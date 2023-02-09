የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ችግርን የፈታው ስምምነት ይዘት

ለሳምንታት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲያወዛግብ የነበረው ችግር ሙሉ በሙሉ መፈታቱን ትናንት ምሽት በቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ዐስታውቋል። ዐሥር ነጥቦችን ያካተተው የስምምነቱ ዝርዝርም የቤተክርስቲያኗን ሕግጋት እና አንድነት በማክበር የቤተክርስቲያኗ አገልግሎት እንዲቀላጠፍም የሚረዳ ነው ተብሏል።
ለሳምንታት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲያወዛግብ የነበረው ችግር ሙሉ በሙሉ መፈታቱን ትናንት ምሽት በቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ዐስታውቋል። ዐሥር ነጥቦችን ያካተተው የስምምነቱ ዝርዝርም የቤተክርስቲያኗን ሕግጋት እና አንድነት በማክበር የቤተክርስቲያኗ አገልግሎት እንዲቀላጠፍም የሚረዳ ነው ተብሏል።
«ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ዘወትር የምትጠይቀውና ተስማምተው እንዲኖሩ የምትሻቸው፤ ደግሞም የምትፀልየው ለእውነት፣ ፍትህ፣ ፅድቅና ሰላም ነው፡፡ የቤተክርስቲያን መገለጫ የሆኑት እነዚህ መርህዎች ከጥር 14 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ተጥሰው በመጥፋታቸውና ጠባያቸውን ቀይረው በመገኘታቸው፤ የቤተክርስቲያን ጠባዮች ወደ ቤታቸው ይመለሱ ዘንድ በከፍተኛ ሀዘን ፈጣሪያችንን ስንማፀን ቆይተናል፡፡ የቤተክርስቲያን ጩኸቷ ተሰምቶ አሁን ወደ ነበራት ልዕልናዋ ተመልሳለች።»
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በኦሮሚያ ተመሰረተ የተባለውን ሲኖዶስ ከህገ ቤተክርስቲያን ውጪ ነው በማለት ማውገዙን ተከትሎ ለሳምንታት ሲያወዛግብ የቆየው ጉዳይ ትናንት እልባት ማግኘቱን በማስመልከት ከተሰጠ መግለጫ የተቀነጨበ ነው፡፡ ቅዱስ ሲኖዶሱ ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ እና ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች እንዲሁም ከሁለቱም ወገን የተውጣጡ አባቶች በተገኙበት የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ስምምነቱ ቀኖና ቤተክርስቲያንን የጠበቀና የቤተክርስቲያኒቱን አንድነት ያረጋገጠም ነው ብሏልም፡፡ የቅዱስ ሲኖዶሱን መግለጫ በቃል ለመገናኛ ብዙኃን ያነበቡት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተክህነት ሥራ አስከያጅና የባህርዳር አገረስብከት ሊቀጳጳስ ናቸው፡፡
“ችግሩን ለመፍታት በኛ በኩል ብጹ አቡኔ ናትናኤል፣ ብጹ አቡኔ ኤርሚያስ እና ብጹ አቡኔ ሩፋኤል የአገር ሽማግሌዎች በተገኙበት ሰፊ ውይይት ተደርጎ ችግሩ ተፈቷል፡፡ ቅዱስ ሲኖዶስም የተደረሰውን ስምምነት ተቀብሎ ቤተክርስቲያናችንም በሶስቱ አባቶች መመለስ እግዚአብሔርን ታመሰግናለች፡፡ ቅዱስ ዳዊት ወንድሞች አብሮ ቢሆኑ መልካም ነው እንዳለው፤ ከዚህ በኋላ ከተመለሱ ወንድሞቻችን ጋር በብጹ ፓቲርያርካችን እየተመራን የቤተክርስቲያን ደስታም ሆነ ሀዘን እየተጋራን አገልግሎቷን ለማጠናከር እና የምዕመናንን ትያቄ በተገቢው መንገድ ለመመለስ ተግተን የምንሰራ ይሆናል፡፡ በችግሩ አፈታት መንግስት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በቀኖና ቤተክርስቲያን እንዲፈታ ላደረጉት አስተዋጽኦ ልናመሰግን እንወዳለን፡፡”
ስለትናንቱ ስምምነት ተወገዙ በተባሉ አባቶች በኩል አስተያየታቸውን ለማካተት በተለይም ለቃል አቀባያቸው መምህር ኃይለሚካኤል ታደሰ ያቀረብንላቸው ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪና መልእክት ምላሽ ባለማግኘቱ አልተሳካም፡፡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አባል እና የጠቅላይ ቤተክሀህነት ዋና ስራ አስከያጅ አቡኔ አብርሃም ከትናንት መግለጫ በኋላ በሰጡት ማብራሪያ ግን የስምምነቱን ዝርዝር ይዘቶች አብራርተዋል፡፡
በዚህም መሰረት በስምምነቱ በኦሮሚያ ክልል ትምህርት፣ ቅዳሴ እና ሌሎችም አገልግሎቶች እንዲሰጡ የተጀመረው ስራ የህዝቡን ጥያቄ በሚመልስ መልኩ ማጠናከር፣ ኦሮሚያ እና በሌሎችም አከባቢዎች ውስጥ አገልግሎቱ በተዳከመባቸው ቋንቋውን የሚችሉ አገልግጋዮችን በመመደብ አገልግሎት ማጠናከር፣ አገልጋዮችን የሚያሰለጥኑ ተጨማሪ ኮሌጆችን መክፈት፣ ለኦሮሚያ አህጉረስብከት በቋንቋው የሚያገለግሉ በቂ የሆኑ ኤጲስቆጶሳት በቀጣይ የግንቦት ርክበካህናት ተወስኖ እንዲሾሙ፣ የኤጲስቆጶሳት ሹመት ፈጸሙ የተባሉ ሶስቱ ሊቀጳጳሳት ወደ አገረስብከት ኃላፊነታቸውና የክህነት ማዕረጋቸው እንዲመለሱ፣ ቀድሞ በነዚህ አባቶች በኤጲስቆጶስ ማእረግ የተሾሙ ግን ወደ ቀድሞ ክህነታቸው እንዲመለሱ፣ አስተዳደራዊ ተግባራት አገልግሎትን በሚያዘመን መልኩ እንዲሻሻሉ፣ ጥላቻን ከሚያባብሱ ተግባራት መግታት የሚሉ ዝርዝር ጉዳዮች ተካቷልም ነው የተባለው፡፡
ሥዩም ጌቱ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሠ