የኢትዮጵያ የ2015 የበጀት ጉድለት 308 ቢሊዮን ብር ይደርሳል

ለ2016 የኢትዮጵያመንግሥት 159 ቢሊዮን ብር ለዕዳ ክፍያ መድቧል። በጀቱ 281 ቢሊዮን ብር ያልተጣራ ጉድለት ታይቶበታል። ገንዘብ ሚኒስቴር ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበው ሰነድ መሠረት በ2015 የመንግሥት የበጀት ጉድለት 308 ቢሊዮን ብር ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ወጪ መቀነስ እንዳለባት ይመክራሉ
የኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት ሊገባደድ ጥቂት ቀናት የቀሩት 2015 የበጀት ጉድለት 308 ቢሊዮን ብር እንደሚደርስ የገንዘብ ሚኒስቴር ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበው ሰነድ ይፋ አድርጓል። ፌድራል መንግሥቱ በበጀት ዓመቱ ዘጠኝ ወራት ብቻ 194.6 ቢሊዮን ብር የበጀት ጉድለት እንደገጠመው የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ ባለፈው ግንቦት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለፕላን፣ በጀት እና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገልጸው ነበር።
ለ2015 ለፌድራል መንግሥት ከተመደበው 786.6 ቢሊዮን ብር በጀት ውስጥ "477.78 ቢሊዮን ብር ከታክስ እና ታክስ ካልሆኑ ገቢ እንዲሁም ከውጭ ዕርዳታ ለመሰብሰብ" የታቀደ እንደነበር የገንዘብ ሚኒስቴር ሰነድ ያሳያል። በሰነዱ መሠረት በመንግሥት ገቢ እና ወጪ መካከል የታየው ልዩነት "የበጀት ጉድለቱን ብር 308.83 ቢሊዮን ያደርሰዋል።" የ2015 በጀት ሲጸድቅ "231.4 ቢሊዮን ብር የተጣራ የበጀት ጉድለት እንደሚያጋጥመው" ተገምቶ ነበር።
ለፌድራል መንግሥት ለሚቀጥለው ዓመት የተዘጋጀው በጀትም እንደ ቀደሙት ዓመታት ሁሉ ጉድለት የተጫነው ሆኖ ይታያል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ካቢኔ የጸደቀው እና ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው የሚቀጥለው ዓመት የፌድራል መንግሥት በጀት 801.65 ቢሊዮን ብር ነው።
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ካቢኔ ለ2016 የተዘጋጀውን 801.65 ቢሊዮን ብር በጀት አጽድቋል። በጀቱ በመጪው ሐምሌ መጀመሪያ ገደማ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል።
በሐምሌ ወር መጀመሪያ ገደማ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱን ይሁንታ አግኝቶ ይጸድቃል ተብሎ የሚጠበቀው ይኸ በጀት ከ2015 በጀት አኳያ 1.9 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል። በ2016 በጀት 370.14 ቢሊዮን ብር ለፌድራል መንግሥት መደበኛ ወጪ፤ 203.44 ቢሊዮን ብር ለካፒታል ወጪ የተመደበ ነው። ለክልል መንግሥታት ድጋፍ የተመደበው 214 ቢሊዮን ብር ሲሆን፤ ለዘላቂ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ 14 ቢሊዮን ብር ተመድቧል።
በ2016 በጀት ዓመት የፌድራል መንግሥት የውጭ ዕርዳታን ጨምሮ 520.6 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅዷል። ከዚህ ውስጥ 440 ቢሊዮን ብር ከታክስ፣ 38.7 ቢሊዮን ብር ታክስ ካልሆኑ ምንጮች፣ 6.3 ቢሊዮን ብር ከቀጥታ የበጀት ድጋፍ፣ 34.8 ቢሊዮን ብር ከፕሮጀክቶች ዕርዳታ ሊሰበሰብ የታቀደ ነው።
የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ "በታቀደው ገቢ እና ወጪ መካከል የ281.05 ቢሊዮን ብር ያልተጣራ የበጀት ጉድለት" መታየቱን ባለፈው ሰኔ 1 ቀን 2015 ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሰጡት የበጀት መግለጫ አስታውቀዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ እንዳሉት መንግሥት የሚገጥመውን "የበጀት ጉድለት ለመሸፈን 39.01 ቢሊዮን ብር ከውጭ አገር፤ 242.04 ቢሊዮን ብር ከአገር ውስጥ በድምሩ 281.05 ቢሊዮን ብር ያልተጣራ ብድር በመውሰድ ለመሸፈን ታቅዷል።"
በ2016 ፌድራል መንግሥቱ 440.8 ቢሊዮን ብር ከታክስ የመሰብሰብ ዕቅድ አለው። የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ዶክተር አብዱልመናን መሐመድ ግን የኢትዮጵያ ኤኮኖሚ ያሉበትን ችግሮች እየነቀሱ ዕቅዱ የተጋነነ እንደሆነ ይተቻሉ። መንግሥት
በአቶ አሕመድ የበጀት መግለጫ መሠረት መንግሥት ሊበደረው ካቀደው 281.05 ቢሊዮን ብር ውስጥ 53 ቢሊዮን ገደማው መልሶ "ለአገር ውስጥ እና ለውጭ ዋና ዋና ብድር ክፍያ" የሚውል ነው። በዚህ መሠረት የተጣራ የበጀት ጉድለቱ 227 ቢሊዮን ብር ይሆናል።
ግብር….የኢትዮጵያ መንግሥት ተስፋ?
በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ካቢኔ የጸደቀው የ2016 በጀት መንግሥት ከአገር ውስጥ በሚሰበስበው ገቢ በዋናነት ታክስ ላይ ትኩረት ማድረጉን የሚያሳይ ነው። መንግሥት በ2015 በጀት ዓመት ከታክስ 400 ቢሊዮን ብር ገደማ ለመሰብሰብ አቅዶ የነበረ ቢሆንም ማሳካት የሚችለው የዕቅዱን 87 በመቶ ገደማ ብቻ ሊሆን እንደሚችል ይጠበቃል። በዚህም ሳቢያ በበጀት ዓመቱ 52 ቢሊዮን ብር የሚደርስ የታክስ ገቢ ሳይሰበሰብ ይቀራል።
አቶ አሕመድ ሽዴ "ከታቀደው ጠቅላላ ገቢ ውስጥ 92.1 በመቶ የሚሆነው ድርሻ ከታክስ እና ታክስ ካልሆኑ የገቢ ምንጮች እንደሚገኝ የታቀደ ገቢ ነው። በሌላ በኩል ከታክስ ገቢ ሊገኝ የታቀደው ብር 440.8 ቢሊዮን ገቢ የጠቅላላ ገቢ እና ዕርዳታው 84.7 በመቶ ድርሻ የያዘ ሲሆን፤ በ2015 ከታክስ ገቢ ይሰበሰባል ተብሎ ከታቀደው ብር 348 ቢሊዮን የገቢ ግምት አንጻር የ26.7 በመቶ ጭማሪ አለው" ሲሉ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግረዋል።
የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ዶክተር አብዱል መናን ግን ይኸ የመንግሥት ዕቅድ "የተጋነነ" እንደሆነ ሥጋት አላቸው። "ጦርነት አገሪቱን አድቅቋታል። አለመረጋጋት አለ። ከገቢዎች ባለሥልጣን ጀምሮ የመንግሥት ተቋማት በሙስና እና በብቃት ማነስ የመተብተብ ጉዳይ አለ" የሚሉት ዶክተር አብዱልመናን የዋጋ ንረት የተጫነው ሕብረተሰብ ላይ ታክስ መጨመር አዋጪ ሊሆን እንደማይችል ይሞግታሉ። "በጣም ብዙ ተደራራቢ ታክስ ሕብረተሰቡ ላይ ሲጫን የሚከፈለው አጠቃላይ ታክስ ይቀንሳል። ሕብረተሰቡ የመስራት ፍላጎቱ ይቀንሳል" ሲሉ ዶክተር አብዱልመናን መንግሥት ያሰበውን ለማሳካት ፈተና እንደሚገመው አስረድተዋል።
የ2016 በጀት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ፣ ለዕዳ ክፍያ፣ በጦርነት የወደሙ አገልግሎቶች እና መሠረተ-ልማቶች መልሶ ለመገንባት እና ዕለት ዕርዳታ ቅድሚያ የሰጠ ነው።
ዶክተር አብዱልመናን መንግሥት ገቢ ከመጨመር ይልቅ ወጪ መቀነስ ላይ ሊያተኩር እንደሚገባ ይመክራሉ። ሀገራት "እንዲህ የበጀት ቀውስ" ሲገጥማቸው ገቢ ከመጨመር ይልቅ ወጪ መቀነስ ላይ እንደሚያተኩሩ የገለጹት ዶክተር አብዱልመናን አገሪቱን ማረጋጋት፣ ኤኮኖሚውን መልሶ መገንባት፣ የግሉ ዘርፍ የሚሰራበትን ከባቢ ምቹ ማድረግ ሊቀድም እንደሚገባ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
"መንግሥት የካፒታል ፕሮጀክቶች ብሎ ካካተታቸው ውስጥ የቅንጦት ፕሮጀክቶች አሉ ወይ? የመንግሥት ኃላፊዎች የተጋነነ ወጪ አለ ወይ? መንግሥት የፈጠራቸው ተቋማት ሁሉም አስፈላጊ ናቸው ወይ?" የሚሉ ጉዳዮችን መፈተሽ እንደሚያሻ የሚገልጹት የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው "አላስፈላጊ እና ተደራራቢ ተቋማት" ማጠፍ አንዱ የመንግሥት አማራጭ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል።
የ2016 በጀት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ፣ ለዕዳ ክፍያ፣ በጦርነት የወደሙ አገልግሎቶች እና መሠረተ-ልማቶች መልሶ ለመገንባት እና ዕለት ዕርዳታ ቅድሚያ የሰጠ ነው። የአፈር ማዳበሪያ ግዢ ድጎማ እና የክልል መንግሥታት የበጀት ድጋፍም በበጀቱ ቅድሚያ አግኝተዋል። "አሁን ያለው የፋይናንስ እጥረት ሁሉንም የወጪ ፍላጎቶቻችን በማዕቀፉ ለማካተት የማያስችል በመሆኑ የተጀመሩ የካፒታል ፕሮጀክቶችም ቢሆኑ የክፍያ ጊዜያቸውን በማሸጋሸግ የወጪ በጀት ቅነሳ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ጭምር ታሳቢ በማድረግ" በጀቱ እንደተዘጋጀ አቶ አሕመድ ገልጸዋል።
ከ2016 በጀት ዕዳ ክፍያ 27 በመቶ ገደማ ድርሻ ይዟል
የኢትዮጵያ መንግሥት ለሚቀጥለው ዓመት ካዘጋጀው በጀት ውስጥ 159 ቢሊዮን ብር ለዕዳ ክፍያ መድቧል። ለዕዳ ክፍያ የተመደበው የገንዘብ መጠን ከፌድራል መንግሥት የመደበኛ እና የካፒታል ወጪ 27.76 በመቶ ድርሻ በመያዝ ቀዳሚ ነው። መንግሥት ለዕዳ የመደበው የገንዘብ መጠን ሊገባደድ አንድ ወር ገደማ ከቀረው የ2015 በጀት ጋር ሲነጻጸር በ33.2 ቢሊዮን ብር ገደማ ጭማሪ አሳይቷል። የዕዳ ክፍያ ከተያዘው ዓመት በጀት ውስጥ በ22.36 በመቶ ቀዳሚውን ድርሻ የያዘ ነበር።
በመገባደድ ላይ በሚገኘው የ2015 የፌድራል መንግስት በጀት ከፍተኛውን ድርሻ በመያዝ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ለመከላከያ የተመደበው ቅናሽ አሳይቷል። ለ2016 መከላከያ 50 ቢሊዮን ብር ተመድቦለታል።
በጀቱን ያዘጋጀው የገንዘብ ሚኒስቴር ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበው ሰነድ "የመንግሥት የአገር ውስጥ እና የውጭ ዕዳ ክፍያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨረ መምጣት የመደበኛ ወጪውን ድርሻ እያሳደገው ሊሄድ" እንደቻለ አትቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት "የመንግሥት ወጪ ከፍተኛ ጭማሪ" አሳይቶ ገቢ ሲቀንስ "የመንግሥት የሀገር ውስጥ ዕዳ ክምችት እና የብድር ክፍያ ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ ጭማሪ" እንዳሳየ በገንዘብ ሚኒስቴር ሰነድ ተጠቅሷል። መንግሥት በጦርነቱ ምክንያት የገጠመውን "ከፍተኛ ወጪ ለመሸፈን ሲባል የተከሰተውን የፊሲካል ሚዛን መዛባት በመካከለኛ ዘመን ጊዜ ውስጥ የተመጣጠነ ለማድረግ የዕዳ ክፍያ ላይ ትኩረት ማድረግ" መገደዱንም አስታውቋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ከብሔራዊ ባንክ በመበደር እና ከግምዣ ቤት ሰነድ ሽያጭ ገንዘብ ሲያገኝ የቆየው መንግሥት ባለፉት ጥቂት ዓመታት ተግባራዊ ያደረገው ለውጥ ለዚህ አስተዋጽዖ እንዳበረከተ የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ዶክተር አብዱልመናን ይናገራሉ። ካላፉት ሦስት ገደማ ዓመታት ወዲህ "መንግሥት አስገዳጅ ወደሆነው ገበያ መር የግምዣ ቤት ሰነድ ሽያጭ ስለገባ የግል ባንኮችም ተሳትፏቸው በጣም ስለጨመረ የወለድ መጠኑም ከፍ እያለ ስለመጣ" የመንግሥት ወጪ እንደጨመረ አቶ አብዱልመናን ተናግረዋል።
በመገባደድ ላይ በሚገኘው የ2015 የፌድራል መንግስት በጀት ከፍተኛውን ድርሻ በመያዝ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ለመከላከያ የተመደበው ቅናሽ አሳይቷል። ለ2016 መከላከያ 50 ቢሊዮን ብር ተመድቦለታል። ይህ ካለፈው ዓመት በ34 ቢሊዮን ብር የቀነሰ ሲሆን ከፌድራል መንግስት መደበኛ ወጪ 8.72 በመቶ ድርሻ ይወስዳል።
ለፌድራል መንግስት ከተዘጋጀው 573.58 ቢሊዮን ውስጥ መንገድ፣ ትምህርት፣ ጤና፣ ውሀና ኤነርጂ፣ ግብርና እና የከተማ ልማት 34.5 በመቶ ተመድቦላቸዋል። “የዕዳ ክፍያ እና የማዳበሪያ ድጐማ በጀት በመጨመሩ” ለእነዚህ ዘርፎች የተመደበው ገንዘብ ከ2015 አኳያ ቀንሷል።
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ