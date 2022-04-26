የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት አቀረበ  

የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሕግ ከተቋቋመ አራት ወራት ገደማ ተቆጠሩ። ለኢትዮጵያ ሥር የሰደዱ ችግሮች መፍትሔ የማፈላለግ ኃላፊነት የተጣለበት ተቋም የሚመሩ ኮሚሽነሮች በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተሾሙ ሶስት ወራት አልፈዋል። የኮሚሽኑ ኃላፊዎች እስከ ዛሬ ያከናወኗቸውን ሥራዎች እና የገጠሟቸውን ፈተናዎች በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ከመጠን በላይ መፍትሔ የመጠበቅ ፍላጎት፣ ጥርጣሬ ፣ ውጫዊ እና ውስጣዊ ጣልቃ ገብነቶች እንዲሁም የተከማቹ አጀንዳዎች መኖር ሥራውን ከጀመረበት የካቲት 2014 ዓ.ም ጀምሮ የገጠሙት ችግሮች መሆናቸውን የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታወቀ።
ልዩነት አክሳሪ እና አውዳሚ መሆኑ በሕዝብ ዘንድ እምነት ማሳደሩን፣ መንግሥት ይህንን አጀንዳ በሙሉ ኃላፊነት መቀበሉን ደግሞ በአዎንታ መምልከቱን ኮሚሽኑ እስካሁን ያከናወነውን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርብ ገልጿል።
የመወያያ አጀንዳዎችን የመቅረጽ ሂደት ፣ አዋጁ የሚተገበርበትን መመሪያዎችንና ደንቦችን እንዲሁም እቅድ አዘጋጅቶ በፍጥነት ወደ ተጨባጭ ተግባር መግባት እንደሚገባም ተገልጿል።
የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ በልሂቃን መካከል በአገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመኖሩ ፣ በመካከላቸው ያለው አለመተማመን እና ጥርጣሬ የዴሞክራሲ የሽግግር ሂደቱን ፈታኝ በማድረጉ አስፈላጊነቱ ታምኖበት የካቲት 12 ቀን 2014 ዓ.ም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ አስቸኳይ ስብሰባ በ13 ተቃውሞና በ 1 ድምጸ ተዓቅቦ ማቋቋሚያ አዋጁ በአብላጫ ድምፅ የፀደቀለት ኮሚሽን ነዉ።
ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ
አዜብ ታደሰ