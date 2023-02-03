 የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ማሳሰቢያ | ኢትዮጵያ | DW | 06.02.2023

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ማሳሰቢያ

ጉባኤው የተፈጠረው ችግር በቤተ ክርስትያኒቱ ሕግ፣ ቀኖን እና ሥርዓት ላይ ብቻ ተመሥርቶ እንዲፈታ፣ የፌዴራል እና የክልል መንግሥታት በኢፊዴሪ ሕገ መንግሥት የመንግሥት እና የሃይማኖት መለያየትን የሚደነግገውን አንቀጽ 11ን እና የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነፃነትን የሚደነግገውን አንቀጽ 27ን ብቻ መሠረት አድርገው እንዲሠሩ አሳስቧል።

ሁሉም ምእመን ከዛሬ ጀምሮ ለሦስት ቀናት ጥቁር ልብስ በመልበስ፣ በጸሎት እንዲተጋ አውጃለች።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ከሰሞኑ የገጠማት ችግር "እየተባባሰ እና እየተካረረ መሄዱ በእጅጉ አሳስቦኛል" ሲል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ከሰባቱ የጉባኤው አባል የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባልተገኘችበት በዛሬው መግለጫ ቤተ ክርስትያኗ "ውይይትን ፣ ይቅርታንና እርምትን" እንድታስቀድም ተጠይቋል። ጉባኤው የተፈጠረው ችግር በቤተ ክርስትያኒቱ ሕግ፣ ቀኖን እና ሥርዓት ላይ ብቻ ተመሥርቶ እንዲፈታ፣ የፌዴራል እና የክልል መንግሥታት በኢፊዴሪ ሕገ መንግሥት የመንግሥት እና የሃይማኖት መለያየትን የሚደነግገውን አንቀጽ 11ን እና የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነፃነትን የሚደነግገውን አንቀጽ 27ን ብቻ መሠረት አድርገው እንዲሠሩ አሳስቧል። ቤተ ክርስትያኗ ከዛሬ ጀምሮ ለሦስት ቀናት ጥቁር ልብስ መልበስ ምእመኑ በፀሎት እንዲተጋ አውጃለች። የመንግሥት ኮሙኑኬሽን ባበኩሉ "በቤተ ክርስቲያኗ አባቶች መካከል የተፈጠረው መለያየት ሰላማዊ በሆነ መንገድ በውስጣዊ አሠራር መፈታት እንዳለበት" ገልጿል። 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን የሰሞኑ ችግር ከከተከሰተበት  ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ ከሃይማኖቱ መሪዎች ጋር መነጋገሩን የስድስቱ አባል የጉባኤው አባል የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ገልፀዋል። "ሆኖም ችግሩ ይበልጥ ተባብሶ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ መድረሱ አሳስቦናል።" ብለዋል። መግለጫውን የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ  ምክትል ጠቅላይ ፀሐፊ እና የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ሀጂ መሱድ አደም አቅርበዋል። "የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤታ ክርስትያን አባቶች ሃይማኖታዊ ሥርዓቱን ከማክበር እና ከማስከበር ጎን ለጎን የችግሩን ስፋትና ጥልቀት በመገንዘብ ውይይትን፣ ይቅርታንና እርምትን እንድታስቀድሙ እንጠይቃለን" ፤ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የፌዴራልና የክልሎች መንግሥታት በቤተ ክርስትያኗ ላይ የተፈጠረውን ችግር በራሷ በቤተ ክርስትያኗ ሕግ ቀኖና እና ሥርዓት ላይ ብቻ ተመሥርቶ እንዲፈታ በሕገ ማንግስቱ የመንግሥትና የሃይማኖት መለያየትን የሚደነግገውን አንቀጽ 11ን እንዲሁም የሃይማኖት ፣የእምነትና የአመለካከት ነፃነትን የሚደነግገውን አንቀጽ 27ን ብቻ መሠረት አድርገው እንዲሠሩም አሳስቧል። 

Äthiopien | Haji Mesud Adem mit führenden Vertretern des Interreligiösen Rates

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ

"በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በሃይማኖት ፣ በፖለቲካና በብሔር ማንነት ምክንያት እየደረሱ ያሉ ግድያዎች እና የንፁሐን ህልፈት በእጅጉ ያሳዝነናል።" 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 14 ቀን 2015 ዓ. ም በአባ ሳዊሮስ አማካኝነት "ኢ - ሲኖዶሳዊ በሆነ መልኩ የቀኖና ጥሰት በመፈፀም በሕገ ወጥ መልኩ የተሰጠ" የተባለውን ሲመት አውግዞ ሲመት ሰጪዎችንም ሆነ ተቀባዮቹን የተሰጣቸውን ከዲቁና ጀምሮ ያለውን ሙሉ ሥልጣናቸውን በመሻር ከቤተ ክርስትያን ለይታቸዋለች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቤተ ክርስትያኗ በእምነቱ አባቶች እና ተከታዮች ላይ ጥቃት እየተፈፀመ መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ አስታውቃል። በሻሸመኔ ከተማ ማእመናን ከፀጥታ አካላት በተተኮሰ ጥይት መሞታቸውም ተነግራል። በዛሬው መግለጫ የጉባኤው አባል የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን አልተገኘችም። በመግለጫው መንግሥት በቤተ ክርስትያኗ ላይ ስላወጣው መግለጫ፣ ከአንዳንድ የሌላ እምነት አስተማሪዎች ቤተ ክርስትያኗን አስመልክቶ ስለሚቀርቡ ትንኮሳዎች ምንም አልተባለም። ለጋዜጠኞችም ጥያቄ የማቅረቢያ እድል አልተሰጠም። 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን "ሁሉም ምእመን ከዛሬ ጀምሮ ለሦስት ቀናት ጥቁር ልብስ በመልበስ፣ በጸሎት እንዲተጋ አውጃለች። ቅዱስ ሲኖዶሱ ቀደም ብሎ ባወጣው መግለጫ "በነዚህ የጸሎትና የምሕላ ጊዜያት 'የደነደኑ' ያሏቸው ልቦች ወደ ልቦናቸው ተመልሰው የቤተ ክርስቲያኒቱን ጥሪ ሰምተው የማይፈጽሙ ከሆነ ለየካቲት 5 ቀን 2015 ዓ.ም በሀገር ውስጥ እና ከሀገር ውጭ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲደረግ ወስኗል።
ጉዳዩን አስመልክቶ መግለጫ ያወጣው የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት "ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል የተፈጠረው መለያየት ሰላማዊ በሆነ መንገድ፣ በውስጣዊ አሠራር መፈታት እንዳለበት መንግሥት ያምናል።" ሲል አስታውቋል። ለዚህም ሁሉም አካላት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት መወጣት ይኖርባቸዋል። ሲም አሳስቧል። መንግሥት አማኞች ችግሩን ከማወሳሰብና ለሌሎች አካላት መጠቀሚያ ከመሆን እንዲቆጠቡ የጠየቀ ሲሆን "በሕዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር፣ ብሎም ሀገርን ወደፈተና ለማስገባት በሚጥሩ" ባላቸው  አካላት ላይ ሕግ የማስከበር ሥራውን እንደሚሠራም አስታውቋል።


ሰሎሞን ሙጬ


ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ
 

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ሁሉም ምእመን ከዛሬ ጀምሮ ለሦስት ቀናት ጥቁር ልብስ በመልበስ፣ በጸሎት እንዲተጋ አውጃለች።

ተዛማጅ ዘገባዎች

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«ከ50% በታች ያመጡ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲዎች የመቀበል አቅምን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የተሻለ ውጤት ያመጡት ተመርጠው ወደ ዩኒቨርስቲ እንዲገቡና ደካማ ውጤት ያስመዘገቡባቸውን የትምህርት ዓይነቶች ለ1ዓመት በዩኒቨርስቲዎች እንዲማሩ ተደርጎ የሚሰጣቸውን የመመዘኛ ፈተና የሚያልፉ ከሆነ የ1ኛ ዓመት የዩኒቨርስቲ ትምህርታቸውን ይጀምራሉ»ት/ሚኒስቴር

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በኢትዮጵያ ኦሮቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሃይማኖቷ እንቆረቆራለን ያሉ የእምነት አባቶች ለ26 ጳጳሳት ሹመት ቁጣን ቀሰቀሰ፡፡ የተወሰኑ የቤተክርስታኗ አባቶች ሰጥተዋል የተባለው ይህ ሃይማኖታዊ ሹመት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና ውጪ ነው በሚል ተቀባይነት እንደሌለው ተገልጿል፤ ውዝግብም አስከትሏል።

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የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ«ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ከሰሞኑ በስልክ ተቀርፆ በወጣ መግለጫቸው በትግራይ ክልል የዘር ማጥፋት ሥራ እየተሰራ ነው ማለታቸው ብዙ እያነጋገረ ነው። አስተያየቶች ተሰባስበዋል።