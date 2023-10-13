«ለእኛ ሥራ የተረጋጋ ሁኔታ ያስፈልጋል» የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር
በአማራ እና ኦሮሚያ ክልሎች እየተደረገ ያለው የሽምቅ ውጊያ
ቆሞ ነገሮች በሰላማዊ መንገድ በውይይት የሚፈቱበት አቅጣጫ ይኖራል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ለማቋቋም የተዋቀረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር ገልፁ። በሁለቱም ክልሎች የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ የማቋቋምና ወደ ሰላማዊ ሕይወት የመመለስ ሥራ ይከናወናል ያሉት የተቋሙ የበላይ ኃላፊ አምባሳደር ተሾመ ቶጋ "በእርግጥም ለእኛ ሥራ የተረጋጋ ሁኔታ ያስፈልጋል" ሲሉ በክልሎቹ የቀጠሉት ደም አፋሳሽ ግጭቶች ለሥራቸው እንቅፋት እንዳይሆኑ ሥጋታቸውን ጠቅሰዋል። ይሁንና "በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክልሎች አመጽ አለና ድጋፍ አንሰጣችሁም ያላ አካል ይለም" ብለዋል። ጠመንጃ ያነሱ አካላት በመንግሥት በኩል ችግሩን ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት እና ጥሪ ተቀብለው ወደ ሰላማዊ መስመር ይገባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ያሉት አምባሳደር ተሾመ ቶጋ እስካሁን ባለው ሁኔታ ሥራቸውን በትልቁ የጎዳ የግጭት ተጽዕኖ አለ ብለው እንደማያምኑ ግን ገልፀዋል።75 ሺህ የቀድሞ ተዋጊዎች ከኅብረተሰቡ ጋር ሊቀላቀሉ ነው ተባለ
በአማራ እና ኦሮሚያ ክልሎች ሥራችንን ለመሥራት የተረጋጋ ሁኔታ ያሻል
በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተቋቋመው እና በተደራጀ መልክ በትጥቅ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ኃይሎች ውስጥ ታቅፈው የተፋለሙ የቀድሞ ተዋጊዎችን ከሕበረተሰቡ ጋር በዘላቂነት መልሶ በማቋቋም ወደ ሰላማዊ ሕይወታቸው እንዲመለሱ የሚረዱ ሥራዎችን እንዲከውን የማስተባበር ኃላፊነት የተሰጠው ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን በ ስምንት ክልሎች ውስጥ ከለያቸው 371 ሺህ 971 የቀድሞ ተዋጊዎች መካከል እስከ ሕዳር 30 2016 ዓ. ም ድረስ በመጀመሪያ ዙር 75 ሺህ ያህሉ እንዲበተኑ ይደረጋል ማለቱ ይታወሳል።ኮሚሽኑ በአማራ እና ኦሮሚያ ክልሎች ያለው ጦርነት እና ግጭት ለሥራው እንቅፋት እንዳይሆን ችግሮች በሰላም ይፈታሉ የሚል እምነት እንዳለው ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ዛሬ ተናግረዋል። "ችግሩ በሰላም እንዲፈታ በመንግሥት በኩል የተደረገ ጥሪ አለ። ስለዚህ ተስፋ የምናደርገው የሚደረገው የሽምቅ ውጊያ ቆሞ ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ በውይይት የምንፈታበት አቅጣጫ ይኖራል ብየ ተስፋ አደርጋለሁ"
ኮሚሽኑ ቀደም ብሎ እንዳስታወቀው ለመልሶ ማቋቋም ሥራው በመንግሥት ላይ መሣሪያ አንስተው የተዋጉትን እንጂ ከምንግሥት ጎን ተሰልፈው ይዋጉ የነበሩትን የሚያካትት አይደለም። በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክልሎች አመጽ አለና ድጋፍ አንሰጣችሁም ያለ አካል የለም ያሉት ኃላፊው እስካሁን ባለው ሁኔታ ሥራቸውን በትልቁ የጎዳ ተጽዕኖ አለ ብለው ባያምኑም ለሥራቸው ግን ሰላም አስፈላጊ መሆኑን አልሸሸጉም።"ለቀድሞ ተዋጊዎች አቀባበል ተደረገከሁለቱ ክልሎች ቀላል ያልሆነ ቁጥር በሥራው ማዕቀፍ ውስጥ እንደሚሳተፉ እና ክክልሎች ጋር የጋራም መግባባት አለን። ከዚህ አኳያ በርግጥ ለእኛ ሥራ የተረጋጋ ሁኔታ ያስፈልገናል። ግን አማራ እና ኦሮሚያ ክልል አመጽ አለና ድጋፍ አንሰጣችሁም ያለ አካል የለም"
ሥራውን ለማሳካት ከሌሌች ተቋማት ጋር የተደረገ ስምምነት
ይህ ተቋም አላማውን ለማሳካት ዛሬ ከኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ጋር ተጋግዞ ለመሥራት ተስማምቷል ፣ ይህንንም በፊርማ አስሯል። የስምምነቱን ጭብጥ የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ተወካይ ኃላፊ ወይዘሮ ሀና ወልደገብርኤል በአጭሩ ገልፀዋል። ትጥቃቸውን እንዲፈቱ ተደርጎ የሥነ ልቦና እና የሙያ ስልጠና ተሰጥቷቸው ወደ ሕብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ይደረጋሉ ከተባሉት የቀድሞ ተዋጊዎች መካከል አብዛኛዎቹ ትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙ መሆናቸው ቀደም ብሎ ተገልጿል። ይህንን ሥራ ለማከናወን የሚጠይቀው ገንዘብ ከፍተኛ መሆኑም እንዲሁ።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ