 የኢትዮጵያ የሰላም ጥረትና ተስፋው | ኢትዮጵያ | DW | 11.11.2021

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ የሰላም ጥረትና ተስፋው

የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ጽሕፈት ቤት እንዳስታወቀው ብሊንከን በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ሕብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጋርም መክረዋል።በስልክ የተካሄደው ውይይት ያተኮረው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት ቆሞ ሰላማዊ መፍትሔ በሚያገኝበትን ሁኔታ ላይ ነው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:37

የኢትዮጵያ የሰላም ጥረትና ተስፋው

የዩናይትድስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ተወያዩ። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ጽሕፈት ቤት እንዳስታወቀው ብሊንከን በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ሕብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጋርም መክረዋል።በስልክ የተካሄደው ውይይት ያተኮረው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት ቆሞ ሰላማዊ መፍትሔ በሚያገኝበትን ሁኔታ ላይ ነው።የአትላንታው ወኪላችን ታሪኩ ኃይሉ የሰላም ጥረቱን በተመለከተ የተሰጡ አስተያየቶችን ያካተተ ዘገባ ልኮልናል።

ታሪኩ ኃይሉ

ኂሩት መለሰ

አዜብ ታደሰ

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የኢትዮጵያ የሰላም ጥረትና ተስፋው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Civilians attend a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል? 10.11.2021

የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ሳምንት መፍትሔ ካልተበጀ አገራቸው ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ጥቆማ ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ በተካሔደ ሰልፍ ላይ የአጎዋን ጉዳይ የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ "ዕርዳታ እና ብድር ነጻነታችንን የሚገፈን ከሆነ፤ነጻነታችንን አንገብርም" ብለው ነበር

Martin Griffiths, United Nations Special Envoy for Yemen speaks during an interview with Reuters in Glion, Switzerland, September 27, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

የማርቲን ግሪፊትስ የኢትዮጵያ ጉብኝት ውጤት 09.11.2021

ለአንድ ዓመት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለርዳታ ለተዳረጉ ሰባት ሚሊየን ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል እንቅፋቶች እንዲወገዱ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ) የሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጠየቀ።

September 21, 2020*** Finnish Foreign Affairs Minister Pekka Haavisto attends a Foreign ministers affairs council in Brussels, on September 21, 2020. (Photo by Olivier HOSLET / POOL / AFP)

«የኤርትራ ወታደሮች መውጣታቸውን የሚያረጋግጥ ምስክር አላገኘሁም» የአውሮጳ ልዩ ልዑክ 15.04.2021

"በጉብኝቴ ወቅት የኤርትራ ወታደሮች መውጣታቸውን የሚያረጋግጥ ምስክር ማየትም ሆነ መስማት አልቻልኩም። እንዲያውም በአንዳንድ የትግራይ ቦታዎች ማጠናከሪያ እንደተጨመረላቸው የሚገልጽ የተወሰነ መረጃም አግኝቻለሁ" ሲሉ የአውሮፓ ኅብረት ልዩ ልዑክ ፔካ ሐቪስቶ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከቀናት በፊት ወታደሮቹ መውጣት መጀመራቸውን ገልጻ ነበር