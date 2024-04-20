የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያን ምዕምናን ሰልፍ በፍራንክፈርት

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያን ምዕምናን ሰልፍ በፍራንክፈርትቅዳሜ፣ ሚያዝያ 12 2016
በጀርመን የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያን ምዕምናን በፍራንክፈርት ከተማ ሰልፍ አካሔዱ። የሰልፍ ጥሪ የተላለፈው በጀርመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከት ስም ነው። በተለያዩ የጀርመን ከተሞች የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት አባቶች እና ምዕምናን መሳተፋቸውን በጀርመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ካሕናት መራዊ ተበጀ ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል።
በጀርመን የኢኦተቤ/ክርስቲያን ምሥረታ 40ኛ ዓመት
በኢትዮጵያ በተለይ ባለፉት “ስድስት ዓመታት ውስጥ የተደረገው ግፍ፣ ሰቆቃ፣ ጩኸት፣ የገዳማት መደፈር፣ የመናንያን መነኮሳት መሞት፣ የሕዝቦች መፈናቀል፣ በሀገሪቱ ላይ የሚደርሰው እና የሚታየው ቀውስ ሁሉ” ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ እንዳስገደዳቸው ሊቀ ካሕናት መራዊ ተበጀ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
ሊቀ ካሕናት መራዊ ተበጀ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ውስጥ በሚገኘው የዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም የተፈጸመውን የመነኮሳት ግድያ በምሳሌነት ጠቅሰዋል።
“በደብረ ኤልያስ የተደረገው፣ በሌሎቹም ቦታዎች የተደረገው ጥፋት እና እልቂት እጅግ እያስቆጨን፣ እጅግም እያናደደን፣ ብሶታችንም ከለት ወደ ዕለት እየበዛ፣ እየከፋ በመሔዱ እነሆ ድምጻችንን እናሰማለን” ሲሉ ተናግረዋል።
ዛሬ ቅዳሜ ቀትር ሰልፉ እየተካሔደ በሚገኝበት ወቅት ሊቃ ካሕናት መራዊ ተበጀን በስልክ አነጋግሪያቸዋለሁ።
ቃለ ምልልሱን ለማድመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ
እሸቴ በቀለ