የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ  

የተጠናቀቀው የጎርጎረስያኑ 2021 ኢትዮጵያ ብርቱ የዲፕሎማሲ ጫና የተጋፈጠችበት ነበር ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ያም ሆኖ አገሪቱ የገጠማትን የውጭ ጫና በአሸናፊነት ማጠናቀቋን የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳዳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ሒውማን ራይትስ ዎች ያወጣውን መግለጫ አምባሳደር ዲና "ድርሰት" ብለውታል
የተጠናቀቀው የጎርጎረስያኑ 2021 ኢትዮጵያ ብርቱ የዲፕሎማሲ ጫና የተጋፈጠችበት ነበር ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ያም ሆኖ አገሪቱ የገጠማትን የውጭ ጫና በአሸናፊነት ማጠናቀቋን የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳዳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። የአሜሪካ መንግሥት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዛሬ አዲስ አበባ እንደሚገቡም ቃል ዐቀባዩ አረጋግጠዋል። አክለውም በዲፕሎማቶች መለዋወጥ የሚለወጥ የኢትዮጵያ አቋም አለመኖሩን አረጋግጠዋል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ከሳውዲ ወደ አገር ውስጥ የገቡ የትግራይ ተወላጆችን መንግሥት አንገላትቷል በሚል ትናንት ያወጣውን መግለጫ አምባሳደር ዲና "ድርሰት" ብለውታል። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ፣ መካከለኛው ምሥራቅ፣ አውሮፓ እና ላቲን አሜሪካ የተላኩ የአሥር አምባሳደሮችን ሹመት ከሰሞኑ መቀበሏ ለኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም ያለው ነውም ብለዋል ቃል ዐቀባዩ።
ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ
ነጋሽ መሐመድ