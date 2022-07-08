የኢትዮጵያ የቢዝነስ መድረክ በፓሪስ  

መድረኩ የፈረንሳይ ኩባንያዎችና ባለሃብቶች በተለያዩ የሥራ መስኮች ወደ ኢትዮጵያ ገብተው መሠማራት እንዲችሉ ለመሳብ እንዲሁም አማራጭ የቢዝነስ ዕድሎችን ለማመላከት የተመቻቸ ነው ተብሏል።
ፈረንሳይዋ መዲና ፓሪስ ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ፈንሳይ የቢዝነስ መድረክን አስተናግዳለች። መድረኩ የፈረንሳይ ኩባንያዎችና ባለሃብቶች በተለያዩ የሥራ መስኮች ወደ ኢትዮጵያ ገብተው መሠማራት እንዲችሉ ለመሳብ እንዲሁም አማራጭ የቢዝነስ ዕድሎችን ለማመላከት የተመቻቸ ነው ተብሏል። ከዚህም ሌላ ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታ በተመለከተም ለባለ ሃብቶቹና ለተወካዮቻቸው ግንዛቤን ለመፍጠር የተዘጋጀ እንደሆነ በወቅቱ ተገልጿል። በኢንቨስትመንቱ ኢትዮጵያን በአፍሪቃ ከፍተኛ ተስፋ ካላቸው ሃገራት አንዷ ለማድረግ በመንግሥት በኩል የተለያዩ ሥራዎች እየተሠሩ መሆኑ ሲገለጽ በመድረኩ ላይ ተሳታፊ ከነበሩት ባለሃብቶችም ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት ፍለጎት ቢኖርም ከወቅታዊው የኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የሰላም እና የደህንነት ጉዳዮች እንደሚያሳስቧቸው እና የቢሮክራሲው አሠራር የመረጃ እና የግንኙነት እጥረቶች በመኖራቸው የውጪ የመዋዕለ ነዋይ ፍሰትን ለመሳብ እነዚህ ጉዳዮች ሊሻሻሉ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ሐይማኖት ጥሩነህ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር