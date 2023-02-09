 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ችግርን የፈታው ስምምነት ይዘት | ኢትዮጵያ | DW | 16.02.2023

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ችግርን የፈታው ስምምነት ይዘት

ለሳምንታት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲያወዛግብ የነበረው ችግር ሙሉ በሙሉ መፈታቱን ትናንት ምሽት በቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ዐስታውቋል። ዐሥር ነጥቦችን ያካተተው የስምምነቱ ዝርዝርም የቤተክርስቲያኗን ሕግጋት እና አንድነት በማክበር የቤተክርስቲያኗ አገልግሎት እንዲቀላጠፍም የሚረዳ ነው ተብሏል።

«ስምምነቱ ቀኖና ቤተክርስቲያንን የጠበቀና የቤተክርስቲያኒቱን አንድነት ያረጋገጠም ነው»

ለሳምንታት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲያወዛግብ የነበረው ችግር ሙሉ በሙሉ መፈታቱን ትናንት ምሽት በቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ዐስታውቋል። ዐሥር ነጥቦችን ያካተተው የስምምነቱ ዝርዝርም የቤተክርስቲያኗን ሕግጋት እና አንድነት በማክበር የቤተክርስቲያኗ አገልግሎት እንዲቀላጠፍም የሚረዳ ነው ተብሏል።

«ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ዘወትር የምትጠይቀውና ተስማምተው እንዲኖሩ የምትሻቸው፤ ደግሞም የምትፀልየው ለእውነት፣ ፍትህ፣ ፅድቅና ሰላም ነው፡፡ የቤተክርስቲያን መገለጫ የሆኑት እነዚህ መርህዎች ከጥር 14 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ተጥሰው በመጥፋታቸውና ጠባያቸውን ቀይረው በመገኘታቸው፤ የቤተክርስቲያን ጠባዮች ወደ ቤታቸው ይመለሱ ዘንድ በከፍተኛ ሀዘን ፈጣሪያችንን ስንማፀን ቆይተናል፡፡ የቤተክርስቲያን ጩኸቷ ተሰምቶ አሁን ወደ ነበራት ልዕልናዋ ተመልሳለች።» 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በኦሮሚያ ተመሰረተ የተባለውን ሲኖዶስ ከህገ ቤተክርስቲያን ውጪ ነው በማለት ማውገዙን ተከትሎ ለሳምንታት ሲያወዛግብ የቆየው ጉዳይ ትናንት እልባት ማግኘቱን በማስመልከት ከተሰጠ መግለጫ የተቀነጨበ ነው፡፡ ቅዱስ ሲኖዶሱ ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ እና ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች እንዲሁም ከሁለቱም ወገን የተውጣጡ አባቶች በተገኙበት የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ስምምነቱ ቀኖና ቤተክርስቲያንን የጠበቀና የቤተክርስቲያኒቱን አንድነት ያረጋገጠም ነው ብሏልም፡፡ የቅዱስ ሲኖዶሱን መግለጫ በቃል ለመገናኛ ብዙኃን ያነበቡት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተክህነት ሥራ አስከያጅና የባህርዳር አገረስብከት ሊቀጳጳስ ናቸው፡፡ 

Ethiopian Orthodox church press briefing in Addis Abeba Ethiopia today

ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተክህነት ሥራ አስከያጅና የባህርዳር አገረስብከት ሊቀጳጳስ በስተቀኝ

“ችግሩን ለመፍታት በኛ በኩል ብጹ አቡኔ ናትናኤል፣ ብጹ አቡኔ ኤርሚያስ እና ብጹ አቡኔ ሩፋኤል የአገር ሽማግሌዎች በተገኙበት ሰፊ ውይይት ተደርጎ ችግሩ ተፈቷል፡፡ ቅዱስ ሲኖዶስም የተደረሰውን ስምምነት ተቀብሎ ቤተክርስቲያናችንም በሶስቱ አባቶች መመለስ እግዚአብሔርን ታመሰግናለች፡፡ ቅዱስ ዳዊት ወንድሞች አብሮ ቢሆኑ መልካም ነው እንዳለው፤ ከዚህ በኋላ ከተመለሱ ወንድሞቻችን ጋር በብጹ ፓቲርያርካችን እየተመራን የቤተክርስቲያን ደስታም ሆነ ሀዘን እየተጋራን አገልግሎቷን ለማጠናከር እና የምዕመናንን ትያቄ በተገቢው መንገድ ለመመለስ ተግተን የምንሰራ ይሆናል፡፡ በችግሩ አፈታት መንግስት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በቀኖና ቤተክርስቲያን እንዲፈታ ላደረጉት አስተዋጽኦ ልናመሰግን እንወዳለን፡፡”

ስለትናንቱ ስምምነት ተወገዙ በተባሉ አባቶች በኩል አስተያየታቸውን ለማካተት በተለይም ለቃል አቀባያቸው መምህር ኃይለሚካኤል ታደሰ ያቀረብንላቸው ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪና መልእክት ምላሽ ባለማግኘቱ አልተሳካም፡፡  የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አባል እና የጠቅላይ ቤተክሀህነት ዋና ስራ አስከያጅ አቡኔ አብርሃም ከትናንት መግለጫ በኋላ በሰጡት ማብራሪያ ግን የስምምነቱን ዝርዝር ይዘቶች አብራርተዋል፡፡ 

በዚህም መሰረት በስምምነቱ በኦሮሚያ ክልል ትምህርት፣ ቅዳሴ እና ሌሎችም አገልግሎቶች እንዲሰጡ የተጀመረው ስራ የህዝቡን ጥያቄ በሚመልስ መልኩ ማጠናከር፣ ኦሮሚያ እና በሌሎችም አከባቢዎች ውስጥ አገልግሎቱ በተዳከመባቸው ቋንቋውን የሚችሉ አገልግጋዮችን በመመደብ አገልግሎት ማጠናከር፣ አገልጋዮችን የሚያሰለጥኑ ተጨማሪ ኮሌጆችን መክፈት፣ ለኦሮሚያ አህጉረስብከት በቋንቋው የሚያገለግሉ በቂ የሆኑ ኤጲስቆጶሳት በቀጣይ የግንቦት ርክበካህናት ተወስኖ እንዲሾሙ፣ የኤጲስቆጶሳት ሹመት ፈጸሙ የተባሉ ሶስቱ ሊቀጳጳሳት ወደ አገረስብከት ኃላፊነታቸውና የክህነት ማዕረጋቸው እንዲመለሱ፣ ቀድሞ በነዚህ አባቶች በኤጲስቆጶስ ማእረግ የተሾሙ ግን ወደ ቀድሞ ክህነታቸው እንዲመለሱ፣ አስተዳደራዊ ተግባራት አገልግሎትን በሚያዘመን መልኩ እንዲሻሻሉ፣ ጥላቻን ከሚያባብሱ ተግባራት መግታት የሚሉ ዝርዝር ጉዳዮች ተካቷልም ነው የተባለው፡፡

ሥዩም ጌቱ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ሸዋዬ ለገሠ
 

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«ስምምነቱ ቀኖና ቤተክርስቲያንን የጠበቀና የቤተክርስቲያኒቱን አንድነት ያረጋገጠም ነው»

ተዛማጅ ዘገባዎች

The fourth Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church- Abune Merkorios Abune Mathias and Abune Merkorios Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann – März 20222 Author – Solomon Muchie (DW Correspondent)

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እና የመንግሥት ውዝግብ 09.02.2023

የኢትዮጵያ መንግሥት "ሀገራዊ መረጋጋትን ለመፍጠር እና የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ጠንካራ ሕግ የማስከበር እርምጃ" እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለእሁድ ለተጠራው ሰልፍ "መንግሥት ተገቢውን ጥበቃ" እንዲያደርግ አሊያም ሕገ መንግሥታዊ ጥያቄዎችን በአግባቡ እንዲመለስ አሳስቧል።

ችግሩ «በቤተክርስቲያኗ ቀኖና መሰረት ተፈቷል» ቅዱስ ሲኖዶስ

ችግሩ «በቤተክርስቲያኗ ቀኖና መሰረት ተፈቷል» ቅዱስ ሲኖዶስ 15.02.2023

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስና «የኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ» በማቋቋማቸው በተወገዙት ሦስት ሊቃነ ጳጳሳት መካከል የተፈጠረው ችግር በቤተክርስቲያኗ ቀኖና መሰረት ተፈቷል ሲሉ ብጹእ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዛሬ ማምሻውን አስታውቀዋል።

***Nutzung nicht als TOP-Bild im ROAD-Design!*** Nominierung des neuen Erzbischofs Aba Sawiros Seyoum Getu, DW | eingestellt Ende Januar 2023

ቃለ መጠይቅ ከ«ኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ» ቃል አቀባይ 14.02.2023

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ቀኖና ጥሰዋል በሚል በውግዘት የለያቸው እና ራሳቸውን «የኦሮሚያ ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ» በሚል የሰየሙት አካላት ቃል አቀባይ መምህር ኃይለሚካኤል ታደሰን የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ አነጋግሯቸዋል።