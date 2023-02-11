የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የጠራው ሰልፍ መራዘሙ

በውይይቱ ቤተክርስቲያኗ በአሰራሯ ላይ ምንም አይነት ድርድር እንደሌላት ተነስቶ መንግስትም ይህንኑን በመቀበል የቤተክርስቲያንቱን ሉዓላዊት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ አረጋግጧል ተብሏል፡፡
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለነገ እሁድ የካቲት 05 ቀን 2015 ዓ.ም. ጠርታ የነበረውን አገርአቀፍና ዓለማቀፋዊ የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪን ላልተወሰነ ጊዜ አራዘመች፡፡
የቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳመለከተው ትናንት የቤተክርስቲያኗ አባቶች ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በተደረገው ውይይት አበረታች መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ትናንት ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ስላደረጉት ምክክር ላይ አተኩሮ በሰጠው ባዛሬው መግለጫው፤ ከቤተክርስቲያን ስርዓት ባፈነገጠ መልኩ ተሰጥቷል ባለው ስልጣነ ጵጵስናን ተከትሎ የመጣው ተግባር የቤተክርስቲያን ሉዓላዊ ተቋምነትን ሽሮ ህልውናዋ ላይም አደጋ ደቅኖ ነበር ብሏል፡፡
ይህንኑን ፈተናውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመታገል ሲኖዶሱ ሃሙስ ለታ ለነገ እሁድ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶ እንደነበር ያስታወሰው መግለጫው፤ መንግስት በትናንትናው እለት ለብጹአን አባቶች ባቀረበው ጥሪ ከአገር ሽማግሌዎች ጋር በመሆን ውጤታማ የተባለ ውይይት ማድረጋቸውንም አመልክቷል፡፡ የሲኖዶሱን የጽሁፍ መግለጫ ለመገናኛ ብዙሃኑ በቃል ያነበቡት የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሃፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክ ሃገረስብከት ሊቀጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ በውይይቱ ቤተክርስቲያኗ በአሰራሯ ላይ ምንም አይነት ድርድር እንደሌላት ተነስቶ መንግስትም ይህንኑን በመቀበል የቤተክርስቲያንቱን ሉዓላዊት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ አረጋግጧል ብለዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ ከፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር 13 የቤተክርስቲያኗ አባቶች ባደረጉት በትናንቱ ውይይት በተለያዩ ቦታዎች የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ላይ እየተፈጸመ ነው የተባለ ወከባ እና የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እንዲገታም ከስምምነት ላይ መደረሱን የሲኖዶሱ መግለጫ አትቷል፡፡
በውይይቱ በተደረሰው ገንቢ የተባለው መግባባት ቤተክርስቲያኗ ለነገ ጠርታ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ መራዘሙን ያመለከተው የሲኖዶሱ መግለጫ፤ መንግስትም የቤተክርስቲያኗን አሰራር ተከትሎ ችግሮችን ይፈታል ተብሎ ታምኗል ተብሏል፡፡
የቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫ አስቸጋሪ በተባለ ወቅት ከቤተክርስቲያኗ ጎን የቆሙትን በማመስገን ወደፊት የሚደረስበት ሂደቶችን በተመለከተ ግን በየጊዜው ለእምነቱ ተከታዮች መግለጫዎች እንደሚሰጡም ተነግሯል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር