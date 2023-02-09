 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን አዲስ ኮሚቴ አቋቋመመች | ኢትዮጵያ | DW | 23.05.2023

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን አዲስ ኮሚቴ አቋቋመመች

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ "ችግር ባለባቸውና እና አስፈላጊ በሆኑ አኅጉረ ስብከቶች" ዘጠኝ አዳዲስ ኤጴስ ቆጶሳትን ለመሾም ሰባት አባላት ያሉት አስመራጭ ኮሜቴ መሰየሟን አስታወቀች።ሲመተ ጵጵስናው የሚከናወንበት ቀን እና ሁኔታ ወደፊት ይገለፃል ብላለች።

ሲኖዶሱ ሰባት አባላት ያሉት ኮሜቴ አቋቋመ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ "ችግር ባለባቸውና አስፈላጊ በሆኑ  አኅጉረ ስብከቶች" ዘጠኝ አዳዲስ ኤጴስ ቆጶሳትን ለመሾም ሰባት አባላት ያሉት አስመራጭ ኮሜቴ መሰየሟን አስታወቀች።ሲመተ ጵጵስናው የሚከናወንበት ቀን እና ሁኔታ ወደፊት ይገለፃል ያለችው ቤተ ክርስትያኗ ላለፉት ዘጠኝ ቀናት ሲደረግ ስለቆየው ጉባኤ እና ውጤት የማጠቃለያ መግለጫ ነገ ከቀትር በኋላ በቅዱስ ፓትርያርኩ ይሰጣል በማለት አስታውቃለች።"ቤተ ክርስትያኗን የሚጠቅም" የተባለ ውሳኔ ስለመተላለፉም ተነግሯል። ይህም የምልአተ ጉባኤው አባላት በሙሉ የተስማሙበት ውሳኔ ስለመሆኑ ተገልጿል።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ የግንቦቱን ርክበ ካህናት ጉባኤውን ለዘጠኝ ቀናት ሲያደርግ ሰንብቶ ትናንት አጠናቋል።
ስለ ጉባኤው እና የውይይቱ ፍሬ ነገር ተጨማሪ ማብራሪያ የጠየቅናቸው የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ፀሐፊ አቡነ ጴጥሮስ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ነገ ረቡእ ከቀትር በኋላ በጉዳዩ ዙሪያ ጠቅላላ መግለጫ እንደሚሰጡና በስፍራው ተገኝተን መዘገብ እንደምንችል ገልፀውልናል።
ሆኖም ዋና ፀሐፊው ለቤተ ክርስትያኗ መገናኛ ዐውታር በሰጡት አጭር መግለጫ ምልዐተ ጉባኤው በስብሰባው መቋጫ ውሳኔ መተላለፉን ገልፀዋል።
"ሁላችንም ተወያይተን ፣ ሁላችንም ሀሳብ ሰጥተን ፣ ቤተ ክርስትያንን የሚጠቅመው ምንድን ነው የሚለውን በሱ ላይ ውሳኔ ተላልፏል። ስለዚህ በሁለት የተከፈለ የኤጲስ ቆጶሳት የሹመት ሂደት ይካሄዳል ተብሎ ነው የተወሰነው።" ብለዋል።

Ethiopian Orthodox church press briefing in Addis Abeba Ethiopia today


ለዘጠኝ ቀናት ሲካሄድ የቆየው የቅዱስ ሲኖዶሱ ምልአተ ጉባኤ ትናንት ሲጠናቀቅ "ብዙ ውይይቶች ተካሂደዋል" ያሉት አቡነ ጴጥሮስ ሲመቱ የሚከናወንበት ቀን እና ሁኔታ ወደፊት እንደሚገለጽም አስታውቀዋል። በሁኔታዎች ሁሉ ብዙ የተጨነቁ ምእመናን መኖራቸውን ገልፀው የቤተ ክርስትያኗን ጉዳይ በቅርበት ሲከታተሉ ስለቆዩ ምስጋና አቅርበዋል።
"ቤተ ክርስትያን የምትፈልገው ምንድን ነው የሚለውን የተወያየንበት ጊዜ ነው። ማድረግ የሚገባንን በምክክር እያደረግን ቤተ ክርስትያናችን ወደ ከፍታ ማውጣት እንዳለብን እናምናለን" ሲሉም ገልፀዋል።

በሌላ በኩል የቅዱስ ሲኖዶሱ ምልዐተ ጉባኤ እየተደረገ በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለስልጣን ለማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ጣቢያ የሰጠውን ፈቃድ በጊዜያዊነት ማገዱን አስታውቋል። ባለስልጣኑ ለእግዱ ምክንያት ብሎ የጠቀሰው "ከሃይማኖት እና መገናኛ ብዙኃን ሚና ውጪ በሆነ አግባብ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ የሚያካሂደውን ስብሰባ የሚያውክ እና ሕዝብን ለግጭት የሚያነሳሳ መልእክት ማሰራጨቱ በመረጋገጡ" እና ይህም በሀገር ሁለንተናዊ ሰላም ላይ ጉዳት ሊያስከትል የሚችል መሆኑን ጠቅሷል።
ማህበረ ቅዱሳን በበኩሉ የመገናኛ ብዙኃን ባለስልጣን ለጊዜያዊ እገዳ የሰጠው ምክንያት "ማኅበሩ ከተቋቋመለት ዓለማ ውጭ ሆኖ አግኝተነዋል" ብሏል። ውሳኔውን "ሊያሳግድ ይቅርና ጥያቄ ሊነሳበት የማይገባ" ጉዳይ መሆኑን ማኅበሩ ይረዳል ሲልም ባወጣው መግለጭል አስትልውቋል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ በዓመት ሁለት ጊዜ ጥቅምት እና ግንቦት ወራቶች ሲብቱ በቤተ ክርስትያኗ መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ ለቀናት ለውይይት ይቀመጣል።

ሰለሞን ሙጨ
አዜብ ታደሰ
ፀሀይ ጫኔ

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ሲኖዶሱ ሰባት አባላት ያሉት ኮሜቴ አቋቋመ

ተዛማጅ ዘገባዎች

The fourth Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church- Abune Merkorios Abune Mathias and Abune Merkorios Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann – März 20222 Author – Solomon Muchie (DW Correspondent)

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እና የመንግሥት ውዝግብ 09.02.2023

የኢትዮጵያ መንግሥት "ሀገራዊ መረጋጋትን ለመፍጠር እና የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ጠንካራ ሕግ የማስከበር እርምጃ" እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለእሁድ ለተጠራው ሰልፍ "መንግሥት ተገቢውን ጥበቃ" እንዲያደርግ አሊያም ሕገ መንግሥታዊ ጥያቄዎችን በአግባቡ እንዲመለስ አሳስቧል።

ችግሩ «በቤተክርስቲያኗ ቀኖና መሰረት ተፈቷል» ቅዱስ ሲኖዶስ

ችግሩ «በቤተክርስቲያኗ ቀኖና መሰረት ተፈቷል» ቅዱስ ሲኖዶስ 15.02.2023

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስና «የኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ» በማቋቋማቸው በተወገዙት ሦስት ሊቃነ ጳጳሳት መካከል የተፈጠረው ችግር በቤተክርስቲያኗ ቀኖና መሰረት ተፈቷል ሲሉ ብጹእ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዛሬ ማምሻውን አስታውቀዋል።

«ሰው ቅሬታውን በፆም በፀሎት መግለፁ ነገሩን ያስተነፍሰዋል እንጂ አይጎዳም»

«ሰው ቅሬታውን በፆም በፀሎት መግለፁ ነገሩን ያስተነፍሰዋል እንጂ አይጎዳም» 10.02.2023

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ባደረገዉ ጥቁር የመልበስ ጥሪ መሠረት ሰሞኑን በርካታ የዕምነቱ ተከታዮች ወይም አጋርነታቸውን መግለፅ የፈለጉ ሰዎች ጥቁር መልበስ መከልከላቸውን በተለያየ መንገድ ይፋ ሲያደርጉ ተስተውሏል። ለመሆኑ አንድ መሥሪያ ቤት ጥቁር መልበስን መቼ ሊከለክል ይችላል? አጋርነትስ እንዴት ይገለፃል?