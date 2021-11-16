 የኢትዮጵያ የመንግሥት ኮምኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 06.12.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ የመንግሥት ኮምኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ

የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ እንዳሉት የንጹሃን ዜጎች ጅምላ ግድያን ጨምሮ በህወሓት የተለያዩ ወንጀሎች ተፈጽመዋል፡፡ከዚህ በተጨማሪም በመሰረተ ልማቶች በተለይም የቱሪዝም መዳረሻና የእምነት ቦታዎች ላይም የደረሰው ውድመት ከፍተኛ መሆኑን ነው የገለጹት፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:59

የኢትዮጵያ የመንግሥት ኮምኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ


ሰሞኑን የመንግስት ጥምር ጦር ከህወሓት አስለቅቆ ፣መልሶ በያዛቸው አከባቢዎች በርካታ ጥፋት መድረሱን መንግስት አስታወቀ። የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ እንዳሉት የንጹሃን ዜጎች ጅምላ ግድያን ጨምሮ በህወሓት የተለያዩ ወንጀሎች ተፈጽመዋል፡፡ከዚህ በተጨማሪም በመሰረተ ልማቶች በተለይም የቱሪዝም መዳረሻና የእምነት ቦታዎች ላይም የደረሰው ውድመት ከፍተኛ መሆኑን ነው የገለጹት፡፡
 
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
 

Audios and videos on the topic

የኢትዮጵያ የመንግሥት ኮምኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopians queue to receive aid distributed under a European Union (EU) funded project, in the Shinile Zone of Ethiopia Friday, April 8, 2016, near the border with Somalia. According to the European Commission, the EU has announced 122.5 million euros in aid to address the immediate needs of people affected by a worsening humanitarian and drought situation in Ethiopia. (AP Photo/Mulugeta Ayene)

ሕወሓት በአማራ ክልል ወደ 280 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረትን አወደመ 16.11.2021

በአማራ ክልል ህወሓት በንብረት ብቻ 280 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ንብረት ማውደሙንና መዘረፉን የአማራ ክልል ፕላን ኮሚሽን አስታወቀ። አብዛኛው ዝርፊያና ውድመት በግብርናው ዘርፍ የተፈፀመ እንደሆነ ኮሚሽኑ አመልክቷል።

FILE PHOTO: Debretsion Gebremichael, Tigray Regional President, attends the funeral ceremony of Ethiopia's Army Chief of Staff Seare Mekonnen in Mekele, Tigray Region, Ethiopia June 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

የህወሃት ሊቀመንበር መግለጫ 15.11.2021

ሊቀመንበሩ በሰጡት መግለጫ፥ የትግራይ ኃይሎች ወታደራዊ ይሁን ሌላ እንቅስቃሴ የመጨረሻ ግብ፥ በትግራይ ላይ ወንጀል የፈፀሙት አካላትን ለፍርድ ማቅረብ፣ ለደረሰው ውድመት ካሣ መጠየቅ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ መፃኢ ዕድል ህዝበ ውሳኔ እንዲወስን ማድረግ መሆኑ ተናግረዋል።

Titel: Nefas Mewuch town, Ethiopia on 26.08.2021. Author/ Foto by Belete Tigabe from South Gondar Youth league (Pictures were sent us via Alemnew Mekonnen, our DW Amharic Bahir Dar city correspondent, and he confirmed us via email that Belete Tigabe allowed us to use them in our page) Schlagwörter: Kimir Dinga, Nefas Mewuchia, TPLF, South Gonder, Ethiopia, Äthiopien, 26.08.2021.

ነጻ በወጣው ደቡብ ጎንደር ሕወሓት ውድመት አስከተለ መባሉ 26.08.2021

ለቀናት ሕወሓት በተቆጣጠራቸው የነፋስ መውጫና ክምር ድንጋ ከተማ ነዋሪዎች ከፍተኛ ዝርፊያ መፈፀሙን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። ሕወሓት ወደ ደብረታቦር ከተማ በተጠጋበት ወቅት ተኮሷቸዋል በተባሉ ከባድ ጦር መሣሪያዎች 7 ሰዎች መሞታቸውና 3 ያህል ቤቶች መውደማቸውንም አንድ የከተማዋ ነዋሪ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል።