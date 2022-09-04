 የኢትዮጵያ የፖለቲካ ክሽፈትና ያገረሸዉ ጦርነት | ኢትዮጵያ | DW | 04.09.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ክሽፈትና ያገረሸዉ ጦርነት

ያሁኑ ዉጊያ የተጀመረዉ በቀዳሚዉ ጦርነት ያለቀዉ ሕዝብ ብዛት፣ የተደፈሩ ሴቶች ስትነት፣ የደረሰዉ ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የጠፋዉ ሐብት መጠን በዉል ሳይታወቅ፣ ተፈናቃዮች በየመጠለያ ጣቢያዉ እንደሰፈሩ ነዉ።ተፋላሚ ኃይላት ለዉጊያዉ መጀመር አንዳቸዉ ሌላቸዉን እየወቀሱ፣ ለተጨማሪ ዉጊያ ከመዛዛት ባለፍ ለሕዝቡ ስቃይና ሰቆቃ ብዙም የተጨነቁ አይመስሉም።

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ክሽፈትና ዳግም ያገረሸዉ ጦርነት

 

የኢትዮጵያ መንግስት፣ የአማራ ልዩ ልዩ ኃይላትና ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ሰሜን ወሎ ቆቦ አካባቢ ባለፈዉ ሳምንት እንዳዲስ የገጠሙት ዉጊያ አድማሱን እያሰፋ ከመቀሌ እስከ ሑመራ ጥግ ከፍተኛ ጥፋት እያደረሰ ነዉ።ከሕዳር 2013 ጀምሮ እስከ ዘንድሮ መጋቢት ድረስ የዘለቀዉ የመጀመሪያዉ ዙር ዉጊያ በብዙ ሺሕ የሚቆጠር ሕይወት፣በቢሊዮን ብር የሚገመት ሕብት ንብረት ማጥፋቱ፣ሚሊዮኖችን ከቤት ንብረታቸዉ ማፈናቀሉ በሰፊዉ ይታመናል።

የተፋላሚ ኃይላት መሪዎች መጋቢት አጋማሽ ላይ «ለሰብአዊነት» ያሉትን  ተኩስ አቁም አዉጀዉ ለመደራደር መፍቀዳቸዉን አስታዉቀዉ፣ አደራዳሪዎች ሰይመዉም ነበር።የርስበርስ ጦርነት፣ የጎሳና የኃይማኖት ጥቃት፣ረሐብና ስደት ያንገፈገፈዉ ኢትዮጵያዊ  የድርድሩን ጊዜና ሒደት በተስፋ ሲጠብቅ  አዲስ ዉጊያ መጫሩ በርግጥ ለብዙዎች አስደንጋጭ፣ አሳሳቢ፣ አስፈሪም ነዉ የሆነዉ።

ያሁኑ ዉጊያ የተጀመረዉ በቀዳሚዉ ጦርነት ያለቀዉ ሕዝብ ብዛት፣ የተደፈሩ ሴቶች ስትነት፣ የደረሰዉ ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የጠፋዉ ሐብት መጠን በዉል ሳይታወቅ፣ ተፈናቃዮች በየመጠለያ ጣቢያዉ እንደሰፈሩ ነዉ።ተፋላሚ ኃይላት ለዉጊያዉ መጀመር አንዳቸዉ ሌላቸዉን እየወቀሱ፣ ለተጨማሪ ዉጊያ ከመዛዛት ባለፍ ለሕዝቡ ስቃይና ሰቆቃ ብዙም የተጨነቁ አይመስሉም።

Tigray-Krise in Äthiopien

የኃይማኖት መሪዎች፣የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣የሲቢልና የሙያ ማሕበራት፣ ዓለም አቀፉ ማሕበረሰብም አዲሱ ዉጊያ ባስቸኳይ ቆሞ ድርድር እንዲጀመር ያደረጉና የሚያደርጉት ጥሪም እስካሁን በተፋላሚ ኃይላትና በየደጋፊዎቻቸዉ ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ አይመስልም።አዋቂዎች እንደሚሉት ጦርነት የፖለቲካ ክሽፈት ዉጤት ነዉ።

ኢትዮጵያ ዉስጥ በየጊዜዉ የሚፈራረቁት ገዢዎች ጠብ-ልዩነታቸዉን በድርድርና ወይይት የማይፈቱበት፣ ሰጥቶ በመቀበል የፖለቲካ ባሕል የማይመሩበት ምክንያት እንዳጠያያቀ ነዉ።ፖለቲከኞች ሕዝብ ለማፋጀት፣ ሕይወት፣ ሐብት ንብረት ለማጥፋት የጨከኑበት ምክንያትም ለብዙዉ ታዛቢ ሲበዛ ግራ አጋቢ ነዉ።በዛሬዉ ዉይይታችን አዲሱ ዉጊያ የፈጠረዉን ስሜት፣መሠረታዊ ምክንያቱንና የኢትዮጵያን ፖለቲካ ክሽፈት እንቃኛለን።

ነጋሽ መሐመድ

 

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የኢትዮጵያ ፖለቲካ ክሽፈትና ዳግም ያገረሸዉ ጦርነት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

(FILES) In this file photo taken on December 11, 2020 A woman carrying crops walks next to an abandoned tank belonging to Tigrayan forces south of the town of Mehoni, Ethiopia. The town of Mehoni, located in Southern Tigray, experienced shelling resulting in civilian deaths and injured people. - Ethiopian authorities on August 24, 2022 accused Tigray rebels of launching a new offensive against federal forces in the country's north, five months after a truce paused the worst of the fighting. Disregarding the numerous peace options presented by the Ethiopian government, the armed wing of the terror group TPLF (Tigray People's Liberation Front), pushing with its recent provocations starting 5 am (0200 GMT) today committed an attack in a region around southern Tigray, the Government Communication Service said in a statement. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP)

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ክሽፈትና ዳግም ያገረሸዉ ጦርነት 04.09.2022

People are seen in front of clouds of black smoke from fires in the aftermath at the scene of an airstrike in Mekele, the capital of the Tigray region of northern Ethiopia Wednesday, Oct. 20, 2021. New airstrikes have hit Mekele, residents said Wednesday, as Ethiopia's government said it was targeting facilities to make and repair weapons, which a spokesman for the rival Tigray forces denied. (AP Photo)

እንወያይ፦ ኢትዮጵያ ሌላ ዙር ጦርነት የሚሸከም ጫንቃ ይኖራታል? 28.08.2022

አዲስ ስላገረሸዉ ጦርነት የአምባሳደር ሙሉ አስተያየት

አዲስ ስላገረሸዉ ጦርነት የአምባሳደር ሙሉ አስተያየት 02.09.2022

ዶቸ ቬለ የተፋላሚ ኃይላት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም እስከ ትናንት ድረስ አልተሳካለትም ነበር።ትናንት ግን- መቀመጫቸዉን በርሊን አድርገዉ በጀርመን፣ በቼክ፣በስሎቫክና በፖላንድ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙን በስልክ አነጋግረናል