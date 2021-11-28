 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን ርዳታ ለአማራ ክልል ተፈናቃዮች  | ኢትዮጵያ | DW | 03.12.2021

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን ርዳታ ለአማራ ክልል ተፈናቃዮች 

በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት በአማራ በአፋርና በትግራይ ክልሎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተፈናቅለዋል። በአማራ ክልል ጦርነቱ ከ2 ሚሊዮን በላይ ወገኖች አፈናቅሏል። ተፈናቃዮቹም ለከፋ ችግር መዳረጋቸው በተደጋጋሚ ተገልጿል።ህወሓት በተቆጣጠራቸው የአማራ ክልል አካባቢዎችም 6 ሚሊዮን ወገኖች የከፋ ረሀብ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:07

እርዳታ ለአማራ ክልል ተፈናቃዮች 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን በአማራ ክልል በጦርነት ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል እርዳታ ሰጠ። የፌደሬሽኑ ፕረዚደንት አትሌት ደራርቱ ቱሉ እርዳታውን ባሕር ዳር በመገኘት እ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ ለአማራ ክልል ማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን አበርክታለች።
በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት በአማራ፣ በአፋርና በትግራይ ክልሎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በዘመድና በየመጠለያ ጣቢያዎች ለተለያዩ ችግሮች ተጋልጠው ይገኛሉ፣ በተለይ በአማራ ክልል ጦርነቱ ከ2 ሚሊዮን በላይ ወገኖች አፈናቅሏል። ተፈናቃዮቹም ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን የአማራ ክልል መንግስት በተደጋጋሚ አስታውቋል፡፡ ህወሓት በተቆጣጠራቸው የአማራ ክልል አካባቢዎችም 6 ሚሊዮን የ ወገኖች በከፋ የረሀብ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙም አሳውቋል፡፡ 
የተለያዩ አካላት በተለይ ተፈናቀሉ ወገኖችን ለመደገፍ ጥረቶችን እያደረጉ ነው፡፡ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን ትናንት በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚያገለግል 4 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው ፍራሾችንና ለምግብነት የሚያያገለግሉ እርዳታዎችን አድርጓል፡፡ 
ባሕር ዳር ከተማ በመገኘት እርዳታውን ያበረከተችው አትሌት ደራርቱ ቱሉ እንዳለችው፣ ችግሩ የአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን የሁሉም በመሆኑ እርዳታውን መለገሳቸውን ተናግራለች፡፡ 
እገዛውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የተናገረችው አትሌት ደራርቱ፣ ችግሩ እስኪወገድ በስነልቦና መጠንከር ያስፈልጋል ብላለች፡፡ 
የአትሌቲክስ ፌደሬሽን ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ቢልልኝ መቆያ እርዳታው ፍራሾችንና ሌሎችንም ምግብ ነክ ቁሳቁሶችን ያካተተ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ 
በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ክልል ማህበራዊ ጉዳዮች ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን በአማራ ክልል ከ2 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃይና 6 ሚሊዮን የሚጠጋ በጦርነት ቀጠና ውስጥ በችግር ያሉ ሰዎች መኖራቸውን አስታውሰው፣ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን ያደረገው እርደታ ትርጉም ያለው ነው ብለዋል፡፡ 
ችግሩ የሰፋ በመሆኑ በቀጣይም ሌሎች አካላትም ድጋፎችን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አቶ ስዩም ጥሪ አቅርበዋል። 
ዓለምነው መኮንን 
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ 

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እርዳታ ለአማራ ክልል ተፈናቃዮች   

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopians queue to receive aid distributed under a European Union (EU) funded project, in the Shinile Zone of Ethiopia Friday, April 8, 2016, near the border with Somalia. According to the European Commission, the EU has announced 122.5 million euros in aid to address the immediate needs of people affected by a worsening humanitarian and drought situation in Ethiopia. (AP Photo/Mulugeta Ayene)

የተፈናቃይ መበራከትና የርዳታው ጥረት 28.11.2021

አንድ ዓመት ያለፈው ትግራይ ላይ የተለኮሰው ጦርነት አድማሱን አስፍቶ በአፋር እና አማራ ክልል በርካቶችን ከቤት ንብረታቸው በማፈናቀሉ የርዳታ ፈላጊው ቁጥር በሚሊየኖች ሆኗል። በጦርነቱ ምክንያት ከሰሜን ወሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች እያስተባበሩ ይደግፉ የነበሩ ዛሬ እነሱም ርዳታ ጠባቂዎች መሆናቸው ታይቷል።

Kebede Desisa, Chairperson of the Preparatory Committee of Erecha celebrations Titel : The Oromia Regional State announced that it has completed the necessary security and other preparations to celebrate Erechan. The region also stressed the need to protect the culture from any political activity during the Hora Finfine celebrations on Saturday, October 02, 2021 Author: Seyoum Getu Corri DW Addis Ababa

የአማራና አፋር ክልሎች ሰብአዊ ቀውስ በሕወሓት 17.11.2021

ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)በኃይል በያዛቸው አፋር እና አማራ ክልሎች ተፈናቅለው የሚገኙ ሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ከትግራይ ክልል ሕዝብ ቁጥር በላይ ነው ሲል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ገልግሎት ዛሬ ተናገረ

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በሕወኃት ጥቃት የአቃቤ ህግ እና ፖሊስ የምርመራ ውጤት 29.10.2021

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