 የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ | አፍሪቃ | DW | 18.11.2021

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አፍሪቃ

የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ

የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ ርዳታ ለመስጠት የበረራ ፈቃድ የጠየቁ ድርጅቶች ፍቃዱ ተሰጥቷቸዋል። የርዳታዉን መጠንና  ለችግረኛዉ የሚደርስበትን ጊዜ ግን ቃል አቀባዩ አልገለጡም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 02:53

የዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ጋዜጣዊ መግለጫ

ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ወደ ሚቆጣጠራቸዉ ላሊበላ እና ኮምቦልቻ ከተሞች ርዳታ ለማቅረብ ለሚፈልጉ ድርጅቶች የበረራ ፍቃድ መስጠቱን የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ ርዳታ ለመስጠት የበረራ ፈቃድ የጠየቁ ድርጅቶች ፍቃዱ ተሰጥቷቸዋል። የርዳታዉን መጠንና  ለችግረኛዉ የሚደርስበትን ጊዜ ግን ቃል አቀባዩ አልገለጡም። አምባሳደር ዲና በጋዜጣዊ መግለጫዉ የኬንያዉ ፕሬዝደንት ኡሑሩ ኬንያታ በቅርቡ አዲስ አበባ ዉስጥ ከጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ጋር ሥላደረጉት ዉይይት ዝርዝር ማብራሪያ መስጠት አልፈቀዱም።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

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የዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ጋዜጣዊ መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Kebede Desisa, Chairperson of the Preparatory Committee of Erecha celebrations Titel : The Oromia Regional State announced that it has completed the necessary security and other preparations to celebrate Erechan. The region also stressed the need to protect the culture from any political activity during the Hora Finfine celebrations on Saturday, October 02, 2021 Author: Seyoum Getu Corri DW Addis Ababa

የአማራና አፋር ክልሎች ሰብአዊ ቀውስ በሕወሓት 17.11.2021

ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)በኃይል በያዛቸው አፋር እና አማራ ክልሎች ተፈናቅለው የሚገኙ ሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ከትግራይ ክልል ሕዝብ ቁጥር በላይ ነው ሲል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ገልግሎት ዛሬ ተናገረ

85 per cent of displaced people from Waghemra Nationality Admin of Dahina woreda, who returned back to their places did not get food aid according to the Nationality Admin. deputy chief. The number of IDP’s from Waghemra who fled to Bahir Dar and Ebnat woreda of South Gondar was 60,000. Author: Alemenew Mekonnen / DW

አስቸኳይ ርዳታ የሚጠብቁት የዋግኽምራ ተፈናቃዮች 17.11.2021

በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው ከነበሩት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስስተዳደር ነዋሪዎች መካከል ከ85 ከመቶ የሚሆኑት ወደ ብሔረሰብ አስተዳደር ቢመለሱም አስፈላጊው የምግብ እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም። ብሔረሰብ አስተዳደሩ ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ደግሞ መድረስ በሚቻልባቸው አካባቢዎች ምግብ ማድረስ ጀምሬያለሁ ይላል፡፡

Cattel are dying due to drought in South East Ethiopia, Borena.

በኢትዮጵያ የተፈጥሮ አደጋዎች እና ምላሻቸው 20.10.2021

ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰቱ ሰው ሰራሽ አደጋዎች በተፈጥሮ ለሚከሰቱት አደጋዎች ምላሽ ለመስጠት የሚደረገውን ጥረት ፈታኝ እንደሚያደርገው ተገለጠ። በኢትዮጵያ በተለያዩ ምክንያቶች ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ 400 ሺህ ሜትሪክ ቶን እህል ግዢ ተፈጽሞ እስከ ቀጣይ ታኅሣስ ወር መጀመሪያ ወደ አገር ውስጥ ይገባል ተብሏል።