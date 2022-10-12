የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለጠቋሚዎች ወሮታ ሊከፍል ነዉ

ባንኩ እንደሚለዉ የዉጪ ገንዘብ የሚያዘዋዉሩ፣ በሕገ-ወጥ ሐዋላ የሚሰሩ፣ ገንዘብና ወርቅ ያከማቹ ሰዎችን ለሚጠቁሙ የሐገሪቱ ዜጎች ከየሚያዘዉ የገንዘብ መጠን በመቶኛ እያሰላ ወሮታ ይከፍላል።ብራሒዊ ባንክ ከዚሕ ቀደም በሕገ-ወጥ መንገድ ገንዘብ ይመነዝራሉ ያላቸዉን ከ300 በላይ የሚበልጡ ሰዎች የባንክ ሒሳብን መዝጋቱን አስታዉቋል
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሕገ-ወጥ የገንዘብ ዝዉዉርና ክምችትን ለመቆጣጠር በተከታታይ ያወጣቸዉን ደንቦች ገቢራዊ ለማድረግ ለሚተባበሩና ለሚጠቁሙ ሰዎች ጠቀም ያለ ጉርሻ እንደሚሰጥ አስታወቀ።ባንኩ እንደሚለዉ የዉጪ ገንዘብ የሚያዘዋዉሩ፣ በሕገ-ወጥ ሐዋላ የሚሰሩ፣ ገንዘብና ወርቅ ያከማቹ ሰዎችን ለሚጠቁሙ የሐገሪቱ ዜጎች ከየሚያዘዉ የገንዘብ መጠን በመቶኛ እያሰላ ወሮታ ይከፍላል።ብራሒዊ ባንክ ከዚሕ ቀደም በሕገ-ወጥ መንገድ ገንዘብ ይመነዝራሉ ያላቸዉን ከ300 በላይ የሚበልጡ ሰዎች የባንክ ሒሳብን መዝጋቱን አስታዉቋል።
የብሄራዊ ባንክ ባወጣው መግለጫ በሕገ ወጥ በሐዋላ ስራ ላይ የተሰማሩ ከ300 ባላይ ሰዎች የባንክ ሂሳባቸው ተዘግቷል ፤ በግለሠቦቹም የክስ ምስራታ ይጀመራል ብለዋል ። በርግጥ ስማቸው ለፍትህ ሚንስተር ተላልፍዋል የተባሉት ህገወጥ የሀዋላ ነጋዴዎች ክስ መቼ እንደሚጀመር የታወቀ ነገር ባይኖርም ።
የገንዘብ ሚንስትር ከውጭ በሚገቡ የተወሰኑ እቃዎች ላይ እገዳ መጣሉ ይታወሳል አልኮል መጠጦችን ጨምሮ እገዳ የተጣለባቸው 38 ያህል እቃዎች ናቸው
የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠር የፈቀደውን የፍራንኮ ቫሉታ ፍቃድ እንደ እድል በመጠቀም በህገወጥ መንገድ የተለያዩ ሸቀጦችን ለመስገባት እንቅስቃሴ መኖሩን አስተውያለሁ ያለው ብሄራዊ ባንክ
በህገ ወጥ የጥቁር_ገበያ በተሠማሩ አካላት ላይ የተጠናከረ እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቆዋል ይህ ብቻ ሳይሆን በተመሳሳይ ህገወጥ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ የባንክ ኃላፊዎች እና ሰራተኞችም አስተዳደራዊ እና ሕጋዊ እርምጃ መውሰድ እንደሚጀምር አስታውቆዋል.የባንክ ባለሙያው ሲናገር “ ውሳኔዎቹ ጥሩ ናቸው ነገርግ ን ተግባራዊነታቸው ላይ በአግባቡ መስራት ይኖርበታል “ይላሉ ;
ብሄራዊ ባንክ እንዳለው ለግለሰቦች እስከ 100 ሺህ ብር ለድርጅቶች ደግሞ እስከ 200 ሺህ ብር ብቻ በቤት ውስጥ ማስቀመጥ እንደሚችሉ ከዚህ ውጭ ግለሰቦችም ሆኑ ድርጅቶች ገንዘባቸውን በባንክ ማስቀመጥ እንዳለባቸው የግብይት አእፈፃፀማቸውም በባንክ መሆን እንዳለበት ተነግሮዋል።
ብሄራዊ ባንክ በሀገሪቱ ግራ የገባውን የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ለማስተካከል እንቅፋት ናቸው ባለቸው 4 ህገውጥ እንቅስቃሲዎችን በሚስጥር ለነገረኝ እኔም በሚስጥር ወሮታውን ከፋይ ነኝ ሲል የህብረተሰቡን እገዛ ጠይቆዋል
በዚህም መሰረት
ከተፈቀደው በላይ የትኛውንም አይነት ገንዘብ አስቀምጦ የተገኘን አካል የጠቆመ ግለሰብ ከተከማቸው ገንዘብ 15 በመቶ
በህገወጥ መልኩ ወርቅ ያከማቸ ግለሰብ ለጠቆመ ባንኩ በወቅቱ ባለው የወርቅ ግብይት ዋጋ መሰረት የ15 በመቶ ወረታ እከፍላለሁ ብሎዋል ።
በህገወጥ ገንዘብ ህትመት የተሰማሩትን የጠቆመ ከ20 ሺህ እስከ 200 ሺህ ብር
በህገ ወጥ መንገድ ገንዘብ የሚያስተላልፉ ወይም የጥቁር ገበያ ስራ የሚሰሩ አካላትን ለጠቆመ እስከ 25 ሺህ ብር ወረታ እንደሚከፍል ይፋ አድርጎዋል ።
ከውጭ እቃዎችን በማስገባት የሚተዳደሩት ነጋዴ እንደተናገሩት “የገንዘብ መጠን እገዳው በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ውሳኔው የተውሰኑ የንግድ ዘርፎችን ይጠቅም ይሆናል ’ ብለዋል
በተለምዶ የውጭ ምንዛሪ የሚፈፅምባቸው ሁለት አካባቢዎች ተዘዋውሬ ነበር ለወትሮው እኔ የተሻለ እሰጥሻለ እያሉ አላሳልፍ የሚሉ የውጭ ገንዘብ ገዥዎች ባይኖሩም አልፎ አልፎ ግራቀኙን እያዪ አለባበስን እየቃኙ ስንት ነው የያዝዥው ባለስንት ነው የሚሉ አሁንም አስተውያለሁ
ሐና ደምሴ
ነጋሽ መሐመድ
ኂረት መለሰ