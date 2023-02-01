የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማብራሪያ አተቃወመ

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለሹማምንቶቻቸው የሰጡት ማብራሪያ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ጠንከር ያለ ተቃውሞ ገጥሞታል። ዐቢይ "የምንደግፈው፤ የምንቃወመው ኃይል የለም" ቢሉም ሲኖዶሱ ግን ንግግራቸውን "ለሕጋዊ ተቋማት መንግሥት ያለበትን የመጠበቅና ዋስትና የመስጠት ኃላፊነቱን ወደ ጎን ያደረገ" ሲል ተችቷል
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ ለከፍተኛ ባለሥልጣኖች የሰጡት ማብራሪያ ከቤተ ክርስቲያኗ ሲኖዶስ ብርቱ ተቃውሞ ገጥሞታል። መንግሥት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን "ተቋማዊ ልዕልና፣ በሕግ የተሰጣትን መብትና ጥቅም" በማስከበር በሕገ-መንግሥቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ካልተወጣ "ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ" እንደሚጠራ የቤተ-ክርስቲያኒቷ ሲኖድስ አስጠንቅቋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እና በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መካከል ልዩነት የተፈጠረው በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሶዶ ደሙ ወረዳ ሀሮ በዓለወልድ ቤተ ክርስቲያን ጥር 14 ቀን 2015 የተሰጠ ሲመት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ሲመቱን "ኢ-ሲኖዶሳዊ የሆነ የሃይማኖት፣ የቀኖና እና የአስተዳደር ጥሰት" የተፈጸመበት በማለት አውግዟል።
የመንግሥትን ዝምታ የሰበረው እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለከፍተኛ ባለሥልጣኖቻቸው የሰጡት ማብራሪያ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስን አስቆጥቷል። ጠንከር ያለ ተቃውሞ የተንጸባረቀበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ መግለጫ ባለ ስድስት ነጥብ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በማብራሪያቸው ላነሷቸው ጉዳዮች በዝርዝር ምላሽ የሰጠ ነው።
ጠቅላይ ምኒስትሩ መንግሥት በሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙኃን በተላለፈ ማብራሪያቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረው ክፍፍል "በእኔ እይታ በጣም ቀላል ነው" ብለው ነበር። ይኸን የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አገላለጽ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ "ቤተ ክርስቲያን የምታስተላልፋቸውን ሃይማኖታዊና ቀኖናዊ ውሳኔዎች ያላቸውን ውጤት ወደ ጎን የተወ" ብሎታል።
የመንግሥትን ዝምታ የሰበረው እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለከፍተኛ ባለሥልጣኖቻቸው የሰጡት ማብራሪያ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስን አስቆጥቷል።
"በተለየ የምንደግፈው፤ በተለየ የምንቃወመው ኃይል የለም" ያሉት ዐቢይ "ሁለቱም ኃይሎች ኦርቶዶክሶች ናቸው። ሁለቱም ጋ ጥያቄዎች እና እውነቶች አሉ" ሲሉ ተናግረዋል። ዐቢይ በስብሰባው ለተገኙ የካቢኔ አባላት "አንዳችሁም በዚህ ጉዳይ እጃችሁን ማስገባት አይፈቀድላችሁም። አንድም ሰው በዚህ ጉዳይ እጁን እንዳያስገባ" የሚል ማስጠንቀቂያ ጭምር ሰጥተው ነበር።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ግን ይኸን የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ማስጠንቀቂያ "ሕገ ወጥነትን የሚያበረታታ፣ ለሕጋዊ ተቋማት መንግሥት ያለበትን የመጠበቅና ዋስትና የመስጠት ኃላፊነቱን ወደ ጎን ያደረገ" ሲል ተችቷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር "ሕጋዊ ሰውነት ያላቸው ተቋማት በሕገ ወጥ ቡድኖች እንዲታመሱና እንዲተራመሱ ይሁንታ የሚሰጥ" ሲል የተቸው ሲኖዶስ "የቤተ ክርስቲያኒቱን ጥንታዊ ታሪክና የሀገር ባለውለታነትዋን ያላገናዘበ" እንደሆነም አቋሙን ገልጿል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለካቢኔ አባላቶቻቸው ሰጡት የተባለው ማስጠንቀቂያ "የመንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ኃላፊነታቸውን እንዳይወጡ" እንደሚያደርግ የገለጸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ "እንዲታረም" ማሳሰቢያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ መንግሥት "በሃይማኖታዊ ጉዳይ ጣልቃ መግባቱንና በእርሱም ይሁንታ መፈንቀለ ሲኖዶስ እየተከናወነ እንዳለ እምነት" የሚያሳድሩ ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች በመግለጫው ዘርዘር አድርጎ አቅርቧል።
በመግለጫው መሠረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ "ሕገ ወጥ" ያለው ቡድን አባላት በምዕራብ ወለጋ፤ በምሥራቅ ወለጋ፣ በቄለም ወለጋና ሆሮጉድሩ ዞኖች "በኦሮምያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የልዩ ኃይል አባላት ልዩ የፓትሮል እጀባ እና እንክብካቤ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሕጋዊ ተቋማት በሕገወጥ መንገድ ተደፍረው እንዲገቡ" ተደርጓል። ሲመቱን የተቃወሙ "የሃይማኖት አባቶች እና የአስተዳደር ሠራተኞች" ለእስር መዳረጋቸውን ጠቅሷል።
ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት በሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙኃን በተላለፈ ማብራሪያቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረው ክፍፍል "በእኔ እይታ በጣም ቀላል ነው" ብለው ነበር።
ከሁለት ወይም ሦስት ዓመታት በፊት በኦሮሚያ ክልል "በቋንቋችን ማገልገል የሚችሉ ሰዎች ይሾሙ የሚል እንቅስቃሴ" እንደነበር ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግሥታቸው "ይኸ ጉዳይ ጥሩ አይደለም። በሰከነ መንገድ ተመካከሩ፤ የሚገሰጽ ካለ ገስጹ፤ የሚሾም ካለ ሹሙ፤ የሚመከር ካለ ምከሩ፤ በቤታችሁ ፍቱ" የሚል መልስ እንደሰጡ አስረድተዋል። "ቁጭ ብለው ተነጋግረው፤ ተመካክረው፤ አስተካክለው፤ ያ ነገር ጠፋ" ያሉት ዐቢይ "አሿሿም ላይ አድሎ አለ፤ በአፍ መፍቻ ቋንቋችን ሕገ መንግሥታዊ መብታችን በብዙ ትግል ያገኘንው መብታችንን እንዳንጠቀም ጫና አለብን" በሚሉ ጥያቄዎች ጉዳዩ ተመልሶ እንደተቀሰቀሰ ዘርዝረዋል።
"እባካችሁ አታጋግሉት፤ ቀስ ብላችሁ በሰከነ መንገድ በንግግር ፍቱት፤ ምክንያቱም ጉዳዩ እንዲህ በቀላሉ የሚቋጭ ነገር አይደለም" የሚል መልዕክት በመንግሥት ኃላፊዎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መላካቸውን የገለጹት ዐቢይ "ምክራችን አልተደመጠም፤ አልተተገበረም" ብለዋል። "ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮሚኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምዕመን፤ እኔ አይሰጥህም ልለው አልችልም። እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው የመጠቀም [መብት] ያጎናጸፍኩት" ሲሉም ተደምጠዋል።
ይኸን ከቋንቋ ጋር የተያያዘ ሙግት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ "ከእውነታ የራቀ እና የሕገወጥ ሥልጣን ፈላጊዎችን አካሄድና መግለጫ እውቅና የሚሰጥ አድራጎት" ሲል ነቅፏል። ከጠቅላይ ሚንሥትሩ ንግግር በተቃራኒም በኦሮሚያ ክልል በኦሮሚኛ ቋንቋ የቤተክርስቲያን አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑ ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን "ሕገወጥ ሹመቱን ከፈጸሙት ሦስቱ የተሻሩት ሊቃነጳጳሳት ጨምሮ በርካታ የቋንቋው ተናጋሪ ብፁዓን ሊቃነጳጳሳትን በክልሉ ባሉ አህጉረ ስብከት መድባ አገልግሎት እየሰጠች" እንደምትገኝ የገለጸው ሲኖዶስ "መንፈሳዊ ኮሌጆችን በመክፈት፤ በሁሉም አህጉረ ስብከት የካህናት ማሠልጠኛ ተቋማትን" በማደራጀት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ አገልጋይ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ እና ሰባክያነ ወንጌል ማፍራቷን በምሳሌነት ዘርዝሯል።
ዐቢይ በማብራሪያቸው መንግሥታቸው ከህወሓት ጋር ጦርነት ከገጠመ በኋላ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲቋቋም ተከስቷል ያሉትን በማሳየነት አንስተዋል። በወቅቱ "አንድ ሰው እንኳን ኸረ እባካችሁን አይደረግም አላለም። እንኳን መግለጫ፤ እንኳን ይኸ ሁሉ ግርግር አንድ ሰው እንኳን ለምን ይደረጋል? እኛ ከፖለቲካ ነጻ ነን፤ እኛ አብረን የኖርን ነን ብሎ ለመምከር እንኳን ጥረት አላደረገም" ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በማነጻጸሪያነት አቅርበዋል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ግን ትግራይ የሚኖሩ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶች "የቤተ ክርስቲያኒቷን ሕጎችና ቀኖናዎች ጥሰው ሕገወጥ ሲኖዶስ አልመሠረቱም፤ ጳጳሳትንም አልሾሙም" በማለት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማነጻጸሪያ ውድቅ አድርጓል። የዐቢይ ማብራሪያ "የተፈጸመውን ሕገወጥ ሹመትና መፈንቅለ ሲኖዶስ ሕጋዊ ሽፋን እንዲኖረው ለማድረግ" እንደሚመስል የገለጸው ሲኖዶስ "ሁለቱ የማይገናኙ ድርጊቶችን በንጽጽር የተሰጠው ማብራሪያ እርምት እንዲሰጥበት" አሳስቧል።