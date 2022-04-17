የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ትኩረት ምን ሊሆን ይገባል?  

ውይይት ከሁለት ወር በፊት ስራ የጀመረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን በኅብረተሰቡ መካከል መተማመንን ለማጎልበትና ምቹ የውይይቱ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ሊያተኩርባቸው የሚገቡ መሰረታዊ መርሆችን የተመለከተ ነበር።ስር የሰደዱ የማኅበረሰብና የፖለቲካ ልዩነቶችን በመፍታት ረገድ የክልላዊና አካባቢያዊ ተዋናዮች ሚናና ሃላፊነትም በውይይቱ ተነስቷል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይት እንዲሳካ ቅድሚያ ሊሰጣቸው በሚገቡ ጉዳዮች ላይ ትናንት ለንደን ውስጥ ውይይት ተካሄደ ።መቀመጫውን ለንድን ብሪታንያ ያደረገው ቻተተምሀውስ ሮያል ዓለም አቀፍ ጉዳዮች የሚባለው ተቋም ያዘጋጀው ይኽው ውይይት ከሁለት ወር በፊት ስራ የጀመረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን በኅብረተሰቡ መካከል መተማመንን ለማጎልበትና ምቹ የውይይቱ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ሊያተኩርባቸው የሚገቡ መሰረታዊ መርሆችን የተመለከተ ነበር።በውይይቱ ፣ስር የሰደዱ የማኅበረሰብና የፖለቲካ ልዩነቶችን በመፍታት ረገድ የክልላዊና አካባቢያዊ ተዋናዮች ሚናና ሃላፊነትም መነሳቱን የለንደኑ ወኪላችን ድልነሳ ጌታነህ ዘግቧል።
ድልነa ጉታነህ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ