የኢትዮጵያ በመስኖ የመልማት አቅም

ጥናቱ እንደ ጠቆመው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 1.3 ሚሊየን ሄክታር መሬት ብቻ በመስኖ እየለማ ነው፡፡ ከዚህ ውስጥም 70 በመቶው በባህላዊ መንገድ ነው የሚለማው፡፡ እንጂነር አይሻ እንደሚሉት ይህን ስራ በቴክኖሎጂ እና እንደ መንገድ ባሉ መሰረታዊ የልማት አውታሮች የመደገፍ ስራ ግን ተጀምሯል፡
ኢትዮጵያ በመስኖ ሊለማ የሚችል 6.8 ሚሊየን ሄክታር መሬት እንዳላት ዛሬ ይፋ የሆነ ጥናት አረጋገጠ።የመስኖና ቆላማ አከባቢ ሚኒስቴር ከዓለም ባንክ ጋር በመተባበር ተደረገ ባለዉ ጥናት እንዳመለከተዉ እስካሁን ድረስ በመስኖ የለማዉ የኢትዮጵያ መሬት ግን 1.3 ሚሊዮን ሔክታር መሬት ብቻ ነዉ።ሚኒስቴሩ እንዳለው በመስኖ ሊለማ የሚችለዉን መሬት በዘመኑ ቴክኖሎጂ እየታገዙ ለማልማት አቅዷል።
የመስኖና ቆላማ አከባቢ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሃመድ እንዳሉት የዚህ ጥናት ዓለማ በግምት ወደ ልማቱ ከመግባት ይልቅ የአገርን አቅም በተጨባጭ እውቀት ለይቶ ለማልማት በመታሰቡ ነው፡፡ “የመስኖ ልማት ስራችንን በእውቀት ላይ ተመርኩዘን ማከናወን እንድንችል ጥናቶች ማካሄድ ስለነበረብን በዓለም ባንክ ተደግፈን በርካታ ባለሙያዎችም ተሳትፈውበት በአገራችን ብዙ ውሃና የሚለማ መሬት አለን ከሚል ባለፈ የምንሰራውን ስራ የሚታወቅ መረጃ ላይ ተደግፈን ለመስራት ያለመ ጥናት ነው ያደረግነው፡፡”ለዓመታት የቆሞው የቁማ መስኖ
መስኖ የገንዘብ፣ የእውቀትና የክህሎት ብሎም የቴክኖሎጂ እምቅ አቅሞችን እንደሚያስፈልገው ያመለከቱት እንጂነር አይሻ፤ የተደረገው ጥናት በቀጣይ 10 እና 30 ኣመታት በምን አማራጭ መሰራት እንዳለበት ፍኖተ ካርታውን ለማውጣት የሚረዳም ነው ብለዋል፡፡ በጥናቱ መሰረትም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የውሃ እና መሬት ስፋት አቅም በትንሹ 6 ሚሊየን ሄክታር ገደማው በመስኖ መልማት የሚችል መሆኑ ነው የተነገረው፡፡
“ከ6 እስከ 6.8 ሚሊየን ሄክታር ገደማ መሬት በመስኖ መልማት እንደሚችል የተደረገው ጥናት ያሳያል፡፡ ከዚያ ውስጥ አሁን እየለማ ያለው እጅግ በጣም ጥቂት ነው፡፡ እሱም እየለማ ያለው በባህላዊ መንገድ ነው፡፡ ቁጥሩ እንዳሳየው 7 ሚሊየን ሄክታር የሚጠጋ መሬት በመስኖ ማልማት ማለት በዓመት በሶስቴ ብናሰላው 21 ሚሊየን ሄክታር መሬት እንደማልማት ይቆጠራል ማለት ነው፡፡ በመሆኑም ካሁን በኋላ ስራችን የሚሆነው ያለንን አቅም ለይተን በቅደም ተከተል ወደ ስራው መግባት ነው የሚሆነው፡፡”
ጥናቱ እንደ ጠቆመው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 1.3 ሚሊየን ሄክታር መሬት ብቻ በመስኖ እየለማ ነው፡፡ ከዚህ ውስጥም 70 በመቶው በባህላዊ መንገድ ነው የሚለማው፡፡ እንጂነር አይሻ እንደሚሉት ይህን ስራ በቴክኖሎጂ እና እንደ መንገድ ባሉ መሰረታዊ የልማት አውታሮች የመደገፍ ስራ ግን ተጀምሯል፡፡ ለዚህም ማሳያ ሲያቀርቡ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸው ብቻ ከ27 በላይ የመስኖ ግንባታ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ ከዚህም ባሻገር በክልሎች የሚሰሩ ተመሳሳይ ስራዎች መኖራቸውን በመግለጽ፤ ውጤታማ ያሉት በባለፈው ዓመት ተከናወነ ያሉት የ1.3 ሚሊየን ሄክታር የመስኖ እርሻን የዚሁ ጥረት ውጤት ብለው አንስተዋል፡፡
ከጥናቱ አቅራቢዎች አንደኛው ኢንጂነር ዘሪሁን በቀለ በፊናቸው በዚህ ጥናት መሰረት የአገሪቱን የመስኖ አቅም የሚወስኑ ሶስት ነገሮች ናቸው ይላሉ፡፡ “አንደኛው ነገር መሬት አለን ወይን ነው፤ በመስኖ ሚለማ፡፡ ሌላኛው ምን ያህል መሬት አለን የሚል ነው፡፡ ሶስተኛው ያለን የውሃ አቅምስ ምን ያህል መሬት ያለማል የሚል ነው የሚሆነው፡፡ በጥናቱ መረዳት የተቻለው አብዛኛው የኢትዮጵያ የመሬት አቀማመጥም ለየትኛውም ልማት ምቹ ነው፡፡ በመሰረታዊነት ውሃ የምናገኘው ከዝናብ ነው፡፡ ያ ወደ ተዳፋቱ ይገባል፡፡ ባንጻራዊነት ግን ከሌላ አገር ወደ እና የሚገባ ምንም ውሃ የለም፡፡ ይልቁንም 80 በመቶ የውሃ ሃብታችን ድንበር አቋርጦ የሚወጣ ነው፡፡”
ጥናት አቅራቢው ኢንጂነር ዘሪሁን፤ ይህ በራሱ መዘዝ አለው ባይ ናቸው፡፡ “የመስኖ ግድቦቹ አሁን የግዴታ በመንግስት አቅም ብቻ ነው እየተሰሩ ያሉት፡፡ ምክኒቱም ለነዚህ ፕሮጀክቶች በቀላሉ ብድር ማግኘት አዳጋች ነው፡፡ ይህን ከባድ ያደረገው ደግሞ ወንዞቻችን በብዛት ድንበር ተሸጋሪ እንደመሆናቸው አበዳሪዎች የዲፕሎማሲ ጉዳይን በዋነኛ ትያቄነት ያነሳሉ፡፡ ተደራደሩ እያሉም ጊዜ ይወስዳሉ፡፡”
ኢትዮጵያ በምግብ ዋስትና እራስን ለመቻል ያስችለኛል በሚል ባለፉት ጥቂት ዓመታት በመስኖ ስንዴ ላይ በማተኮር እየሰራች መሆኑ በተደጋጋሚ ተነግሯል፡፡ በዚህም ተገኝቷል በተባለው ውጤት ስንዴን ወደ ውጪ እስከ መላክ መድረሷል አገሪቱ ብታሳውቅም፤ የአቅርቦት ማነስ ማሳያው ነው የተባለው ከፍተኛ የምግብ ዋጋ ግሽበት ግን እየፈተናት የነዋሪዎች የእለት ተእለት ኑሮም ከፍተኛ እሮሮ ሲሰማበት ይስተዋላል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር