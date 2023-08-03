 የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን በአሜሪካ | ስፖርት | DW | 03.08.2023

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ስፖርት

የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን በአሜሪካ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጋያና አቻዉ ጋር ያደረገዉን ግጥሚያ የተመለከቱ ኢትዮጵያዉያን አሜሪካዉያንና የእግር ኳስ ባለሙያዎች እንዳሉት ቡድኑ ዩናትድ ስቴትስን በመጎብኝቱና በግጥሚያዉ ባሳየዉ ዉጤት ተደስተዋል

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የጋያና ባላጋራዉን 2 ለ0 አሸነፈ

ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የተጓዘዉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ከጋያና አቻዉ ጋር ላዉደን-ቨርጂኒያ ግዛት ዉስጥ ከጋያና ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ጋር ባደረገዉ የወዳጅነት ግጥሚያ ተጋጣሚዉን 2 ለ ዜሮ አሸንፏል።ቡድኑ ወደ አትላንታ-ጆርጂያ ግዛት ተጉዞ የፊታችን ቅዳሜ ከአትላንታ ሮበርስ ቡድን ጋር ሁለተኛዉን ግጥሚያ ያደርጋል።

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቨርጂኒያ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቨርጂኒያ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጋያና አቻዉ ጋር ያደረገዉን ግጥሚያ የተመለከቱ ኢትዮጵያዉያን አሜሪካዉያንና የእግር ኳስ ባለሙያዎች እንዳሉት ቡድኑ ዩናትድ ስቴትስን በመጎብኝቱና በግጥሚያዉ ባሳየዉ ዉጤት ተደስተዋል።የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዩናይትድ ስቴትስን ሲገበኝና እዚያ ሲጫወት ያሁኑ የመጀመሪያዉ ነዉ።

አበበ ፈለቀ 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የጋያና ባላጋራዉን 2 ለ0 አሸነፈ