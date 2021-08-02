 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት  | ኢትዮጵያ | DW | 08.01.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት 

ኢትዮጵያ በካሜሮን የአፍሪካ ዋንጫ ነገ እሁድ የመጀመሪያ ጨዋታዋን ታደርጋለች። የከፋ ቀውስ የገጠማትን አገር የሚወክሉት የብሔራዊ ቡድኑ አባላት ኢትዮጵያውያንን ከጎናቸው ለማሰለፍ እየጣሩ ነው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 08:31

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት 

ኢትዮጵያ በካሜሮን የአፍሪካ ዋንጫ ነገ እሁድ የመጀመሪያ ጨዋታዋን ታደርጋለች። ዋልያዎቹ ወደ ካሜሮን ያቀኑት ውድድሩ ከመጀመሩ ከሁለት ሳምንታት ቀድመው ነው። ብሔራዊ ቡድኑ በአፍሪካ ዋንጫ የሚሳተፈው ኢትዮጵያ ብርቱ ፖለቲካዊ ቀውስ በገጠማት ወቅት ነው። 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ "እኛ አገር ካለው የፖለቲካ ሁኔታ እግር ኳሱን ከፈለገው ሁኔታ ጋር አያይዞ የራሱን አስተያየት የሚሰጥ ሰው ሊኖር ይችላል። ብሔራዊ ቡድኑ ጋ ያለው ነገር በፍጹም ያ አይደለም" ሲሉ ተናግረዋል።

አሰልጣኝ ውበቱ "ብሔራዊ ቡድኑ የኢትዮጵያ ትክክለኛ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያን ነው የሚወክለው። የምንወክለው ኢትዮጵያን ነው" ብለዋል።  የብሔራዊ ቡድኑን ስሜት ለዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ሐይማኖት ጥሩነህ ሲያስረዱ ዋና አሰልጣኙ "እንቅስቃሴያቸው ላይ የምትመለከቺው ነገር፤ ዝማሪያቸው፣ አብረው ሲሆኑ የምትመለከቺው ነገር ኢትዮጵያ እንደዚያ እንደሆነች ነው የሚያሳየው፤ አንድ እንደሆንን ነው የሚያሳየው። ብዙ ነን ግን አንድ ነን" ብለዋል።

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነገ ምሽት 4:00 ሰዓት ላይ የመጀመርያውን የምድቡን ጫወታ ከኬፕቨርዴ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደርጋል። 

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ሐይማኖት ጥሩነህ

እሸቴ በቀለ 
 

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የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት   

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopia's BAREGA Selemon runs with his national flag after winning the Men's 10,000m Finalin Tokyo 2020 Olympic Games at Olympic Stadium, National Stadium, in Tokyo on July 30, 2021.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

የሐምሌ 26 ቀን 2013 ዓ.ም. የስፖርት መሰናዶ 02.08.2021

የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ኢታሎ ቫሳሎ ሐምሌ 23 ቀን 2013 ዓ.ም. በሕመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በጃፓን ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በ10 ሺሕ ሜትር በሰለሞን ባረጋ አማካኝነት የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳልያ ብታገኝም በልዑካን ቡድኑ መካከል ተፈጠረ የተባለው አለመግባባት ለስፖርት አፍቃሪዎች አሳዛኝ ክስተት ሆኗል።