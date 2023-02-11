 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የጠራው ሰልፍ መራዘሙ | ኢትዮጵያ | DW | 11.02.2023

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የጠራው ሰልፍ መራዘሙ

በውይይቱ ቤተክርስቲያኗ በአሰራሯ ላይ ምንም አይነት ድርድር እንደሌላት ተነስቶ መንግስትም ይህንኑን በመቀበል የቤተክርስቲያንቱን ሉዓላዊት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ አረጋግጧል ተብሏል፡፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የጠራው ሰልፍ መራዘሙን

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለነገ እሁድ የካቲት 05 ቀን 2015 ዓ.ም. ጠርታ የነበረውን አገርአቀፍና ዓለማቀፋዊ የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪን ላልተወሰነ ጊዜ አራዘመች፡፡
የቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳመለከተው ትናንት የቤተክርስቲያኗ አባቶች ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በተደረገው ውይይት አበረታች መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ትናንት ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ስላደረጉት ምክክር ላይ አተኩሮ በሰጠው ባዛሬው መግለጫው፤ ከቤተክርስቲያን ስርዓት ባፈነገጠ መልኩ ተሰጥቷል ባለው ስልጣነ ጵጵስናን ተከትሎ የመጣው ተግባር የቤተክርስቲያን ሉዓላዊ ተቋምነትን ሽሮ ህልውናዋ ላይም አደጋ ደቅኖ ነበር ብሏል፡፡

Ethiopian Orthodox church press briefing in Addis Abeba Ethiopia today

ይህንኑን ፈተናውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመታገል ሲኖዶሱ ሃሙስ ለታ ለነገ እሁድ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶ እንደነበር ያስታወሰው መግለጫው፤ መንግስት በትናንትናው እለት ለብጹአን አባቶች ባቀረበው ጥሪ ከአገር ሽማግሌዎች ጋር በመሆን ውጤታማ የተባለ ውይይት ማድረጋቸውንም አመልክቷል፡፡ የሲኖዶሱን የጽሁፍ መግለጫ ለመገናኛ ብዙሃኑ በቃል ያነበቡት የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሃፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክ ሃገረስብከት ሊቀጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ በውይይቱ ቤተክርስቲያኗ በአሰራሯ ላይ ምንም አይነት ድርድር እንደሌላት ተነስቶ መንግስትም ይህንኑን በመቀበል የቤተክርስቲያንቱን ሉዓላዊት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ አረጋግጧል ብለዋል፡፡

Ethiopian Orthodox church press briefing in Addis Abeba Ethiopia today


ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ ከፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር 13 የቤተክርስቲያኗ አባቶች ባደረጉት በትናንቱ ውይይት በተለያዩ ቦታዎች የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ላይ እየተፈጸመ ነው የተባለ ወከባ እና የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እንዲገታም ከስምምነት ላይ መደረሱን የሲኖዶሱ መግለጫ አትቷል፡፡ 
በውይይቱ በተደረሰው ገንቢ የተባለው መግባባት ቤተክርስቲያኗ ለነገ ጠርታ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ መራዘሙን ያመለከተው የሲኖዶሱ መግለጫ፤ መንግስትም የቤተክርስቲያኗን አሰራር ተከትሎ ችግሮችን ይፈታል ተብሎ ታምኗል ተብሏል፡፡ 
የቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫ አስቸጋሪ በተባለ ወቅት ከቤተክርስቲያኗ ጎን የቆሙትን በማመስገን ወደፊት የሚደረስበት ሂደቶችን በተመለከተ ግን በየጊዜው ለእምነቱ ተከታዮች መግለጫዎች እንደሚሰጡም ተነግሯል፡፡  
ሥዩም ጌቱ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
 

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