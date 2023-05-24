 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን የሰላም ጥሪ | ኢትዮጵያ | DW | 24.05.2023

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን የሰላም ጥሪ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ሁሉም ዜጋ በሀገሩ በእኩልነት፣ በሰላምና በፍቅር ተከባብሮ በአንድነት እንዲኖር ግጭቶችና አለመግባባቶች በውይይት እንዲፈቱ የሰላም ጥሪ አስተላለፈች ። የቤተ ክርስትያኗ ቅዱስ ሲኖዶስ ከግንቦት 1 ቀን ጀምሮ እስከ ግንቦት 16 ቀን፣ 2015 ዓ. ም ምልዐተ ጉባኤውን ሲያደርግ ሰንብቷል ።

«የሰላም ኮሚቴ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይሟል»

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ሁሉም ዜጋ በሀገሩ በእኩልነት፣ በሰላምና በፍቅር ተከባብሮ በአንድነት እንዲኖር ግጭቶችና አለመግባባቶች በውይይት እንዲፈቱ የሰላም ጥሪ አስተላለፈች ።  የቤተ ክርስትያኗ ቅዱስ ሲኖዶስ ከግንቦት 1 ቀን ጀምሮ እስከ ግንቦት 16 ቀን፣ 2015 ዓ. ም ምልዐተ ጉባኤውን ሲያደርግ ሰንብቷል ።  የጉባኤውን መጠናቀቅ በተመለከተ ዛሬ አመሻሽ ላይ መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ አቡነ ማትያስ «ምልዐተ ጉባኤው ለቤተ ክርስትያኗ አንድነት፣ ለሐዋርያዊ ተልእኮ መስፋፋት እና መንፈሳዊ እድገት ትኩረት በመስጠት ለቤተክርስያኗ እና ለሀገር ጠቃሚ ውሳኔዎችን አሳልፏል» ብለዋል ።

ቅዱስ ሲኖዶሱ ወቅታዊ ችግሮችን ታሳቢ በማድረግ በመላው ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት የሚያስችል የሰላም ኮሚቴ እንዲሰየም መወሰኑም በመግለጫው ተገልጿል ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ዛሬ በሰጡት መግለጫቸው ቀዳሚ አድርገው ያቀረቡት ሰላምን የተመለከተውን የቅዱስ ሲኖዶሱን ውሳኔ ነው ። «ወቅታዊውን ችግር ታሳቢ በማድረግ በመላው ሀገራችን ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በብፁዐን ሊቃነ ጳጳሳት የሚመራ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪ ካሉ ተቋማት ጋር የሚሠራ በሀገሪቱ መንግሥትም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅና የሚኖረው የሰላም ኮሚቴ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይሟል ።» ብለዋል።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምእምን ጧፍ አብርቶ በጸሎት ስርዓት እንደታደመ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምእምን ጧፍ አብርቶ በጸሎት ስርዓት እንደታደመ

በሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት በትግራይ ክልል የሚገኙ ወገኖች ያሉበትን ከፍተኛ ችግር ታሳቢ በማድረግ አስቸኳይ ሰብዓዊ ርዳታ የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶሱ 20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዲደረግ መወሰኑን የገለፁት ፓትርያርኩ በወቅታዊ ችግሮች ምክንያት በመላው ኢትዮጵያ ጉዳት ለደረሰባቸው ሁሉ በጥናት በመለየት ቤተ ክርስትያኗ ሁለንተናዊ ሰብዓዊ ድጋፍ እንዲደረግ ውሳኔ ማስተላለፏንም አስታውቀዋል።

ከቤተ ክርስትያኗ ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ክልል የተከሰተው ችግር በንግግር እንዲፈታ ውሳኔ መተላለፉን፣ በኦሮሚያ እና ደቡብ ክልሎች ክፍት በሆኑ አህጉረ ስብከቶች እና በተደራቢነት በተያዙ ሀገረ ስብከቶች ዘጠኝ ኢጲስ ቆጶሳት እንዲሾሙ መወሰኑንም ቅዱስ ፓትርያርኩ አስታውቀዋል ።

ቤተ ክርስትያኗ በስተመጨረሻ የሰላም ጥሪ ለሁሉም አስተላልፋለች ።

ሰለሞን ሙጬ

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አዜብ ታደሰ

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የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ "ችግር ባለባቸውና እና አስፈላጊ በሆኑ አኅጉረ ስብከቶች" ዘጠኝ አዳዲስ ኤጴስ ቆጶሳትን ለመሾም ሰባት አባላት ያሉት አስመራጭ ኮሜቴ መሰየሟን አስታወቀች።ሲመተ ጵጵስናው የሚከናወንበት ቀን እና ሁኔታ ወደፊት ይገለፃል ብላለች።

The fourth Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church- Abune Merkorios Abune Mathias and Abune Merkorios Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann – März 20222 Author – Solomon Muchie (DW Correspondent)

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የኢትዮጵያ መንግሥት "ሀገራዊ መረጋጋትን ለመፍጠር እና የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ጠንካራ ሕግ የማስከበር እርምጃ" እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለእሁድ ለተጠራው ሰልፍ "መንግሥት ተገቢውን ጥበቃ" እንዲያደርግ አሊያም ሕገ መንግሥታዊ ጥያቄዎችን በአግባቡ እንዲመለስ አሳስቧል።