሩ ጉባኤ ነገም የሚቀጥል ሲሆን ሌሎች የምርምር ውጤቶችም ቀርበው ውይይት ይደረግባቸዋል።ዛሬ የቀረበው የልማት መለኪያ በልማት ውስጥ የሚጠፉ ጥፋቶችንም በዝርዝር ለይቶ ለማወቅ የሚያስችል ነው ተብሏል።
በቅርቡ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በቀጣዩ ዓመት 7.5 በመቶ እንደሚያድግ ሆኖም የዋጋ ግሽበትና ንረት እንደ መከራ የተስፋፋ ነው ብለው ነበር።
ሰሎሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር