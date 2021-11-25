 የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 06.01.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ

የተጠናቀቀው የጎርጎረስያኑ 2021 ኢትዮጵያ ብርቱ የዲፕሎማሲ ጫና የተጋፈጠችበት ነበር ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ያም ሆኖ አገሪቱ የገጠማትን የውጭ ጫና በአሸናፊነት ማጠናቀቋን የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳዳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ሒውማን ራይትስ ዎች ያወጣውን መግለጫ አምባሳደር ዲና "ድርሰት" ብለውታል

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:03

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ

የተጠናቀቀው የጎርጎረስያኑ 2021 ኢትዮጵያ ብርቱ የዲፕሎማሲ ጫና የተጋፈጠችበት ነበር ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ያም ሆኖ አገሪቱ የገጠማትን የውጭ ጫና በአሸናፊነት ማጠናቀቋን የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳዳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። የአሜሪካ መንግሥት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዛሬ አዲስ አበባ እንደሚገቡም ቃል ዐቀባዩ አረጋግጠዋል። አክለውም በዲፕሎማቶች መለዋወጥ የሚለወጥ የኢትዮጵያ አቋም አለመኖሩን አረጋግጠዋል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ከሳውዲ ወደ አገር ውስጥ የገቡ የትግራይ ተወላጆችን መንግሥት አንገላትቷል በሚል ትናንት ያወጣውን መግለጫ አምባሳደር ዲና "ድርሰት" ብለውታል። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ፣ መካከለኛው ምሥራቅ፣ አውሮፓ እና ላቲን አሜሪካ የተላኩ የአሥር አምባሳደሮችን ሹመት ከሰሞኑ መቀበሏ ለኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም ያለው ነውም ብለዋል ቃል ዐቀባዩ።

ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ
ነጋሽ መሐመድ
 

Audios and videos on the topic

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Irish Minister of Foreign Affairs Simon Coveney answers the journalists on Brexit at the EU headquarter in Brussels, Belgium, on September 27, 2019. Photo by T Monasse/ANDBZ/ABACAPRESS.COM |

የአየርላንድ ዲፕሎማቶች መባረር 25.11.2021

የአየር ላንድ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር የኢትዮጵያ ዉሳኔ ጊዜያዊ ሊሆን እንደሚችልና ዲፕሎማቶቹ ተመልሰው ሥራቸውን እንደሚያከናውኑ ተስፋዉን ገልጧልም።የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግን እስካሁን ስለዉሳኔ በይፋ ያለዉ ነገር የለም።

Ambassador Dina Mufti,spoakperson of ministry of foreign affairs while disclosing weekly briefing of his ministry at his office, Ethiopia Photo: Solomon Muchie/DW 29.12.2020

የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ 09.03.2021

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አዲስ አበባ ውስጥ ለሚገኙ ዐሥራ አምስቱም የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት አባል አገሮች ቋሚ አምባሳደሮች ስለ ትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ገለፃ አደረገ። የፀጥታው ምክር ቤት ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር በኃይል መያዟን በይፋ ስትናገር በዝምታ አልፎ በትግራይ ክልል ጉዳይ አቋሙ ግርታ እንደፈጠረበት ዐስታውቋል።

***ACHTUNG: Bild nur zur bgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Mantegaftot Sileshi Siyoum Ambassador Dina Mufti, Spokesperson of The Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia . Rechte: Press Office Ambassador Dina Mufti

የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማብራሪያ 03.03.2021

አሜሪካ የኢትዮጵያን የአንድ ክልል ስም ጠርቶ በመግለጫ የአማራ ኃይል ከትግራይ ይውጣ የሚለው አቀራረብ የዓለም አቀፍ የሉዓላዊነት ሕጎችን የሚጥስ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ።