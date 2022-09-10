የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ከአውሮፓውያኑ ለምን ተለየ?  

ኢትዮጵያ የ13 ወር ጸጋ ያላት ተብላ ብትሞካሽም የጳጉሜ ወር ከቱሪዝም ስህበት በዘለለ ዕውቅና ተነፍጓት በዚች ወር ለሚሰራው ሥራ ክፍያ አይፈጸምም።
ጥንታውያን ወላጆቻችን ፀሐይን፣ ጨረቃንና ከዋክብትን በመመርመር በተለይ የስነከዋክብትን ሳይንስ ከጀመሩት መሆናቸውን ድርሳናት ያመላክታሉ። በፀሐይ፤ የከዋክብትና ጨረቃ ላይ ሰፊ ምርምር በማድረግ ሰፊ የስነፈለክ መጻሕፍት ጽፈዋል። የዘመን ቀመር ቀምረው የአሁኑኑን ቀን መቁጠሪያም አውርሰውናል።
አሁን ያለው የኛ የዘመን አቆጣጠር ከአውሮፓውያኑ ለምን ተለየ ስንል መጋቢ ሃዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰን አነጋግረናቸዋል። ዶክተር ሮዳስ በተለያየ ጊዚያት የቀናት አቆጣጠር ልዩነታችን የተለያየ እንደነበር ይገልጻሉ። ``በኛና በነሱ የነበረው የዘመን ልዩነት 753 ዓመት በረ። የሮም ከተማ የተመሰረተችበትን ዓመት ነው መነሻ የሚያደርጉት። የሮም ከተማ ደሞ የተመሰረተችው ከክስቶስ ልደት በፊት 753 ዓመት ቀደም ብሎ ነው። ልክ እየሱስ ሲወለድ 754 ብለው ነው መቁር የጀመሩት።``
ቀጥለውም በዘመነ ሰማዕታት የዘመን ቀመር መቁጠር የጀመሩት አውሮፓውያን በስተመጨረሻም ከክርስቶስ ልደት መቁጠር እንደጀመሩ መጋቤ ሃዲስ ዶክተር ሮዳስ ይገልጻሉ። ያ ከሆን የዓመታት ልዩነቱ እንዴት መጣ?sneል ዘየቅናቸው። ይህ ሊመጣ የቻለው የክርስቶስ ልደት በመስላት የተጠረ ስህተት እንደሆነ ነግረውናል። እንደ ዓመቱ ሁሉ በቀናት ያለው ልዩነትም ተፈጥሯዊ የኢትዮጵያውያን የዘመን አቀማመር የተከተለ ባለመሆኑ የመጣ እንደሆነ ያክላሉ።
ኢትዮጵያ የ13 ወር ጸጋ ያላት ተብላ ብትሞካሽም የጳጉሜ ወር ከቱሪዝም ስህበት በዘለለ ዕውቅና ተነፍጓት በዚች ወር ለሚሰራው ሥራ ክፍያ አይፈጸምም። አሁን አሁን ደግሞ በተለይ የፌደራል መስሪያ ቤቶች ደሞዝ ለመክፈል የአውሮፓውያኑ የቀን አቆጣጠር እየተጠቀሙ ነው ለምን?
ጳጉሜ ወር በፍትሐብሔር ሕግ 1860/3 መሰረት እንደወር አትቆጠርም። በመሆኑም የቀናት የመብትና ግዴታ መፈጸሚያ ጊዜ ገደቦች ላይ አትቆጠርም ለምን? የብዙዎች መልስ ያላኘ ጥያቄ።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሄር
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