የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ተስፋ የጣሉበት የብሪታኒያ የንግድ ሥርዓት

ኢትዮጵያን ጨምሮ 65 ደሐ እና በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ምርቶቻቸውን ወደ ብሪታኒያ ገበያ መላክ የሚችሉበት የቀረጥ ነጻ የግብይት ሥርዓት ገቢራዊ ሆኗል። ይኸ ዕድል ለላኪዎች አዲስ ገበያ እንደሚፈጥር የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ተስፋ አላቸው።
የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት ሸቀጦች ከ65 ደሐ እና በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ወደ ብሪታኒያ የሚገቡበትን ሥርዓት የሚበይነው አዲስ አዲስ የንግድ ሥርዓት ቅርቃር ውስጥ ለገባው ኤኮኖሚ አማራጭ ይዞ ይመጣል የሚል ተስፋ አላቸው። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ድኤታው ሐሰን መሐመድ በእንግድነት ወደ አዲስ አበባ ብቅ ያሉት የብሪታኒያ የዓለም አቀፍ ንግድ ሚኒስትር ናይጅል ሐድልስተን በተገኙበት ያደረጉት ንግግር አገራቸው ከመሰል ዕቅዶች የሰነቀችውን ተስፋ የሚያሳብቅ ነበር።
አቶ ሐሰን መሐመድ "በ2025 መካከለኛ ገቢ ያለው አገር ለመሆን እንዲህ አይነት ዕቅዶች ለምጣኔ ሐብታችን ተጨማሪ የምርት ፍላጎት፤ ብዙ የሥራ ዕድል እና ተጨባጭ ኤኮኖሚያዊ ለውጥ ይፈጥራሉ ብለን እናምናለን" ሲሉ ተስፋቸውን ገልጸዋል።
የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ኮሚሽነር ለሊሴ ነሜ እንደ ሚኒስትር ድኤታው ተስፋቸው ጠንከር ያለ ነው። ኮሚሽነሯ "ይህ ዕቅድ የጨርቃ ጨርቅ እና የልብስ ላኪዎቻችን በዩናይትድ ኪንግደም አዳዲስ ገበያዎችን እንዲያገኙ መልካም ዕድል ይሰጣል" ሲሉ ተናግረዋል።
ዕቅዱ "ቀጥተኛ የውጭ መዋዕለ-ንዋይ በመሳብ በኢትዮጵያ ኤኮኖሚ በተለይም በማምረቻው ዘርፍ መጠነ ሰፊ ተጽዕኖ ይኖረዋል" ያሉት ኮሚሽነር ለሊሴ "በማደግ ላይ ያሉ አገሮች የንግድ ዕቅድ የሚሰጠው የንግድ አማራጭ ዓለም አቀፍ ቢዝነሶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንዲያደርጉ እንደ ማበረታቻ ሆኖ ያገለግላል" ሲሉ ተደምጠዋል።
የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ድኤታ ሐሰን መሐመድ እና የኢንቨስትመንት ኮሚሽነሯ ለሊሴ ነሜ ባለፈው ሰኞ የብሪታኒያ የዓለም አቀፍ ንግድ ሚኒስትር ናይጅል ሐድልስተን ይፋ ያደረጉት በማደግ ላይ ያሉ አገሮች የንግድ ዕቅድ ከፍ ያለ ተስፋ ከሰጣቸው ባለሥልጣናት መካከል ናቸው።
ለኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ተስፋ የሰጠው 65 ደሐ እና በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ምርቶቻቸውን ወደ ብሪታኒያ ገበያ የሚልኩበት አዲስ የግብይት ሥርዓት ነው። ሥርዓቱ በማደግ ላይ ያሉ አገሮች የንግድ ዕቅድ (The Developing Countries Trading Scheme) የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል።
ብሪታኒያ የአውሮጳ ኅብረት አባል አገር ሳለች ሥራ ላይ የነበረውን አሰራር የሚተካው አዲሱ ዕቅድ ከሰኔ 12 ቀን 2015 ጀምሮ ተግባራዊ ሆኗል። ዕቅዱ በይፋ ሥራ ላይ መዋሉን ለማብሰር በአዲስ አበባ ቦሌ ለሚ የኢንዱስትሪ ፓርክ የተገኙት የብሪታኒያ የዓለም አቀፍ ንግድ ሚኒስትር ናይጅል ሐድልስተን "ቀልጣፋ" እና "የበለጠ ለጋስ" ሲሉ አሞካሽተውታል።
በዚህ የግብይት ሥርዓት ውስጥ በአጠቃላይ 65 አገሮች ተካተዋል። ከእነዚህ መካከል 37ቱ ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪቃ አገሮች ናቸው። የብሪታኒያ የዓለም አቀፍ ንግድ ሚኒስትር ናይጅል ሐድልስተን "በማደግ ላይ ያሉ አገሮች የንግድ ዕቅድ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አገሮች በዚህ በቦሌ የኢንዱስትሪ ፓርክ ከተመለከትናቸው ታታሪ ቢዝነሶች፣ ከአፍሪካ እና የደቡብ እስያ አገራት ከሚገኙ ሌሎች ዘርፎች ወደ ውጪ የሚላከውን ሸቀጥ ለማሳደግ የተነደፈ ነው" ሲሉ በቦሌ ለሚ የኢንዱስትሪ ፓርክ በነበረው መርሐ- ግብር ላይ ተናግረዋል።
"በማደግ ላይ ያሉ አገሮች የንግድ ዕቅድ 3.3 ቢሊዮን ነዋሪ ላላቸው አገሮች ቀረጥ ይቀንሳል፤ ቅድመ ሁኔታዎችን ያስወግዳል። የግብይት ደንቦችንም ያቃላል" ያሉት የብሪታኒያ የዓለም አቀፍ ንግድ ሚኒስትር "መጠነ-ሰፊ አዎንታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ" ሲሉ ተስፋቸውን ገልጸዋል።
የብሪታኒያ የዓለም አቀፍ ንግድ ሚኒስትር ናይጅል ሐድልስተን በማደግ ላይ ያሉ አገሮች የንግድ ዕቅድ (The Developing Countries Trading Scheme) "ቀልጣፋ" እና "የበለጠ ለጋስ" ሲሉ አሞካሽተውታል።
መቀመጫቸውን በለንደን ያደረጉት የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ዶክተር አብዱልመናን መሐመድ ዕቅዱ "ከጦር መሣሪያ ባሻገር ያሉ ማንኛውም ዕቃዎች ያለ ቀረጥ ወደ ብሪታኒያ የሚገቡበት ዕድል ነው" ሲሉ ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል።
ብሪታኒያ ባለፉት ሦስት ዓመታት ብቻ በግብይት ሥርዓቱ ከተካተቱት አገሮች 22.8 ቢሊዮን ፓውንድ ሸቀጦች ወደ ገበያዋ እንዳስገባች በአዲስ አበባ የሚገኘው የብሪታኒያ ኤምባሲ ለዶይቼ ቬለ የላከው መግለጫ ይጠቁማል። በመግለጫው መሠረት ኢትዮጵያ እና ብሪታኒያ የ838 ሚሊዮን ፓውንድ የንግድ ግንኙነት አላቸው።
ኢትዮጵያ ወደ አውሮጳ ኅብረት ገበያ ጨርቃ ጨርቅ፣ የቆዳ ውጤቶች፣ አትክልት እና አበባ ትልካለች። አገሪቱ ወደ ብሪታኒያ የምትልካቸው ዕቃዎችም ተመሳሳይ እንደሚሆኑ ዶክተር አብዱልመናን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከአጎዋ ከመሰረዟ በፊት ወደ አሜሪካ ከምትልከው ሸቀጥ በዓመት 300 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ታገኝ እንደነበር ዶክተር አብዱልመናን ያስታውሳሉ።
በተመሳሳይ የግብይት መንገድ ወደ አውሮጳ ኅብረት ገበያ በጎርጎሮሳዊው 2021 ያገኘችው ገቢ 270 ሚሊዮን ዩሮ እንደነበር የገለጹት የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው "ኢትዮጵያ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ልትልከው የምትችለው ብዙም ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ዕድሉ መኖሩ በጣም ጥሩ ነው" ሲሉ ተናግረዋል።
በማደግ ላይ ያሉ አገሮች የንግድ ዕቅድ ይፋ የተደረገው በበሌ ለሚ የኢንዱስትሪ ፓርክ ነው። ዕቅዱ ኢትዮጵያን ጨምሮ 65 ደሐ እና በማደግ ላይ ያሉ አገሮችን ይመለከታል።
በ2015 የመጀመሪያ ዘጠኝ ወራት ኢትዮጵያ ከወጪ ንግድ ያገኘችው ገቢ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ146.7 ሚሊዮን ዶላር (በ5.8 በመቶ) ዝቅ ያለ እንደሆነ የመንግሥት ሰነድ ያሳያል። አገሪቱ ለዓለም ገበያ ከምታቀርባቸው ሸቀጦች ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስዱት የግብርና ምርቶች ናቸው። የማምረቻ እና የማዕድን ዘርፎች ያላቸው ድርሻ አሁንም የተገደበ ሆኖ ይታያል።
በውስብስብ ተግዳሮቶች ውስጥ የሚዳክረው የኢትዮጵያ የወጪ ንግድ ያለፉት ጥቂት ዓመታት ኹነኛ የተፈተነባቸው ናቸው። "ከኮቪድ ወረርሽኝ ጀምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የሚነሱ የጸጥታ ችግሮች ፋብሪካዎቹ በሙሉ አቅማቸው እንዳይሰሩ በማድረጋቸው" መንግሥት የሚያቅደውን ማግኘት አልሆነለትም።
ኢትዮጵያ በጦርነት ምክንያት ሸቀጦቿን በአጎዋ በኩል ለአሜሪካ ገበያ የማቅረብ ዕድሏን መነጠቋ ሌላው ለወጪ ንግድ ራስ ምታት የፈጠረ ጉዳይ ነው። ብሪታኒያ ይፋ ያደረገችው ሥርዓት ኢትዮጵያ ከአጎዋ ስትሰረዝ ያጣችውን ገበያ ሊተካ እንደሚችል የአገሪቱ ባለሥልጣናት ተስፋ አላቸው።
የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ዶክተር አብዱልመናን ግን ኢትዮጵያ ሸቀጦቿን ያለ ቀረጥ በብሪታኒያ ገበያ ለመሸጥ ዕድል ማግኘቷ ባለሥልጣናቱ ተስፋ ያደረጉን ለማሳካት በቂ እንዳልሆነ ይናገራሉ። "የአገሪቱ የደህንነት ሁኔታ መሻሻል" እንደሚኖርበት በአጽንዖት የገለጹት ዶክተር አብዱልመናን ሙስና፣ የመንግሥት ቢሮክራሲ መንዛዛት፣ የዋጋ ንረት እና የውጭ ምንዛሪ እጥረትን የመሳሰሉ ጉዳዮች ባለወረቶች በኢትዮጵያ ገበያ ለመሠማራት የሚኖራቸው ፍላጎት ላይ ወሳኝ ሚና እንደሚኖራቸው አስረድተዋል።
እሸቴ በቀለ