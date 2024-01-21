የኢትዮጵያ የጸጥታ እና የደህንነት ኃይሎች ጥራት እና አቅም ሲቃኝ

የኢትዮጵያ የጸጥታ እና የደህንነት ኃይሎች ጥራት እና አቅም ሲቃኝእሑድ፣ ጥር 12 2016
ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የትግራዩ ጦርነት የከፋ ሰብአዊ እና ቁሳዊ ኪሳራ አስተናግዳለች። ከትግራዩ ጦርነት በፊትም ሆነ በኋላ በተለይም በሁለቱ ትላልቅ ክልሎች በኦሮሚያ እና አማራ ፤ በታጣቂዎች እና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል እየተደረጉ ያሉ ጦርነቶች ሀገሪቱ ከአንዱ የግጭት ጦርነት ምዕራፍ ወደ ሌላኛው መሸጋገር እንጂ ሁሉን አቀፍ ሰላም እና መረጋጋት ሊያሰፍን የሚችል አውድ ሊፈጠር አለመቻሉ ይታያል። የትግራዩ ጦርነት በስምምነት ቢቋጭም አሁንም ድረስ በስምምነቱ ውስጥ የተካተቱ ጉዳዮች ሙሉ ለሙሉ ተፈጻሚ እንዳልሆኑ ይገለጻል። በኦሮሚያ የቀጠለው የጸጥታ ስጋትይህ ደግሞ ጦርነቱ በተካሄደባቸው አካባቢዎች የሚኖረው ተራው ዜጋም ረሃብ እና በሽታ ቁም ስቅሉን እንዲያይ ምክንያት ሲሆን፤ ከሌሎች ታጣቂዎች ጋር ሊደረጉ ለታሰቡ ድርድሮችም መመንገድ መዝጋቱ አይቀርም።
የትግራዩ ጦርነት ከመቀስቀሱ አስቀድሞ ለውጥ መጣ መባሉን ተከትሎ በሂደት የታዩ እና የሀገሪቱ ብሔራዊ ጦሩን ጨምሮ በፌዴራል የጸጥታ እና የደህንነት መዋቅር ውስጥ ክፍተት መፈጠሩን በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ሲገለጽ ይሰማል።የፕሪቶሪያው ስምምነት አንደኛ ዓመት እና የህዝብ አስተያየት ይህ ደግሞ በተለይ የመከላከያ ፣ የስለላ እና የደህንነት ተቋማት ጥራት በሀገሪቱ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ ግጭቶች መቆጣጠር ተስኗቸው ከአቅማቸው በላይ እየሆነ መምጣቱን ተጨባጭ ሁኔታዎችን በመጥቀስ በስጋት የሚመለከቱ ጥቂቶች አይደሉም ።የአማራ ክልል የጸጥታ ሁኔታ አሁን አሁን ደግሞ ግጭት ጦርነቶች ከሚደረጉባቸው አካባቢዎች በተጨማሪ መዲናዋ አዲስ አበባን ጨምሮ በየከተሞች የዜጎች በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። የኃይማኖት አባቶችን ጨምሮ ዜጎች በአደባባይ የሚገደሉበት ፤ ወንጀለኛን በቁጥጥር ስር ማዋል አዳጋች የሚሆንበት ሁኔታም እንዲሁ ጎልቶ ይታያል ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሀገሪቱ ከውስጥ ግጭት ባሻገር ከአጎራባች እና ድንበር ተሻጋሪ ሀገራት ጋር ግጭት ውስጥ ብትገባ የመከላከያ ኃይሏ ጥራት እና አቅም እስከምን ድረስ ነው ብለው የሚጠይቁም አይጠፉም ።
ታምራት ዲንሳ