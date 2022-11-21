የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ

ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት በዲፕሎማሲ ሥራ ውስጥ የገጠማትን ችግሮች ተቋቁማ ሰራች የተባለውን ለማጠናከር እቅድ መያዙን ያስታወቀው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህንን በተሻለ ደረጃ ለማሳካትም ከታኅሳስ 9 እስከ ታኅሳስ 29 በመላው ዓለም ያሉ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች አዲስ አበባ ተጠርተው ስልጠና እንዲወስዱ ሊደረግ መሆኑ ዛሬ በተሰጠ መግለጫ ተነግሯል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ከሕወሓት ጋር የሰላም ዉል በመፈራረሙ በመንግስት ላይ ይደርስ የነበረዉ ዲፕሎማሲያዊ ጫና መርገቡን የሐገሪቱ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር አስታወቀ።የሚንስቴሩ ቃል አቀባይ መለስ አለም ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት "ወደ ተለምደዉ ና ወደ መደበኛ ሁኔታ ተመልሷል።" ሚንስቴሩ በመላው ዓለም የሚገኙ አምባሳደሮቹን ለስልጠና ወደ አዲስ አበባ መጥራቱንም ቃል አቀባዩ ገልፀዋል።ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ትናንት ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬሽ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ማስረዳታቸዉ ተነግሯልም።
ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት በዲፕሎማሲ ሥራ ውስጥ የገጠማትን ችግሮች ተቋቁማ ሰራች የተባለውን ለማጠናከር እቅድ መያዙን ያስታወቀው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህንን በተሻለ ደረጃ ለማሳካትም ከታኅሳስ 9 እስከ ታኅሳስ 29 በመላው ዓለም ያሉ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች አዲስ አበባ ተጠርተው ስልጠና እንዲወስዱ ሊደረግ መሆኑ ዛሬ በተሰጠ መግለጫ ተነግሯል። የገጽታ ግንባታን ለማደስ ሚሲዮኖች ተልእኮ እንደሚሰጣቸውም ተገልጻል።
አምባሳደሮቹ ከኢትዮጵያ ጀርባ ሆነው "በባላንጣነትና በአሉታዊ ጎን የቆሙትን የማለዘብ እና ወዳጅን የማብዛት ብሎም ጠላትን የመቀነስ ሥራ በመሥራት የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም የማሳደግ ሥራ እንዲሰሩ እቅድ ተይዟል" ብለዋል።
ለድህረ ጦርነት ዳግም ግንባታ ጉዳይ መንግሥት ትልቅ ትኩረት በማድረግ ዓለም አቀፍ ድጋፍና ሀብት የማሰባሰብ ተግባር ይከወናል ያሉት የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ይህም ከዚህ ጋት ተሳስሮ የሚሠራ መሆኑን ገልፀዋል።
ዓለማቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ትናንት ረጃጅም የጭነት ተሽከርካሪዎች ሲጓዙ በሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል አስደግፎ 13 ሰብዓዊ ዕርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች መቀሌ ከተማ መግባታቸውንና ሦስት የተቋሙ ዕርዳታ ጫኝ ተሽከርካሪዎች መቀሌ መድረሳቸውን አስታውቋል። ተሽከርካሪዎቹ የጫኑት የሰብዓዊ እርዳታ 200 ቶን እንደሆነና አስፈላጊ መድኃኒቶች ጭምር መጓጓዛቸውን ገልጿል።
ቃል ዐቀባዩ "በጦርነቱ የተጎዱ ወገኖችን ለመደገፍ ፣ ሰብዓዊ እርዳታም በፍጥነት እንዲደርስ፣ መንግሥት ከራሱ አቅም ባለፈ ከወዳጆቹ እና አጋሮቹ የሚያገኘውን የእርዳታ እድል አሟጦ ይጠቀማል" ብለዋል።
መንግሥት ከሕወሓት ጋር እርቅ ካወረደ ወዲህ ላለፉት ሁለት ዓመታት ከፍተኛ ጫና ውስጥ ወድቆ ነበር ያሉት የኢትዮጵያ እና የውጪው ዓለም ግንኙነት "ወደ መደበኛ ግንኙነት ተመልሷል" በማለት ተናግረዋል።
ሱዳን ካርቱም ውስጥ የተካሄደው 47 ኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ድርጅት ኢጋድ የሚኒስትሮች መደበኛ ስብሰባ በቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ውይይቶች ተደርጎበት፣ በተለይ በሰላምና በፀጥታ፣ በሰብዓዊ ሁኔታና በአካባቢው በደረሱ አደጋዎች ዙሪያ ምክክር ተደርጎበታ ብለዋል።
የሱዳን የሽግግር መንግሥት ኢትዮጵያ ከሕወሓት ያደረገችውን የሰላም ስምምነት እደግፋለሁ ስለማለቷ እና ፣ የግንኙነት መሻሻል አለ ስለመባሉ ተጠቅሶ የተጠየቁት ቃል ዐቀባዩ "የድንበር እና የሕዳሴ ግድብ ጉዳይ በውይይት ይፈታል የሚል እምነት አለ" በማለት መልሰዋል።
ኢትዮጵያ በአፍሪካ - አሜሪካ ጉባኤ ላይ መጋበዛንም ቃል ዐቀባዩ ተናግረዋል። ጉባኤው ላይ ማን ይሳተፋል የሚለው ግን የግድ መገለጽ ያለበት አይደለም ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ጋር የተወያዩበትን ፍሬ ነገር እንዲገልፁ የተጠየቁት ቃል ዐቀባዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ "ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ በተመለከተ ለዋና ፀሐፊው ማብራሪያ ሰጥተዋል" ከማለት በቀር ዝርዝር ጉዳዮችን ከመግለጽ ተቆጥበዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ