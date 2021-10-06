 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይት ኮሚሽን አዋጅ | ኢትዮጵያ | DW | 16.12.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይት ኮሚሽን አዋጅ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበው አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ለዝርዝር ዕይታ ለሕግ ፍትሕ እና ዴሞክራሲ ጉፋዮች ቋሚ ኮሚቴ መራው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:45

ብቃት ባለውና በገለልተኛ አካል ውይይት ይካኼዳል ተብሏል

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበው አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ለዝርዝር ዕይታ ለሕግ ፍትሕ እና ዴሞክራሲ ጉፋዮች ቋሚ ኮሚቴ መራው። ረቂቅ አዋጁ በልሂቃን መካከል በአገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመኖሩ እና በመካከላቸው ያለው አለመተማመን እና ጥርጣሬ የዴሞክራሲ የሽግግር ሂደቱን ፈታኝ በማድረጉ የቀረበ መሆኑ ተገልጿል። አካታች አገራዊ ውይይቶች በአገራዊ የፖለቲካ ቀውስ ወቅት እና ከጦርነት በኋላ ባሉ ሁኔታዎች ለዘላቂ መፍትሔ አስፈላጊ በመሆናቸው በሚል የአዋጁ አስፈላጊነት ተጠቅሷል። የሚቋቋመው ኮሚሽን መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ለተፈጠሩ ልዩነቶች ምክንያቶችን ይለያል፣ ብቃት ባለውና በገለልተኛ አካል ውይይት እንዲካሄድባቸው ያደርጋል በዚህም መተማመን የሰፈነበት አዲስ የፖለቲካ ሥርዓት ለመፍጠር ይሰራልም ተብሏል። የኮሚሽኑ ተጠሪነት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሆኑም ታውቋል። ምክር ቤቱ 6 እጩ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አባላትን ሹመትም አፅድቋል።

ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
አዜብ ታደሰ

Audios and videos on the topic

ብቃት ባለውና በገለልተኛ አካል ውይይት ይካኼዳል ተብሏል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Nach der Widerwahl stellt Premierminister Abiy Ahmed im Parlament sein neues Kabinett vor. Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Mantegaftot Sileshi Fotos von dem Facebook Account: https://www.facebook.com/PMOEthiopia/posts/1197153197442528

ስለ ካቢኔው የተሿሚዎችና ባለሞያዎች አስተያየት 06.10.2021

የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ በስድስተኛ የስሥራ ዘመን፤ አንደኛ ዓመት፤ አንደኛ ልዩ ስብሰባው በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ (ዶ/ር) የቀረበለትን ዕጩ ሚኒስትሮችን ሹመት አጽድቋል። በሁለት ተቃውሞ እና በ12 ድምጸ ተአቅቦ የፀደቀው የካቢኔ አባላቱ ሹመት ሦስት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችንም በማካተት ነው የተጠናቀቀው።

26.09.2019 President of Ethiopia Sahle-Work Zewde addresses the 74th session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 26, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

ርዕሠ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ ያደረጉት ንግግር 04.10.2021

የሀገርን ህልውና እና የህዝባችን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥሉ እንደዚሁም ለቀውስ ምክንያት ሆነው የኖሩ ችግሮች በብሔራዊ መግባባት ሊፈቱ ይገባል ሲሉ ርዕሠ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ በ6ኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መስራች ጉባኤ ላይ ተናገሩ።

Former Nigerian president Olusegun Obasanjo waits to hear Republican presidential candidate Mitt Romney speak at the Clinton Global Initiative September 25, 2012 at a hotel in New York City. AFP PHOTO/Mandel NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/GettyImages)

ለኢትዮጵያ ግጭት መፍትሔ የሚያበጅ "ውይይት በተባባሰ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ሊካሔድ እንደማይችል" ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ገለጹ 14.11.2021

የአፍሪካ ኅብረት ልዩ ልዑክ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ለኢትዮጵያ ግጭት መፍትሔ ለማበጀት "ውይይት ብቸኛው አስተማማኝና ዘላቂ መንገድ ነው። ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሔ የለም። በውጊያ አውድማ የሚገኝ አሸናፊነት ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መረጋጋት ዋስትና አይሆንም" ብለዋል። "ውይይት በተባባሰ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ሊካሔድ እንደማይችል" ኦባሳንጆ ገልጸዋል።