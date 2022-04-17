 የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ትኩረት ምን ሊሆን ይገባል? | ኢትዮጵያ | DW | 12.05.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ትኩረት ምን ሊሆን ይገባል?

ውይይት ከሁለት ወር በፊት ስራ የጀመረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን በኅብረተሰቡ መካከል መተማመንን ለማጎልበትና ምቹ የውይይቱ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ሊያተኩርባቸው የሚገቡ መሰረታዊ መርሆችን የተመለከተ ነበር።ስር የሰደዱ የማኅበረሰብና የፖለቲካ ልዩነቶችን በመፍታት ረገድ የክልላዊና አካባቢያዊ ተዋናዮች ሚናና ሃላፊነትም በውይይቱ ተነስቷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 02:26

የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ትኩረት ምን ሊሆን ይገባል?

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይት እንዲሳካ ቅድሚያ ሊሰጣቸው በሚገቡ ጉዳዮች ላይ ትናንት ለንደን ውስጥ ውይይት ተካሄደ ።መቀመጫውን ለንድን ብሪታንያ ያደረገው ቻተተምሀውስ ሮያል ዓለም አቀፍ ጉዳዮች የሚባለው ተቋም ያዘጋጀው ይኽው ውይይት ከሁለት ወር በፊት ስራ የጀመረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን  በኅብረተሰቡ መካከል መተማመንን ለማጎልበትና ምቹ የውይይቱ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ሊያተኩርባቸው የሚገቡ መሰረታዊ መርሆችን የተመለከተ ነበር።በውይይቱ ፣ስር የሰደዱ የማኅበረሰብና የፖለቲካ ልዩነቶችን በመፍታት ረገድ የክልላዊና አካባቢያዊ ተዋናዮች ሚናና ሃላፊነትም መነሳቱን የለንደኑ ወኪላችን ድልነሳ ጌታነህ ዘግቧል።  
ድልነa ጉታነህ 
ኂሩት መለሰ 
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የኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይት ኮሚሽን አዋጅ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይት ኮሚሽን አዋጅ 16.12.2021

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበው አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ለዝርዝር ዕይታ ለሕግ ፍትሕ እና ዴሞክራሲ ጉፋዮች ቋሚ ኮሚቴ መራው።

የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስራ ጀመረ

የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስራ ጀመረ 25.03.2022

ሁሉም ኢትዮጵያ ለብሔራዊ ምክክር እንዲዘጋጅ ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ  ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ዛሬ ኮሚሽኑ በይፋ ስራውን መጀመሩን ባሳወቀበት ስነ ስርዓት ላይ  ባሰሙት ንግግር የትምህርት ደረጃ እድሜና ጾታ ሳይለይ ሁሉም ኢትዮጵያ ለብሔራዊ ምክክር እንዲዘጋጅ ጠይቀዋል።