የኢትዮጵያ ቀዉስ፣ምክንያቱና መፍትሔዉ-ቃለ መጠይቅ

ከሶማሌ-ኦሮሞ ወይም ጋሬ-ጃርሶዎች ግጭት እስከ ቡራዩ ጭፍጨፋ፣ ከሻሸመኔ ጅምላ ግዲያ እስከ ጉጂ-ጌድኦ መገዳደል የነበረዉ ጥፋትና መፈናቀል «የሽግግር ወቅት» ሁከት ተብሎ ታልፎ ነበር።ወለጋን ይዞ፣ የአፋር-ኢሳን ግጭት አልፎ፣ ቅማንትን ተሻግሮ፣ መተከል-በኒሻንጉልን በደም አብሶ፣ ጋምቤላን አዉድሞ ትግራይ ሲደርስ ዓለምን አስደንግጧል።ትግራይን፣አማራና አፋር ክልሎችን ያወደመዉ ጦርነት ጋብ ከማለቱ አሁን ደግሞ በተለይ አማራ ክልል ከሌላ ግጭት ሌላ አለመኖሩ ኢትዮጵያዊያንን በርግጥ ሊያሳስብ ይገባል።ያሁኖቹ ተዋጊዎች አምና ይኸኔ «ንፋስ አይገባብንም» በሚል ዓየነት ዉዳጅነት ተጣምረዉ የነበሩት የፌደራሉ መንግስትና የማራ ክልል ታጣቂዎች መሆናቸዉ ደግሞ ከማሳሰብም በላይ ለሩቁ ታዛቢ አስተዛዛቢ ነዉ።ከግጭት ጦርነቱ በተጨማሪ ኢትዮዉያን በድርቅ፤ በረሐብ፣በዘረፋና እገታና በኑሮ ዉድነት እየተሰቃዩ ነዉ።የዚሕ የግጭት፣ ጦርነት፣ የጎሳ ጥቃትና የተፈጥሮ መቅሰፍት መሠረታዊ ምክንያት ምንድነዉ? መፍትሔዉስ።

ዶክተር ይርጋ ገላዉ የችግሩን ምክንያት፣ ደረጃና «መፍትሔ» ያሉትን ጠቁመዉናዋል።ዶክተር ይርጋ በከርትን፣ አዉስትሬሊያ ዩኒቨርስቲ የሰብአዊ መብት መምሕር፣ ተመራማሪና የተለያዩ መፅሐፍት ደራሲ ናቸዉ።በተለይ NATIVE COLONIALISM: Education and the Economy of Violence Against Traditions in Ethiopia የተባለዉ መፅሐፋቸዉ በብዙ አንባቢዎች ዘንድ ተወዳጅነት አትርፎላቸዋል።

ከዶክተር ይርጋ ጋር በስልክ ያደረግነዉን ሙሉ ቃለ መጠይቅ ከፅሁፉ በታች ያለዉን ማገናኛ በመጫን ማድመጥ ይችላሉ።ዶከተር ይርጋ ከተናገሩት የሚከተሉት ይገኙባቸዋል።

«-----ሥለዚሕ ትልቁና ቁልፉ ነገር የብዙሐን የሕልዉና መሰረት የሆኑትን መሬት፣ምግብ ማግኘት፣መጠለያ፣ የሕይወት ዋስትና የመሳሰሉትን የሕዝብ አጀንዳዎች እንደዋና የመንግስት አጀንዳዎች ይዞ ከመንቀሳቀስ ይልቅ እነዚሕን መስዋዕት በማድረግና ወደ ጎን በመተዉ የጥቂት ሰዎችን ብልፅግና ወይም ቅንጦትን ሊያረጋግጥ በሚችል መንገድ መንግስት በራሱ የተሰለፈ መሆኑ አንዱ ትልቁ የችግሩ ምንጭ እሱ ነዉ------»

«ኢትዮጵያዉያን ለረጅም ጊዜ ቅኝ አገዛዝን ሳይቀር እንቢኝ ብለዉ ራሳቸዉን ያቆዩበት የኃይማኖት፣የአመለካከት፣የባሕል ስብዕና፣ ባንዲራቸዉ፣ መዝሙራቸዉ፣ ታሪካቸዉ ባጠቃላይ የአንድ የአማራ የሚባል ጨቋኝ ብሔር ማንነት መገለጫ ተደርጎ ከዚያ ጨቋኝ ብሔር ጋር አብረዉ ዋጋ ቢስ እንዲሆኑና እንዲጠፉ ጥረት የሚደረግበት የፖለቲካ አዉድ ተፈጥሯል።»

«ጨዋታዉ የሳይኮሎጂ ሆኗል።አብዛኛዉ ህዝብ የራሱን ጉልበት የራሱን እምቅ ችሎታ፣ ከሌሎች ጋር ሊፈጥር የሚችለዉን መገናኘትና አብሮ መሥራት እራሱን በራሱ አስሮ ጠባቂ ሥለሆነና በፍርሐት ሥለታሰረ ገና ትግል ሳያደርግ---እራሱን በተሸናፊነት ዉስጥ ህዝቡ አስሮ ተቀምጧል።አስፈሪ የሚያደርገዉ ይኸ ነዉ።»

«---የአማራ ሕዝብ የኦሮሞ ቋንቋ፣የኦሮሞ ባሕል የኔ ነዉ እንዲል።የኦሮምም ሕዝብ የአማራ ቋንቋ፣ የአማራ ባሕል የኔ ነዉ እንዲል።የትግራይ፣ የሌሎችም ሁሉም ያላቸዉን የጋራ ሐብትና ማንነት የጋራቸዉ እንዲሆን በዕርቅ ከተደመደመ በኋላ-----»

«ካፒታል የሌለዉ ሕዝብ የካፒታሊዝም ሥርዓት ሊያካሒድ አይችልም።የሕዝቡ እሴትና ትልቅ የሆነ ሐብት መሬቱ ነዉ።በመሬቱ ላይ ተመስርቶ ምን ማድረግ እንደሚገባዉ ሥለሚያዉቅ ገበሬዉን መደገፍ ያስፈልጋል።»

«---ፍትሕን ባለስልጣናቱ በሚመትሩትና በሚያስቡት ሳይሆን፣ በተጎጂዎች ዓይን ማየት ነዉ-ሰዉን ራሱን ሰዉ የሚያሰኘዉ-----»

ነጋሽ መሐመድ