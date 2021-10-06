የኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይት ኮሚሽን አዋጅ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበው አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ለዝርዝር ዕይታ ለሕግ ፍትሕ እና ዴሞክራሲ ጉፋዮች ቋሚ ኮሚቴ መራው።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበው አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ለዝርዝር ዕይታ ለሕግ ፍትሕ እና ዴሞክራሲ ጉፋዮች ቋሚ ኮሚቴ መራው። ረቂቅ አዋጁ በልሂቃን መካከል በአገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመኖሩ እና በመካከላቸው ያለው አለመተማመን እና ጥርጣሬ የዴሞክራሲ የሽግግር ሂደቱን ፈታኝ በማድረጉ የቀረበ መሆኑ ተገልጿል። አካታች አገራዊ ውይይቶች በአገራዊ የፖለቲካ ቀውስ ወቅት እና ከጦርነት በኋላ ባሉ ሁኔታዎች ለዘላቂ መፍትሔ አስፈላጊ በመሆናቸው በሚል የአዋጁ አስፈላጊነት ተጠቅሷል። የሚቋቋመው ኮሚሽን መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ለተፈጠሩ ልዩነቶች ምክንያቶችን ይለያል፣ ብቃት ባለውና በገለልተኛ አካል ውይይት እንዲካሄድባቸው ያደርጋል በዚህም መተማመን የሰፈነበት አዲስ የፖለቲካ ሥርዓት ለመፍጠር ይሰራልም ተብሏል። የኮሚሽኑ ተጠሪነት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሆኑም ታውቋል። ምክር ቤቱ 6 እጩ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አባላትን ሹመትም አፅድቋል።
ሰለሞን ሙጬ
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አዜብ ታደሰ