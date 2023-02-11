የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አቤቱታ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክ አገረስብከት ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ፤ መንግስት እየወሰደ ነው ያሉት የእስራት እርምጃ የተጀመረውን ችግሮችን በሰላማዊ መንግድ በመነጋገር የመፍታቱን ጥረት እንዳያበላሽ ያሰጋል ነው ያሉት፡፡
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንግስት ምዕመናን እና አገልጋዮቼን ያለአግባብ እያሰረብኝ ነው ስትል ወቀሰች፡፡የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክ አገረስብከት ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ እንደገለጹት፤ ድርጊቱ የተጀመረውን የሰላም ሂደት እንዳያበላሽ ያሰጋል፡፡ሰሞኑን በቤተክርስቲያኗ እና መንግስት መካከል ነግሶ የቆየው ውጥረት ዓርብ በተደረገው ውይይት ቢረግብም ሰላማዊ ሂደቱን ከግብ ለማድረስ ግን አሁንም ብዙ መንገድ ሊያስጉዝ እንደሚችልም እየተገለጸ ነው፡፡
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን “መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ገብቶብኛል” በማለቷ በተለይም ባለፈው ሳምንት ሰፍኖ የነበረውን ውጥረት የቤተክርስቲያኗ አባቶች ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ዓርብ ባደረጉት ውይይት ረግቦ፤ ይህንኑን ተከትሎም ቤተክርስቲያኗ ለትናንት እሁድ የካቲት 05 ቀን 2015 ዓ.ም. ጠርታ የነበረውን የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪን መሰረዟ ይታወሳል፡፡
የቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ከትናንት በስቲያ በዚሁ ላይ በመንተራስ ቅዳሜ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ውይይቱ አበረታች እና በመግባባት መርህ የተጠናቀቀ እንደነበር ገልፆ፤ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ላይ ይፈጸማል ያለው ውክቢያ እና የመብት ጥሰቶች እንዲገታም ከስምምነት ላይ መደረሱንም አሳውቋል፡፡ይሁንና በዛሬው እለት አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ (DW) የሰጡት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክ አገረስብከት ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ፤ መንግስት እየወሰደ ነው ያሉት የእስራት እርምጃ የተጀመረውን ችግሮችን በሰላማዊ መንግድ በመነጋገር የመፍታቱን ጥረት እንዳያበላሽ ያሰጋል ነው ያሉት፡፡ “በመንግስት በኩል የምናያቸው ምልክቶች ተስፋ ሰጪ ናቸው ብለን እያመን አይደለም፡፡ ምክኒያቱም አንዳንድ ልጆቻችንን አስሯል፡፡ የፈረጁአቸውበትም መንገድ የፀጥታ አጠባበቁን እንዳያበላሽ እሰጋለሁ፡፡ በመሆኑን እኛ ለሰላም በሄድነው ልክ መንግስትም እየሄደ ነው ብለን ለማመን እንቸገራለን፡፡
እኛ ሰላማዊ ሰልፉንም የመሰረዝ ውሳኔውን እስከ መሰረዝ ያደረሰን የትኛውም ሰብዓዊ ፍጡር እንዳጎዳ በማሰብ ነው፡፡”
ለቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ፀሃፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ከዓርቡ ውይይት በኋላ ከሲኖዶሱ በመውጣት ሌላ ሲኖዶስ በመመስረት ከተከሰሱ ወገኖች ጋራ ፊት ለፊት ተገናኝቶ የመወያየት ዕድል ተፈጥሮ እንደሆነና ለዚህም የተቀመጠ አቅጣጫ አለ ወይ የሚል ጥያቄ አቅርበንላቸዋል፡፡ “ለዚያ የተመደቡ የአቀራራቢ ኮሚቴ አባላት አሉ፡፡ ሲኖዶሱን ወክለው የሚደራደሩ ሳይሆን የሚመጡ (የሚመለሱትን) ሰዎች ተቀብለው ወደ እኛ የሚያመጡ፡፡ ከዚያም እኛ በስርዓተ ቤተክርስቲያን መሰረት የሚመጡን ከዚያም አልፎ ጥያቄ የሚያቀርቡ ከሆነ ያንን ጥያቄያቸውን የሚመልስ አንድ ኮሚቴ ተዋቅሯል፡፡”
“የኦሮሚያ ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ መስርተን ኤጲስ ቆጶሳትን ሹመናል” ባሉት አባቶች በኩል በቃል አቀባይነት የሚያገለግሉት መምህር ኃይለሚካኤል ታደሰ ግን እውነተኛ እርቅ የሚመጣው ገለልተኛ ቡድን ተቋቁሞ ጥያቄያችንን ካስተናገደ ነው ባይ ናቸው፡፡ “ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋርም ዓርብ እለት ስንወያይ እነዚህ ቤተክርስቲያን ያቋቋመቻቸው የኮሚቴ አባላት ናቸው የሚያስታርቋችሁ ተብሎ በግድ የተጫነብን ነገር የለም፡፡ እኛ ደግሞ እርቁ አስፈላጊ ከሆነ ገለልተኛ ሽማግሌዎች በሁሉም ወገን ይመረጥ ብለን እናምናለን” ብለዋል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ ቅዱስ ሲኖዶሱ ከፈትኩ ባለው “የይቅርታ በር” መሰረት “አባ ንዋየሥላሴ አክልሉ” የተባሉ አባት በትናንትናው እለት ለቅዱስ ሲኖዶስ የይቅርታ ደብዳቤ በማቅረብ ስለመመለሳቸውና ውዝግብ በተነሳበት ሹመት “አቡነ አቤል የምዕራብ ሐራርጌ አገረስብከት ሊቀጳጳስ” በሚል የተሾሙ አባት ለቀው ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸውን የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ አረጋግጠውልናል፡፡
“የጭሮውን በተመለከተ ህጋዊ የአፋርና ምዕራብ ሀራርጌ አገረስብከት ሊቀጳጳስም እንዳስረዱን ምዕመኑ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ በማቆሙ መልቀቃቸውን አረጋግጠናል፡፡ ትናንት ይቅርታ ጠይቀው የተመለሱ አባትንም ትናንት ተቀብለን ዛሬ ከቅዱስ ፓትሪያርኩ ቀኖና እንዲቀበሉ አድርገናል” ነው ያሉት፡፡
መምህር ኃይለሚካኤል ታደሰ በፊናቸው ትናንት የኢትዮጵያ ኦርቶዶስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ይቅርታ ጠይቀው ተመለሱ ስለተባሉት አባት ማረጋገጫ ቢሰጡም፤ ከጭሮ ተመልሰዋል ስለተባሉት ግን ለስራ ምክንያት የመጡ እንጂ ኃላፊነታቸውን የለቀቁ አይደለም በሚል አስተባብለዋል፡፡ “ትናንት ተመልሰዋል ቅርታ ጠይቀዋል ስለተባሉ አባት ምንም አይደንቀንም፡፡ የክርስቲያኖች ስብስብ ነን፡፡ በመንገዱ ውጣውረዶች ስላሉ፤ ሁሉም እስከ መጨረሻ ይዘልቃል ማለት አይደለም፡፡ ይህ ምርጫቸው ነው እናከብራለን፡፡ አገልግሎቱን ግን አናቋርጥም፡፡ ከጭሮ ተመለሱ የተባሉትን በተመለከተ ግን ምዕመናን ወደ ቤተክርስቲን ስላልሄደ አይደለም ወደዚህ የመጡት፡፡ በስራ ምክንያት ነው ተመልሰውም ይሄዳሉ” ሲሉም አብራርተዋል፡፡
ዓርብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰሞኑን የተወዛገቡ አካላትን በተናጥል ስለማወያየታቸው ቢነገርም በመንግስት በኩል ስለ ኣርቡ ውይይት የተሰጠ ማብራሪያ የለም፡፡ “እስራት በምዕመናን እና አገልጋዮቼ ላይ እየተፈጸመ ነው” በሚል ቤተክርስቲያን ለምታቀርበውም ጥያቄ የፌዴራል ፖሊስ ቃል አቀባይ ጄኢላን አብዲን ጠይቀን ከተለያዩ ተቋማት የተዋቀረው የፀጥታ ግብረኃይል አስፈላጊ በሆነ ጊዜ መግለጫ እንደሚሰጥበት ገልጸው፤ እንደ ተቋማቸው በተናጥል የሚሉት ነገር አለመኖሩን አስረድተውናል፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ