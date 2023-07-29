የኢትዮጵያ እና ሩሲያ ግንኙነት አንድምታ

ኢትዮጵያ እና ሩሲያ በሳይበር ሴኪዩሪቲ እና የአየር አገልግሎት ዘርፎች የትብብር ሥምምነት ተፈራርመዋል። ሥምምነቶቹ የተፈረሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በተሳተፉበት የሩሲያ አፍሪካ ሁለተኛ ጉባኤ ጎን ጎን ነው። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ከሩሲያ የሚኖራት ግንኙነት ከምዕራባውያኑ ባበጀችው ወዳጅነት ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ልዑካቸውን ይዘው በአፍሪካ-ሩሲያ ጉባኤ ላይ ከተሳተፉ የአፍሪካ መሪዎች ተጠቃሽ ናቸው፡፡ ሰሞነኛ የዓለም ትኩረት ሆኖ በቆየው በዚህ ጉባኤ ላይ ከመሳተፍም ባሻገር የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ከሩሲያ ፕሬዝዳንት ቪላድሚር ፑቲን ልዩ አቀባበል እንደተደረገላቸው ተነግሯል፡፡ ሁለቱ አገራት ከጉባኤው ጎን ለጎን በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይም ተወያይተው ስምምነትም አኑረዋል፡፡
ለመሆኑ ይህ የኢትዮጵያ እና ሩሲያ ግንኙነት ሞስኮ አሁን ላይ ከዩክሬስ-ሩሲያ ጦርነት የተነሳ አሜሪካን ጨምሮ ከምእራባውያን ጋር ከገባችበት መካረር አንጻር፤ ኢትዮጵያ የትግራዩን ጦርነት በሰላም ከቋጨች በኋላ ከምእራቡ ዓለም ጋር እያሻሻለች ያለችውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ይጎዳው ይሆን?
የምስራቅ አፍሪካን ፖለቲካ በቅርበት በመከታተል በመተንተን የሚታወቁት አብዱራሃማን ሴይድ በፍጹም ይላሉ፡፡ “በዚህ ጉባኤ ላይ የተጠሩት መላ የአፍሪካ መሪዎች ናቸው፡፡ ለምሳሌ ብንወስድ ያለፈረንሳይ ፍላጎት እምብዛም የማይንቀሳቀሱ ከ10 የማያንሱ የምእራብ አፍሪካ አገራት አሉ፡፡ እነሱም ጭምር ናቸው በዚህ ጉባኤ ላይ የተሳተፉት፡፡ ኢትዮጵያም ከተሳትፎም አልፎ ከሩሲያ ጋር ግንኙነትና ስምምነት ማድረግ ከአሜሪካ ጋር ያለውን ግንኙነት አደጋ ውስጥ ያስገባል ማለት አይደለም፡፡ የኢትዮጵያ እና ሩሲያ ግንኙነት ደግሞ ዓመታትን ያስቆጠረ እንደመሆኑና ሁለቱ አገራት በብዙ እሴቶች የሚገናኙ እንደመሆኑ ሌላውን ሊያስቆጣ አይችልም፡፡”
በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት የዲፕሎማሲ ባለሙያው ዶ/ር ዳርስከዳር ታዬ በፊናቸው በሚሰጡት ማብራሪያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱ ወገንተኝነት ጎልቶበት ወደ ወታደራዊ እና ፖለቲካዊ ትብብር እስካላመራ ድረስ ከሌላው ወገን ስጋት የሚፈጥር አይሆንም ባይ ናቸው፡፡ “ቻይና፣ ሩሲያ እና አሜሪካ የምትመራው የምዕራቡ ዓለም ፉክክር ውስጥ በገባበት ባሁን ወቅት ከታዳጊ አገራት ጋር የሚደረገው የዲፕሎማሲ መልክ አሁን ላይ አወዛግቧል፡፡ ኢትዮጵያን በተመለከተ ግን አሁን ላይ ከሩሲያ ጋር የሚኖራት ዲፕሎማሲ ወገንተኝነት እስካልተያዘበት ድረስ ችግር አያመጣም፡፡ በዘላቂነት ግን ፉክክሩ እየሰፋ ከሄደ አንዱን ምረጡ መባሉ አይቀርም፡፡”
የፖለቲካ ተንታኙ አብዱራሃማን እንደሚሉት በሁለቱ አገራት መካከል ለዘመናት የቆየው የወታደራዊ እና ዲፕሎማሲያዊ ጠንካራ ግንኙነትም አስቀድሞ የሚታወቅና የጠበቀውን ግንኙነትም ተጠባቂ የሚያደርግ ነው፡፡ “ከሀጎርጎሳውያኑ 1974 ጀምሮ የኢትዮጵያ ሰራዊት በሙሉ የአሜሪካ ሳይሆን የሩሲያ ትጥቅ ነው የታጠቀው፡፡ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ አሁንም በአገር ውስጥ እና ለውጪም ጉዳዮች የሩሲያ ድጋፍ ያሻታል፡፡ ከዲፕሎማሲም አንጻር ስናየው በቅርቡ እንኳ በኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የእርሰበርስ ጦርነት በተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት ሩሲያ ከቻይና ጋር ጸንታ ቆመችው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢ አህምድ ምንግስት ጎን መሆኑ ታላቅ ባለውለታ ያደርጋታል፡፡”
ከአንድ ሳምንት በፊት የሩሲያ-አፍሪካ ጉባኤ ከመጀመሩ አስቀድሞ የዩክሬን ፕሬዝዳት ቮሎድሚር ዜሌኒስኪ ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጋር በስልክ ተወያይተው ነበር፡፡ በሳምንቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ ከዩክሬን ጋር አይንና ናጫ ከሆነች ሩሲያ ጋር ጎልቶ የታየውን ዲፕሎማሲያዊ ስምምነት አድርጋለች፡፡ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ የተባሉት የምስራቅ አፍሪካው የፖለቲካ ተንታኝ አቶ አብዱራሃማን፤ ነገሩ የሚያሳየው የኢትዮጵያን ገለልተኛ አቋም ነው ብለዋል፡፡
“ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችውን ጦርነት ተከትሎ የውሳኔ ሃሳብ ለማሳለፍ ስንቀሳቀስ፤ ኢትዮጵያ ገለልተኛ አቋም ነበር የያዘችው፡፡ የህ አቋሟ እንደ ኤርትራ ያሉ አገራት ገሩሲያ ጎን ለመቆም ካሳለፉት የውሳኔ ሃሳብም ይለያል፡፡ ስለዚህ ይህ የሚያሳየው የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ መንግስት ከሩሲያ ጋርም የጠነከረ ግንኙነት ብኖረው ከዩክሬንም የሚገኙ ጥቅሞች ስለሚኖሩ ያንንም ለመግፋት የፈለጉ አይመስልም፡፡ በጥቅሉ ገለልተኛ አቋም ለመያዝ የፈለጉ ይመስላል፡፡ ያየነውም የዚሁ ማሳያ ነው” ብለዋል ተንታኙ፡፡
በዓለማቀፉ ገቢያ በዶላር መገበያየት ያሰለቻቸው የአፍሪካ አገራት ቢያንስ አህጉራዊ የመገበያያ ገንዘብ ለመፍጠር ስለማሰባቸው ተደጋግሞ ይነገራል፡፡
ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ አገራትም BRICS የተባለውን ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ የሚገኙበት የአገራት ማህበርን ለመቀላቀል እየጣሩ ነው፡፡ የእነዚህ አገራት አንዱ ጥረት ከዶላር ሌላ ዓለማቀፍ የመገበያያ ገንዘብን ማጠናከርም ነው፡፡ አፍሪካ እና ሩሲያ መካከል ለሁለት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የቆየው ጉባኤም ትናንት መጠናቀቁ ይታወቃል፡፡
ሥዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ